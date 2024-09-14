«Приходила домой и не понимала, почему люди такие злые»: модель из Сибири с ростом 190 — о травле и контракте с Dior

У девушки внеземная внешность Источник: Елизавета Матвеева











24-летняя Елизавета Матвеева невольно притягивает внимание в толпе. От всех прохожих ее отличает очень высокий рост — 190 сантиметров. В юности она пережила буллинг от одноклассников, но справилась и нашла себя в моделинге. Правда, вместо контрактов с люксовыми брендами ее ждали отказы и трудности, но девушка не сдалась и в итоге открыла свое агентство. О принятии необычной внешности, контракте с Dior и заработке — в материале наших красноярских коллег из NGS24.

Корреспонденты познакомились с Лизой на улице. Девушка выделялась среди неторопливо прогуливающихся горожан. В первую очередь внимание привлекал ее высокий рост и худое телосложение, следом взгляд цеплялся за длинные светлые волосы. В голове сразу проскочила мысль: «Наверное, модель».

Вероятно, корреспонденты выглядели пугающе, когда пытались догнать и познакомиться с девушкой. Но Лиза со смехом рассказывает, что на улице к ней часто подходят и познакомиться, и просто сделать комплименты. Это и не удивительно: Елизавета, ко всему прочему, еще и обладает необычной, почти эльфийской внешностью.

Елизавета родилась и выросла в Красноярске, но была много где еще Источник: Елизавета Матвеева











Девушка действительно оказалась моделью со стажем, а также основательницей собственного агентства. Забудьте все мифы о злобных и надменных моделях. Лиза на собственном примере показала, насколько красивые девушки приятные в общении. Она с удовольствием рассказала о своем непростом пути, насмешках в школе и отношении с противоположным полом.

«Обзывали и шпалой, и анорексичкой, и слендерменом»

Лиза родилась и всю жизнь прожила в Красноярске. Она воспитывалась в дружной семье, в которой почти каждый член посвятил свою жизнь спорту. Многие добились успеха в волейболе и баскетболе, например, старшая сестра играла за сборную России по волейболу. Однако для себя девушка с самого детства выбирала другую дорогу. Лишь однажды, в студенческие годы, вслед за сестрой пробовала себя в волейболе, но поняла, что этот вид спорта точно не для нее.

Елизавету всегда тянуло к искусству. В школьные годы она серьезно занималась академическими танцами, но после выпуска из средней школы бросила это занятие.

— Вообще не мое, потому что у меня высокий рост, была 188 сантиметров. Постоянно ставили на задний план. Мне было в принципе сложно танцевать, потому что в то время, когда девочки уже ножку подняли, у меня она только-только начинала подниматься. В силу роста были определенные моменты, которые влияли на мои танцы, делали сложнее работу, — вспоминает Лиза.

В модельный бизнес девушка пришла в 17 лет Источник: Елизавета Матвеева











Сейчас высокий рост девушки — ее визитная карточка, однако так было не всегда. В школьные годы, признается Лиза, она прошла несколько кругов ада, пока сверстники насмехались над необычной внешностью. Для детей было нормой придумать обидную кличку для одноклассницы, причем особенно любили этим заниматься мальчики.

— Любая внешность, которая в школьные времена отличается от стандартов и от нормы принятой в обществе, всегда будет [порождать] буллинг. Любые отличия от стандартности всегда очень привлекают внимание. А мальчики не могут выразить внимание иначе, кроме как какими-то подколками, шутками, стебом. Было очень много мальчиков в школе, которые были ниже меня, и они мне очень сильно завидовали, потому что я была выше. Обзывали и шпалой, и динозавром, и анорексичкой, и слендерменом («Тонкий человек» — персонаж интернет-фольклора). Причем независимо от возраста: это были и одноклассники, и те, кто младше по классам, и старше, — делится мыслями девушка.

Неприятные комментарии ребенок слышал даже на улице от совершенно незнакомых людей. Почему-то даже взрослые люди считали абсолютно нормальным высказать мнение о внешности совершенно незнакомого для них человека, особенно им нравится задевать детей, размышляет Лиза. Часто она слышала восклицания: «О, какая дылда, нифига она худая, вот это шпала».

В тяжелые времена девочку поддерживала семья.

— Сейчас, конечно, вспоминаю, и смешно становится от этого, но в детстве, в подростковые годы, когда происходит формирование личности, было очень тяжело. Я прямо на каждый такой комментарий очень остро реагировала. Приходила домой и не понимала, почему люди такие злые, почему они такие комментарии позволяют в адрес другого человека. Я плакала, жаловалась маме. Но, к счастью, у меня есть старший брат, замечательные родители, которые всегда мне голову вставляли на место и говорили: «Это классно отличаться от всех, Лиза, ты посмотри, кому-то нужно волосы красить, чтобы его заметили, а тебе вообще ничего не надо делать», — рассказывает Матвеева.

