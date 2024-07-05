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Стиль и красота Модные советы обзор «Засилье безвкусицы»: стилист раскритиковала образы звезд с кинопремии «Ника» — смотрим, кто в чем пришел

«Засилье безвкусицы»: стилист раскритиковала образы звезд с кинопремии «Ника» — смотрим, кто в чем пришел

Отросшая прическа Павла Прилучного, Анна Пересильд в маминой одежде и бледная Юлия Снигирь

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13 комментариев
Юлия Пересильд блистала на ковровой дорожке

В начале июля прошла церемония награждения кинематографической премии «Ника» — награды получают фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий мероприятию. Звезды российского кино и шоу-бизнеса собираются на ковровой дорожке в лучших нарядах — ослепительно улыбаясь, они позируют фотографам, ведут непринужденную беседу, а после отправляются в зал, чтобы узнать имена победителей. Мы решили посмотреть, кто в чем пришел, и попросили стилиста и тренд-аналитика Марину Воробьеву оценить внешний вид артистов.

На мероприятиях подобного уровня всегда есть дресс-код, прописанный в пригласительных. Обычно это black tie: мужчины облачаются в смокинги, костюмы, надевают брюки на подтяжках или с кушаком, вместо галстука выбирают бабочки. Для женщин блэк тай подразумевает вечернее платье, чаще в пол или длины миди. В дневное время — допустим коктейльный вариант длиной чуть выше колена.

По наблюдениям Марины Воробьевой, не все российские звезды соблюдают правила дресс-кода.

— Если дать общее впечатление от образов на ковровой дорожке, то можно провести аналогию со сбором гостей на семейный юбилей: кто во что горазд. При этом не всегда образ звезды — это провал стилиста. Многие персоны доверяют исключительно своему видению и вкусу, добавляя что-то свое, что может сгубить образ, делая его безвкусным, — объясняет тренд-аналитик.

Поп-король тоже посетил кинопремию

Марина Воробьева отмечает, что сейчас много российских дизайнеров, которые делают красивые вещи, много звездных опытных стилистов.

— Медийных личностей выглядеть хорошо обязывает профессия, им необходимо соблюдать дресс-код. Не понимаю, откуда такое засилье безвкусицы. Несмотря на то, что многие бренды ушли, выбор по-прежнему огромный, — рассуждает Марина Воробьева.

К примеру, киновед и продюсер Наталья Мокрицкая пришла на премию в абсолютно устаревшем наряде.

— Это безвкусно и не актуально. Образ несбалансирован, неопрятен, такой вариант не подходит даже для повседневной жизни, — говорит Марина Воробьева.

По мнению стилиста, образ Натальи Мокрицкой выглядит неопрятно

Кинопродюсер Тимур Вайнштейн пришел на премию вместе с супругой — спортсменкой Яной Батыршиной. По мнению стилиста, образ Яны был бы на сто процентов безупречным, если бы не крупные кристаллы на вороте платья.

— Не знаю что это: колье или просто украшение, но кристаллы слишком крупные — они дешевят образ. Я бы выбрала что-то более изящное и легкое. В остальном: элегантная прическа, макияж, красивого изумрудного цвета платье кейп, украшения — серьги и браслет, все сбалансировано, — оценивает Марина Воробьева.

Тимур Вайнштейн же дресс-код соблюдать не стал: он оделся в стиле кэжуал, выбрав повседневный пиджак и надел футболку вместо рубашки.

— В итоге пара смотрится слишком контрастно, — резюмировала Марина Воробьева.

Тимур Вайнштейн был отмечен за работу над фильмом «Праведник» — номинация «Лучший игровой фильм»

Обратная ситуация с парой Сергея Новосада и Анастасии Талызиной. Безупречно, с иголочки одетый Сергей и рядом Анастасия в незавершенном образе.

— Они выглядят как мама с сыном-отличником на выпускном. Статный молодой человек в идеально сидящем смокинге, с идеальной укладкой и правильно подобранной обувью. Его спутнице не хватило укладки: это мог бы быть пучок, или хвост, голливудские локоны. Платье красивое — отлично сидит, актуального кроя, но обувь не вписывается — классические лодочки или элегантные вечерние босоножки смотрелись бы уместнее, также я бы добавила украшений, — объясняет Марина Воробьева.

Актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина объявляли имена победителей в первой части церемонии награждения

Белое платье актрисы Юлии Пересильд в духе золотого Голливуда стилист оценила высоко: сидит отлично, безупречный макияж и укладка, вопросы вызвала лишь обувь.

— На других фото видно, что на актрисе босоножки на тяжелом каблуке с платформой, я бы выбрала что-то более изящное, — говорит Марина Воробьева.

Что касается дочери Юлии — Анны, то, по мнению стилиста, девушка оделась не по возрасту. Создается впечатление, что для выхода на ковровую дорожку она надела мамины вещи, включая украшения.

— Она или сама хочет выглядеть старше или ее намерено взрослят. Нижняя часть платья перегружена, я бы убрала рюши, они смотрятся неуместно в сочетании со строгостью верхней части платья. Силиконовые вставки на лодочках дешевят образ, — считает стилист.

