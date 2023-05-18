Фисташка или лимон? 13 лучших идей маникюра для этого лета — вы точно захотите их повторить

Естественность всё еще не сдает свои позиции. Отражается это и в трендах на цвета лаков для ногтей. Например, многие сейчас выбирают молочное покрытие.

— Это нежное и легкое покрытие одинаково хорошо выглядит на ногтях различной длины и формы и выгодно подчеркивает загар. К тому же оно идеально дополняет любой стиль в одежде и не перетягивает на себя внимание. С этим плотным непрозрачным оттенком можно немного поиграть, нанеся сверху ультрасияющий топ или покрытие с мерцающими частичками, — считает топ-мастер ногтевого сервиса Мээрим Асанбаева.