Моделинг помог победить комплексы Источник: Елизавета Матвеева











Победить комплексы помог именно моделинг. В старшей школе, когда с танцами было покончено, мама Лизы предложила пройти кастинг в модельном агентстве. Там девушку с удовольствием приняли. Она училась позировать и дефилировать, а вместе с навыками приходило осознание своих сильных сторон.

— Я начала больше на себя смотреть в зеркало, понимать, где я пользуюсь популярностью, где я все-таки не подхожу по каким-то своим параметрам. Плюс я поняла, что самооценка влияет и на жизнь, и на личные отношения, и в принципе любить себя — это потрясающе и прекрасно. И это вот длилось, наверное, [когда мне было] лет 17−18, и до 22 я активно над собой работала. Даже с психологами разными работала, и сама какие-то темы изучала, — объясняет модель.

Девушка снималась для журналов Источник: Елизавета Матвеева











Сейчас девушка полностью приняла и полюбила свою необычную внешность. Ничего менять в себе она уже точно не хочет, а благодаря внутренней уверенности получает только комплименты.

— Отголосков вообще нет. Я сейчас люблю свой рост, обожаю свое отражение в зеркале. Я узнала себя благодаря моделингу со всех сторон в принципе, какой я могу быть. То есть это очень сильно помогает узнать себя изнутри. И сейчас, когда мне делают какие-то комментарии, комплименты, я их с открытым сердцем принимаю.

Если в детстве мальчики «дергали за косички», то взрослые уверенные в себе парни наоборот не могут отвести от Лизы взгляд. Она рассказывает, что обычно жизнь сводила с высокими парнями, на фоне которых даже она казалась малышкой. Но однажды всё-таки вступила в отношения, где парень был заметно ниже.

— Один из парней был ниже меня на полголовы точно. Я чувствовала себя неуютно порой, а порой очень даже уютно. Не знаю, от настроения, наверное, зависело моего. Он вообще не комплексовал, — рассказывает Лиза.

Одежду подбирать на такой рост тяжело Источник: Елизавета Матвеева











Еще одна проблема, с которой сталкивается Лиза, — подбор одежды. Найти приемлемые джинсы и на девушку среднего роста задача не из легких, а для нестандартной фигуры — что-то за гранью фантастики. Но красноярка относится ко всему с юмором.

— Размер ноги 41, и в принципе он считается нормальным, обувь найти можно. А вот джинсы — это моя боль. Но сейчас такая мода, когда брюки по полу возятся, длинный крой у брюк. И там, где у девочек это должно быть на полу, мне идеально. Еще была когда-то мода на джинсы три четверти, вот тогда я тоже в моде была. Не скажу, что прям легко найти одежду, но я научилась с этим жить, — смеется девушка.

«Лиза, я сделаю из тебя звезду»

С 17 лет Лиза строила модельную карьеру. Однако путь ее оказался тернист. Во многом мешал именно рост. Модельный бизнес отходит от концепции «90-60-90» и самые разные фигуры можно увидеть на глянцевых обложках, однако требования всё еще есть. Максимальный рост, с которым можно легко работать, — 184 сантиметра. Поэтому Лизе с ростом 190 сантиметров часто приходилось слышать отказы.

Первый опыт работы в другой стране случился в 18 лет Источник: Елизавета Матвеева











Первый ее опыт работы с иностранными заказчиками случился в 18 лет. Тогда агентство отправило ее в Пекин, но без контракта, который гарантирует работу, а предложило искать возможности на месте.

— К сожалению, мое агентство просто перестало выходить со мной на связь, и я осталась в чужой стране одна. И я поняла, что собеседований, которые мне должны были устроить, не будет абсолютно — меня просто отправили в никуда. Я поняла, что у меня есть еще целых два месяца на то, чтобы что-то сделать для себя, чтобы как-то начать себя развивать, — вспоминает девушка.

Лиза не сломалась и начала работать фриланс-моделью. Она самостоятельно снимала видео для косметических брендов, участвовала в съемках фильмов и сериалов. Небольшую копеечку, но девушка заработала. Параллельно она нашла себе новое агентство, которое подобрало полноценную работу в Бангкоке.

Перед поездкой ей необходимо было вернуться в Красноярск, получить визу и отправиться покорять Таиланд. Всё происходило в декабре 2019 года, а если помните, тогда весь мир узнал про коронавирус.

До Милана Лиза добиралась три дня Источник: Елизавета Матвеева











Пандемия, однако, девушку не остановила. Лиза признается: она чувствовала, что успех ее ждет именно в этой сфере. И кажется, что она не прогадала. Ей предложили двухгодичный контракт в Милане. Не раздумывая, она согласилась, но напоминаем, по всему миру бушует ковид, границы закрыты.