Юлия Пересильд получила статуэтку в номинации лучшая женская роль за работу в фильме «Вызов» Клима Шипенко

Образы Леона Кемстача и его мамы Лауры удались. Единственное, на что Марина Воробьева обратила внимание — так это на незавершенную прическу молодого актера.

— Его небрежной прическе не хватило руки профессионала, как вариант — можно было сделать гладкую укладку. Отсутствие бабочки списываю на молодость, — говорит стилист.

Образ мамы полностью разглядеть не удалось: Марина Воробьева предположила, что поверх платья женщина надела бомбер.

— Если это так, то бомбер я бы заменила на кейп или жакет, — говорит эксперт.

Леон Кемстач сыграл Пальто в сериале «Слово пацана»

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников выбрал более расслабленный образ, далекий от блэк тай дресс-кода. Мужчина предпочел кэжуал стиль: классические брюки, жакет, футболка и кеды.

— Платье Ольги Долматовской хорошо сидит, но меня смущают черные пуговицы. Активный черный декор портит впечатление, я вижу здесь белые пуговицы, а обувь в таком случае может быть черной или красной. Возможно, пуговицами хотелось поддержать декор на босоножках. Обувь не подходит к платью, не хватает украшений, — прокомментировала стилист.

Ольга Долматовская — жена Жоры Крыжовникова и продюсер сериала «Слово пацана» — выбрала белое платье

Образы Павла Прилучного и его жены Зепюр Брутян стилист не оценила. Первое, что бросилось Марине Воробьевой в глаза — неаккуратная стрижка Павла, будто отросшая.

— Все-таки надо было заскочить к барберу и привести волосы в порядок. Расстегнутый воротник, выглядывающий крест — неаккуратные и неуместные детали на мероприятии, посвященном кинематографу. Может быть своим внешним видом он хотел показать бандитский вайб, — предположила стилист.

Зепюр надела красивое платье, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Стилиста смутила укладка — Марина Воробьева считает, что классические локоны смотрелись бы удачнее.

— Портретная зона оказывает большое влияние на общее впечатление от образа, так же как и обувь. Я бы изменила укладку, добавила акцентные серьги, макияж сделала бы более ярким, — говорит Марина Воробьева.

Супруги Прилучные на премии «Ника» разочаровали стилиста

Сетевая знаменитость Анна Калашникова также была замечена на премии среди гостей: по мнению Марины Воробьевой, ее образ больше подошел бы к скачкам, а не к кинематографическому мероприятию.

— Я думаю, Анна старается одеваться так, чтобы ее заметили, — говорит Марина Воробьева, оценивая шляпу.

Анна — актриса, телеведущая, певица, модель и блогер в одном лице

Образ Юлии Высоцкой, по мнению стилиста, самый идеальный, среди увиденных ею на ковровой дорожке.

— Сбалансированное вечернее платье, украшение с изумрудами, идеальная укладка — очень красиво. Несмотря на глубокий вырез в зоне декольте, платье смотрится по-голливудски. Дневное мероприятие допускает накинуть что-то на плечи — мы видим белый жакет. На церемонии «Оскар» такое уже не уместно, — говорит Марина Воробьева.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая всегда вместе

Актриса Екатерина Волкова с выбором платья прогадала — ни фасон ни цвет совершенно ее не красят.

— За счет эффекта металлик платье сильно привлекает внимание, оно похоже на плохо сшитый халат. Образ смотрится тяжелым и не подчеркивает достоинства актрисы. Ее природная красота уходит на второй план. Можно было бы также выбрать металлическую фактуру ткани, но фасон — по фигуре, допустимы драпировки и складки, — говорит стилист.

Не самый удачный образ актрисы

Марина Воробьева выделила образ Валерии Федорович — красивое платье подчеркивает фигуру, а драпировки грамотно расставляют акценты.

— Идеальная посадка, красивые плечи, гладкая укладка, массивные кафы — все вместе смотрится гармонично. Единственное, мне не хватило сумки, все-таки образ должен быть завершенным, — говорит эксперт.

Образ актрисы получился идеальным

Красавица Юлия Снигирь получила награду в номинации «Лучшая женская роль» за работу в фильме «За нас с вами». Актриса выбрала белое платье в пол, как того требовал дресс-код, но оттенок оказался ей не к лицу.

— Несовпадение с цветотипом ее кожи. Юлия и платье хороши по отдельности. Неудачная длина рукава, не хватает сложности в конструкции платья. Юлия потрясающе красива, а это платье ее простит. Она могла бы пойти в разрез с декором и выбрать, к примеру, изумрудный оттенок, — предположила стилист.

На церемонии Юлии вручили заветную статуэтку

Наши коллеги из Msk1.ru следили за церемонией награждения в режиме онлайн. Больше информации о номинантах, интересных моментах премии и победителях вы можете прочитать здесь.

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Комментарии
13
Татьяна 53
5 июля 2024, 19:26
Уже была эта статья, зачем снова??
♛Каралэва♛ джунгариков НГС
5 июля 2024, 19:42
Я хчу се пышное, чорное платье гатичиское, с турнюром. Если п я выходила щяс взамуж, то на Алиэкспрессе заказала бы жониху белый кустюм и тапки, а себе чорное пышное платье с фатой/фатином.😎
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