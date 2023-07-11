Привет, прыщи: модель назвала 6 продуктов, которые каждый день портят кожу, а вы и не подозреваете об этом

Кто внимательнее всего следит за своим рационом и знает все тонкости сохранения молодости кожи — конечно, те люди, для кого внешность является основным профессиональным инструментом. Наши коллеги из MarieClaire спросили у модели Дианы Григоренко, какие продукты она советует ограничить в рационе, чтобы кожа сияла и не доставляла проблем. А редакция Городских порталов уточнила у врачей, насколько это целесообразно с точки зрения здоровья.
В первую очередь модель советует отказаться от алкоголя. Дело в том, что он повышает уровень сахара в крови, а еще количество токсинов в организме — потом мы видим результат на лице. А если пить слишком много и часто — есть риск получить обезвоживание — а это морщины, сухость и раздражение кожи.
Любителям коровьего молока и кофе с ним тоже стоит серьезно задуматься. Лактоза способствует синтезу инсулина, который еще больше усиливает действие стероидов на кожу, а это, в свою очередь, оказывает влияние на естественный гормональный фон. Бывает, что в злоупотреблении молоком кроется причина проблем с кожей, чаще всего акне.
Но нужно ли совсем отказываться от молока? Мы спросили у врачей.
— По рекомендации врача необходимо отказаться от молочных продуктов, если подтверждена пищевая непереносимость (пищевая аллергия), пациент чувствует ухудшение самочувствия (вздутие живота, тошнота, иногда рвота и диарея) после употребления в пищу молочных продуктов, — говорит врач-гастроэнтеролог Светлана Федорова. — Тогда стоит отказаться от цельного молока. В нем большое количество лактозы — молочного сахара. Можно по переносимости употреблять в пищу кисломолочные продукты.
Кроме того, в период обострения воспалительных заболеваний кишечника (целиакия, болезнь Крона и язвенный колит) и при острой кишечной инфекции специалисты рекомендуют отказаться от цельного молока, молочно-крупяных изделий, блинов и выпечки на молоке.
Кофе стимулирует выработку гормонов стресса — кортизола, адреналина и норадреналина.
— Эти гормоны, особенно кортизол, приводят к появлению прыщей, — говорит нутрициолог Марина Рожкова. — Кроме того, гормоны стресса заставляют организм вырабатывать инсулин, из-за чего вероятность высыпаний на коже увеличивается еще больше.
Есть мнение, что кофе слишком уж сушит кожу. Особенно если ничего, кроме него, не пить. В итоге кожа якобы сильно пересыхает, появляются мелкие морщинки и шелушения. Но, во-первых, покажите нам человека, который пьет исключительно кофе и ничего другого не приемлет. Во-вторых, почитайте, сколько воды нужно пить в день. Но попозже. А сейчас разберемся, как все-таки кофе влияет на кожу на самом деле.
— Во-первых, антиоксидантное действие позволяет продлить молодость клеткам кожи, усилив их регенерацию и защиту от повреждающих факторов, — говорит врач-дерматолог Мария Шпак. — Во-вторых, две-три чашки кофе в день, как показали исследования, могут улучшить состояние кожи у пациентов с розацеа. При этом заболевании кожа щек и других частей лица постоянно имеет красный оттенок. Такой цвет обусловлен хроническим расширением и воспалением сосудов. Кофеин обладает сосудосуживающим и противовоспалительным действиями — это прямо влияет на причину розацеа.
Если человек злоупотребляет сахаром, его кожа быстро становится дряблой, морщинистой, приобретает нездоровый вид, а поры становятся более заметными. В косметологии для этого даже есть отдельный термин — «сахарное лицо». Чрезмерное потребление сахара может способствовать развитию гравитационного птоза (внешне это выглядит так, как будто обвисает лицо). А вот если потребление сахара сократить, кожа лица и тела улучшится.
— Если есть какие-то высыпания, к примеру воспалительные, то вероятно, что количество их уменьшится, так как связь акне с нарушенным углеводным обменом доказана. Плюс к этому коллаген (структурный белок кожи) первый подвергается процессу гликации (соединения сахара с белками, вследствие чего изменятся функции белка) в условиях повышенного потребления сахара, — объясняет диабетолог, диетолог, эндокринолог Ирина Татарникова. — Но когда количество сахара уменьшается, этот процесс тормозится.
Если уменьшить потребление сахара, пастозность и отечность исчезнут, а вот гарантий, что уйдет целлюлит, давать нельзя — это зависит от структуры кожи. Но сахар задерживает влагу, из-за этого целлюлит может быть выражен более ярко.
И, конечно, качеству кожи вредит фастфуд. Продукты быстрого питания, как правило, содержат больше рафинированных углеводов, они-то и вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и инсулина, что ведет к воспалениям и увеличению выработки кожного сала, которое закупоривает поры и становится причиной угревой сыпи.
Интересный факт — австралийские ученые выяснили, что при поедании гамбургеров у мужчин снижается уровень тестостерона, который играет важную роль в производстве сперматозоидов. СМИ начали пестреть пугающими заголовками: фастфуд приводит к импотенции. Оказалось, что это не совсем так.
— Исследование показало, что употребление жирной пищи пациентами с ожирением может приводить к временному снижению тестостерона. То есть речь о людях, у которых уже есть ожирение. Но и у них гормон снижается лишь на время — до четырех часов после еды, — объясняет врач-диетолог Оксана Выдря.
По мнению Дианы Григоренко, злоупотребление соленой и острой пищей также негативно сказывается на общем состоянии кожи, особенно на коже вокруг глаз. Дело в том, что после ее употребления в организме начинает накапливаться лишняя жидкость, которая образует отечность и мешки под глазами.