— Я нашла себе маршрут, и я летела до Милана. Три дня. Я полетела из Красноярска в Москву к своему агентству. Они выделили часть средств на то, чтобы я оплатила часть билетов. Из Москвы я полетела в Стамбул, сменила аэропорт, из Стамбула полетела в Загреб, там ночь переночевала, потому что нужно было восстановить свои силы. Потом в Амстердам и только потом прилетела в Милан. Я была одной из российских моделей, которая реально долетела до Италии, и каждый раз, когда проходила на кастинги, на работы, все удивлялись, как я из России долетела до Милана. Это был мой золотой билет, — делится историей Елизавета.

Однако и тут большинство брендов отказывали очень высокой девушке. А работать дальше становилось просто опасно, был риск застрять в чужой стране на неопределенный срок, поэтому пришлось возвращаться домой.

Узнаете местность? Источник: Елизавета Матвеева











Если вы думаете, что красноярка сдалась, то глубоко ошибаетесь. Через некоторое время ее снова отправили в Европу, на этот раз в Париж, чтобы ходить на живые собеседования.

— Моя целеустремленность, мои горящие глаза, мое желание реализовать себя как модель — это было безумно важно. Какие бы ни были параметры модели, если у нее горят глаза и она жаждет того, что она делает, она добьется успеха, — дает совет Матвеева.

Во Франции Лизе улыбнулась удача Источник: Елизавета Матвеева











Во Франции найти нужные контакты помогла знакомая. Она свела ее с агентом, который работает со многими известными брендами, например, Dior. Он поверил в девушку, сказал: «Лиза, я сделаю из тебя звезду, я в тебе это вижу, ты будешь блистать».

Ее ждала работа с Dior Источник: Елизавета Матвеева











План был прост: Матвеевой нужно было вернуться в Россию, чтобы продлить шенген, а затем в Париже ее ждал агент, чтобы представить на Неделе моде дизайнерам. Казалось, что могло пойти не так? Осенью 2021 года девушка прилетела в Красноярск и занялась документами. Весной ее ждала работа с Dior и несколько съемок для журналов. Наконец ее старания окупились. Елизавета предвкушала поездку до февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция.

— Я понимала, что пока небезопасно куда-либо лететь, особенно в европейские страны, потому что я уже была наслышана разных комментариев от моделей российских, что там происходил полный трэш. И я решила, что мне безопаснее остаться в городе.

«Я сейчас ощущаю себя ровно на своем месте»

Лиза повторяет, что чувствовала, что ее место в модельном бизнесе. Семья, агенты и коллеги поддерживали ее на каждом этапе. Никто из них не ошибся. Девушке действительно суждено было вертеться в модных кругах — но не как модели, а как агенту.

Международные контракты сорвались Источник: Елизавета Матвеева











Вернувшись из Милана, в перерыве между попытками найти контракт, Елизавета открыла школу позирования The Poses.

— Я наблюдала, как люди фотографируются около достопримечательностей. Мне постоянно хотелось подойти и поправить человеку руку, ногу, голову довернуть, чтобы по итогу фотографии были красивыми, и они нравились людям, и люди себе нравились на фотографиях, потому что они делают это для себя. Начала преподавать курсы по позированию. По итогу всё разрослось до того, что я открыла школу, — объясняет владелица студии.

Удивительно, но стартап девушки выстрелил. Множество красноярок обращалось к Лизе, чтобы научиться хорошо получаться на фото, в том числе на свадебных, и прокачать уверенность в себе. Два месяца групповых занятий стоят 10 тысяч рублей, индивидуальные дороже — 19 тысяч.

Как вы уже поняли, Лиза — девушка боевая и целеустремленная. Летом 2023 года ее пригласили в Маньчжурию на показ иркутского дизайнера как модель. Именно там красноярка взяла на себя организацию показа. В моменте в голове произошел «дзынь» и Лиза поняла, где ее место.

— Я сейчас ощущаю себя ровно там, где я должна быть. Я ставлю показы, подбираю моделей на съемки, взаимодействую с начинающими моделями. Мы развиваем заграничный рынок, то есть сейчас мы ведем работу по контрактам на заграницу, — рассказывает Лиза.

Лиза открыла агентство Me Agency Источник: Елизавета Матвеева











В июне она самостоятельно открыла агентство Me Agency. Сейчас в команде около 40 моделей, в том числе красавцы из Египта, Колумбии, Нигерии и девочка из Африки. Также любая красноярка может прийти в школу и обучиться всем модельным навыкам.

— Бывает внешность отличительная, которая 100% работает. Такие люди работают, соответственно, и моя модель тоже будет работать. Но у меня перед глазами и мой личный опыт, когда я знаю, что сильно высокий рост может повлиять на карьеру. И тут я уже говорю напрямую, что есть возможность работать моделью, но она очень ограничена. Для этого нужно и свои силы тоже вкладывать, чтобы по итогу всё сложилось наилучшим образом, — объясняет девушка.

Сейчас модельная школа и студия позирования — единственный доход девушки. В месяц бизнес приносит Лизе примерно 150 тысяч рублей чистой прибыли.