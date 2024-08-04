Барбикор уже не в тренде. Какой маникюр будет самым модным в августе 2024-го

Не успели мы оглянуться, а уже август наступил. Правда, красоткам грустить некогда, ведь еще столько возможностей сделать шикарный летний маникюр. А о трендах в этом деле на август NGS42 рассказала мастер ногтевого сервиса Ирина Мельникова.
Ирина Мельникова, мастер ногтевого сервиса с опытом 10 лет.
Тренд № 1: небанальный френч
По словам Ирины Мельниковой, в августе 2024-го особую популярность набирает цветной френч, или «арт френч».
— Для девушек он удобен практичностью и умеренной яркостью. Если совместить натуральные оттенки с цветом, к примеру — фуксия или лаймовые оттенки, получается отличная комбинация для яркого лета и долгожданного отпуска, — объясняет мастер.
Тренд № 2: буйство красок
Другой тренд — яркость. Оставляем спокойные и нейтральные тона до зимы или лучших времен и наслаждаемся в последний месяц лета буйством красок.
— Также особой популярностью в августе будут пользоваться геометричные рисунки и яркие сочные фрукты, которые не дают забывать девушкам о «сочности» лета, — объясняет Ирина Мельникова.
Тренд № 3: нескучная классика
Но что делать тем, кому придется провести август на работе, а офисный дресс-код не позволяет дать волю фантазии? У столичного специалиста есть лайфхак, как совместить тренды и требования работодателя.
— Для любителей классики в августе отлично подойдет однотонный яркий маникюр или же классический красный, добавим в него акцент на один пальчик — в виде шиммера или аутентичного рисунка, — делится секретом мастер маникюра.
Тренд № 4: блистательный хром
Самый популярный дизайн летом 2024-го, по словам Ирины Мельниковой, — это «хром» дизайн.
— Благодаря «хромированной» гель-краске мастер может создавать невероятные рисунки в «мраморном» стиле или же с плавными и геометрическими линиями, — рассказывает эксперт.
Антитренды маникюра в августе
Но есть и дизайны, о которых лучше забыть. Среди антитрендов последнего месяца лета — 2024 оказались кислотные оттенки, темно-красный, мятно-зеленый цвета.
Устаревшими считаются нарощенные и очень длинные ногти, а также техника желе. Тренд на прозрачные ногти появился еще в 2022 году и стал тогда фаворитом. Однако идеи восточных нэйл-дизайнеров уже ушли в прошлое.
Забудьте напрочь и о ногтях, щедро украшенных стразами — дизайны «дорого-богато» уже давно не считаются модными и, скорее, говорят о безвкусице. «Кружевной» маникюр, особенно на нюдовой базе, тоже смело отправляем в этом августе на свалку истории.
Испортит ваш образ и барбикор — маникюр в стиле Барби, уже устаревший и очень неудачный выбор. Он подойдет разве только для тематической вечеринки.
А вы делаете особый маникюр летом?
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