Но так ли однозначен вред соли? Редакция Городских порталов подготовила большой разбор — сколько соли нужно человеку, в каких продуктах есть соль, но вы об этом не догадываетесь, и почему нельзя обойтись совсем без соли, нам рассказали диетологи.
Какие привычки помогают прожить дольше и выглядеть лучше
Всем очевидно, что при прочих равных здоровое питание, поддержание оптимальной массы тела, регулярные физические упражнения, отказ от употребления слишком большого количества алкоголя и отказ от курения помогут продлить жизнь и сделать ее качество лучше. Недавно мы попробовали конкретизировать эти критерии.
Регулярная физическая активность — это минимум 30 минут ежедневных упражнений. Начиная со спокойной ходьбы и заканчивая активными движениями (если нет противопоказаний).
Умеренное потребление алкоголя для женщин — одна порция (бокал вина или пива) в день, для мужчин — до двух порций в день.
Авторы исследования доказали, что женщины, которые практиковали четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, по сравнению с 23,7 года жизни без болезней среди женщин, у которых не было таких привычек. Около 10 лет здоровой жизни плюсом — кажется, оно того стоит.
Мужчины, практикующие четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 31,1 года без хронических заболеваний, в то время как мужчины, не придерживавшиеся ни одной из этих привычек, в среднем жили без болезней 23,5 года. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни без болезней у тех, кто активно курит и пьет.
Еще один фактор, о котором не так часто говорят в контексте долголетия, — это количество сна. Если вы постоянно плохо и мало спите, повышается риск возникновения серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и диабет. Таким образом прерывистый, беспокойный сон и беспорядочный режим дня могут существенно снизить продолжительность жизни.
Сколько же надо спать? В районе 8 часов, но этот показатель крайне индивидуален. Важно следить за самочувствием и уметь определять потребности своего организма.
И еще важны не только привычки, но и характер самого человека. Жить долго поможет оптимизм, активная жизненная позиция, трудолюбие и адаптивность.
Вредные пищевые привычки, от которых стоит отказаться прямо сейчас
Есть слишком быстро. Если плохо жевать еду и прямо-таки заглатывать ее, можно нажить проблем с желудком. Такая методика поглощения еды приведет к вздутию живота и нарушенному пищеварению. При слишком быстром потреблении еды мозг не успевает получить сигнал о наполнении желудка, в результате можно съесть больше необходимого. Важно не торопиться, сосредоточиться на процессе и жевать тщательно. Это позволит не переедать и дольше сохранять чувство насыщения.
Пропускать завтрак. По данным Роспотребнадзора, у людей, которые привыкли завтракать, когнитивные способности и память улучшаются. Кроме того, завтрак способствует снижению или сохранению веса — ведь полноценный утренний прием пищи снижает потребность в калориях в течение дня.
Есть кашу на завтрак. Здесь вопрос даже не в том, что от каши в качестве завтрака стоит отказаться здесь и сейчас и больше о ней никогда не вспоминать. Просто исторически так сложилось, что каша — исконно русский завтрак, и раньше невозможно было найти ему альтернативу. Вот и были на столе с утра то манка, то овсянка. Но сейчас и выбор для первой за день еды куда богаче, и каша уже не та.
— Если немного углубиться в историю, то люди на Руси ели кашу цельнозерновую, которую запаривали с вечера. Кто был побогаче, на завтрак мог себе позволить яйца, мясо, рыбу, — говорит врач-диетолог Оксана Выдря. — Цельнозерновая каша может быть составляющей завтрака, но если есть нарушения углеводного обмена (избыточный вес, сахарный диабет) и заболевания желудочно-кишечного тракта, то каша на завтрак — не лучший вариант.
Диетологи советуют на завтрак выбирать сочетание белков и жиров, например яйцо с лососем или авокадо, можно вместе. С авокадо также отлично сочетается любая зелень, например шпинат, можно добавить огурец. Яйцо с помидором — тоже практичный вариант: яйца облегчают поглощение каротинов (пигмент, который придает цвет овощам) и в сочетании со свежими овощами приносят двойную пользу тем, кто борется с лишним весом. Творог с маложирной сметаной — еще один отличный вариант для завтрака.
Переедать в выходные. Порой кажется, что выходные для того только и предназначены, чтобы как следует выспаться да наесться — за себя и того парня. Но расслабляться и набирать лишние калории за субботу и воскресенье не стоит. Это сбивает режим питания. Если вы хотите сохранить хорошие здоровье и фигуру, контролируйте себя даже во время уик-энда.
«Заедать» плохое настроение. Многие люди склонны есть больше, чтобы улучшить настроение. Это так называемое «импульсивное питание», когда потребность в еде определяется не голодом, а эмоциональным состоянием. Выбор продукта при этом не рационализирован, и мы можем съесть что-то вредное.
В целом ничего страшного в стрессовом заедании нет. Но ровно до тех пор, пока это не входит в привычку. Если у вас произойдет длительный хронический стресс и вы начнете компенсировать его едой, это обязательно приведет к лишнему весу, изменению пищевого поведения, а в будущем еще и неблагоприятно скажется на внешнем виде и здоровье.
— У кого-то очень нервная работа. Это частая модель. Люди приходят вечером домой и наедаются — это такой способ борьбы со стрессом, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина. — Конечно, таким образом — неправильным отношением к еде, перееданием — люди могут компенсировать какую-то неудовлетворенность, стресс. Если это принимает длительные формы, это опасно, это является проблемой. Бывает, что затягивается на несколько лет. В этом случае человек не сможет самостоятельно выйти из этого состояния, у него сформируется изменение пищевого поведения, и тут уже нужны консультации не только диетологов, но еще и психотерапевтов.
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