Привет, прыщи: модель назвала 6 продуктов, которые каждый день портят кожу, а вы и не подозреваете об этом

В первую очередь модель советует отказаться от алкоголя. Дело в том, что он повышает уровень сахара в крови, а еще количество токсинов в организме — потом мы видим результат на лице. А если пить слишком много и часто — есть риск получить обезвоживание — а это морщины, сухость и раздражение кожи.

Любителям коровьего молока и кофе с ним тоже стоит серьезно задуматься. Лактоза способствует синтезу инсулина, который еще больше усиливает действие стероидов на кожу, а это, в свою очередь, оказывает влияние на естественный гормональный фон. Бывает, что в злоупотреблении молоком кроется причина проблем с кожей, чаще всего акне.