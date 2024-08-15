Прически для девочек на 1 Сентября на средние волосы: советы парикмахеров

Каждая девочка на 1 Сентября хочет быть неотразимой, вне зависимости от длины волос Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Выглядеть сногсшибательно на 1 Сентября для девочек не менее важно, чем собрать рюкзак в школу. И главный элемент красоты — конечно же, прическа. Мы попросили парикмахеров рассказать, какую укладку для школьниц можно сделать к 1 Сентября в домашних условиях, и делимся с вами секретами и полезными советами.



Главное — предварительная подготовка

Основой прически на 1 Сентября могут стать собранные в хвост волосы или несколько хвостов в зависимости от длины и густоты волос, считает абсолютный чемпион России и тренер сборной команды РФ по парикмахерскому искусству Валерий Тигров. Он советует заплести все волосы в косу, в шнур или накрутить кудряшки на электрощипцы. Из таких элементов далее вы формируете вашу оригинальную прическу. Но главное, по словам парикмахера, это предварительно подготовить голову.

— Красота прически начинается с чистых, хорошо вымытых волос! Ни в коем случае не следует «стирать» волосы или «мочалить»! — подчеркивает Валерий Тигров. — После мытья важно правильно расчесать и высушить волосы, при этом рекомендуем использовать специальные средства для домашнего ухода.



Эксперт в индустрии красоты советует заранее задуматься о прическе на 1 Сентября и не откладывать решение на последний момент.



— Любые прически для первоклашек, среднего звена, старшеклассниц требуют сноровки и сформированного навыка. Не стоит надеяться, что у вас получится всё с первого раза, — отмечает Валерий Тигров. — В любом случае надо заранее попробовать, прорепетировать. А лучше обратиться к профессионалам в парикмахерский салон. Там мастера предложат больше вариантов и сделают намного быстрее.



Он напоминает родителям, что школьная прическа не должна быть вычурной или очень креативной. Как вариант, можно сделать прическу «мальвинка» — это собранные на затылке волосы с распущенными прямыми волосами или локонами.



«Мальвинка» — для первоклашек и старшеклассниц

Чтобы сделать такую прическу, предварительно нужно накрутить волосы на электрощипцы, а затем пряди от лица зачесать назад и зафиксировать на макушке в хвост с помощью банта или резинки. Оставшиеся волосы на затылке оставляем свободно свисающими.

Источник: Garnil.club











Легкое «пляжное волнение»

Если нет времени или навыка на сложные прически, можно всего за 5 минут уложить волосы школьницы небрежными пляжными волнами. Об этом варианте укладки на 1 Сентября рассказала парикмахер-колорист и мастер по прическам Виктория Галахова.

Источник: v_colorexpert / Т.me











— Чтобы создать максимально «живые» и упругие локоны, используйте специальный текстурирующий спрей. Сначала разделите волосы на четыре части, затем закрутите каждую прядь по очереди, отступая от лица. Используйте утюжок на средней температуре, — объяснила специалист. — Дайте локонам остыть, зафиксируйте лаком легкой фиксации, а потом прочешите крупным гребнем. Такие волны будут держаться весь день.



Завернутый хвост

Другой вариант, который подойдет и первоклашкам, и одиннадцатиклассницам, — завернутый хвост.

Источник: v_colorexpert / Т.me











— Сначала сбрызните влажные локоны защитным спреем. Затем слегка подсушите волосы, выделяя отдельные пряди. Выпрямите волосы, даже если они у вас от природы гладкие и прямые. Нанесите немного геля, крема или воска для укладки на локоны и расчешите их. Далее выделите одну небольшую прядь посередине, — рассказала о технологии создания этой прически Виктория Галахова. — Соберите волосы в хвост и закрутите одну свободную прядь вокруг основания хвоста, замаскировав резинку. Закрепите прическу невидимками и лаком для волос.



Игривые хвостики

Очень задорно смотрятся на голове первоклассниц игривые хвостики. Эту прическу сможет сделать любая мама. Понадобятся расческа-хвостик, гель или спрей несильной фиксации, тоненькие резиночки и резинка-бантик.

Источник: v_colorexpert / Т.me











— Разделите волосы ровным или зигзагообразным пробором напополам. Затем нужно сбрызнуть локоны спреем для укладки и собрать у височной зоны, с одной и другой стороны, игривые хвостики, — объясняет Виктория Галахова. — Добиться большей оригинальности можно, если подобрать резинки с крупными бантами.



Красивый пучок

Такая прическа подойдет школьницам любого возраста — обладательницам волос средней длины.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— В теменной зоне выделяем прямоугольник. Отделяя горизонтальные проборы, начните собирать хвостики. Захватываем хвостик в каждую последующую резинку. Сделайте таких 3–4 хвостика. А затем, используя тот же гель для укладки или спрей, обработайте оставшиеся волосы и тонкой расческой соберите в высокий хвост, — делится опытом Виктория Галахова. — Если длина не позволяет, то такие мини-хвостики можно сделать по всей голове и снизу собрать в один общий хвост и украсить красивой резинкой.



Косичка из хвостиков

Эту прическу также можно сделать легко и быстро на 1 Сентября.

Источник: vika_colorexpert / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)









