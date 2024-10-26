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Стиль и красота Модные советы обзор Им не место в вашей косметичке: эти 8 оттенков помады старят абсолютно всех женщин

Им не место в вашей косметичке: эти 8 оттенков помады старят абсолютно всех женщин

Лучшее, что вы можете с ними сделать, — это распрощаться

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10 комментариев

О некоторых оттенках помады стоит забыть немедленно, если не хотите одним движением руки прибавить себе возраст

У каждой женщины в косметичке спрятано страшное оружие поражающего действия — губная помада. Одних этот маленький тюбик может сделать потрясающе привлекательным, а других… Хорошо-хорошо, скажем просто и деликатно — им такая помада не к лицу. Рассказываем всё про оттенки помады, которые не делают вас моложе и привлекательнее, а старят на несколько лет.

Очень темные оттенки

Сюда относятся темные красные, винные и черные помады. Они могут сделать лицо строгим и даже хмурым, подчеркивая морщинки и возрастные изменения на губах.

Коричневые тона

Такие оттенки часто придают лицу усталый вид и могут сделать губы менее выразительными, особенно если кожа лица светлая или с желтоватым подтоном.

Холодные фиолетовые и серо-лиловые оттенки

Они легко сделают лицо тусклым и подчеркнут несовершенства кожи — например, бледность или покраснения.

Слишком светлые и бледные оттенки

Будьте аккуратны со светло-розовыми или нюдовыми помадами, особенно с серым или персиковым подтоном. Они могут «стереть» губы с лица, что делает его менее свежим и добавляет годы.

— Нельзя с уверенностью сказать, что какой-то оттенок помады может старить абсолютно всех, — считает парикмахер-колорист, визажист и автор курса по самомакияжу Виктория Галахова. — Выбор подходящего оттенка зависит от множества факторов: цвета кожи, волос, глаз и даже зубов.

По словам Виктории, существуют оттенки помад, которые могут добавить возраста некоторым женщинам. Визажист показала нашим читательницам, какие тона лучше не пускать в вашу косметичку, чтобы никто про вас не думал «мои года — мое богатство».

Темно-бордовый

— Этот оттенок может сделать зубы визуально более желтыми, чем они есть на самом деле, а также подчеркнуть несовершенства кожи, — отмечает Виктория Галахова.

Лет десяток с плеч долой — это точно не про такой оттенок помады

Перламутровый розовый

— Блестящие розовые оттенки могут выглядеть неестественно и подчеркнуть сухость кожи губ, — акцентирует внимание эксперт.

И этого оттенка лучше избегать, если вам уже не 15

Слишком светлый нюд

— Очень светлые оттенки на губах могут сливаться с кожей и придавать лицу болезненный вид, — добавляет визажист.

Такой цвет помады подойдет далеко не всем

Вот главные примеры оттенков помад, которых следует избегать женщинам, желающим выглядеть моложе. Впрочем, по мнению бьюти-специалиста, приговор этим цветам помады не окончательный и обжалованию подлежит. Вполне возможно, что именно эти тона помады сделают ваши губы желанными и подчеркнут вашу красоту. Виктория Галахова отмечает, что главное — не следовать слепо трендам в макияже, а лучше всего — ориентироваться на индивидуальные особенности внешности и личные предпочтения.

Как часто вы меняете цвет помады?

Постоянно, с учетом трендов
У меня есть давно любимый цвет
Не пользуюсь помадой вообще
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Комментарии
10
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1 час
В своей косметичке ройтесь, а в чужие не лезьте, со своими советами тухлыми.
Гость
1 час
Боже, какая феерическая глупость. Фотки доказывают лишь то, что именно этой модели такие цвета помады не подходят. И то, если сделать другую прическу и надеть другого цвета одежду не факт, что будет также плохо. И да, самое главное, от смены цвета помады у модели ее возраст на трёх разных фото не поменялся. Она выглядит на один и тот же возраст.
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