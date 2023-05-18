Фисташка или лимон? 13 лучших идей маникюра для этого лета — вы точно захотите их повторить

Хотелось бы, чтобы все наши проблемы заканчивались тем, какой лак для ногтей выбрать и что приготовить на ужин. И даже если пока это не так — не отказывайте себе в чисто женском удовольствии перебирать палетки в салоне красоты, а потом любоваться на свой модный маникюр. Наши коллеги из MarieClaire посмотрели, какие летние женские радости сейчас в моде.
На волне популярности лимонный маникюр, и это неудивительно. Когда еще красить ногти ярко, если не летом. Этот сочный оттенок хорошо смотрится в сочетании с загорелой кожей.
Естественность всё еще не сдает свои позиции. Отражается это и в трендах на цвета лаков для ногтей. Например, многие сейчас выбирают молочное покрытие.
— Это нежное и легкое покрытие одинаково хорошо выглядит на ногтях различной длины и формы и выгодно подчеркивает загар. К тому же оно идеально дополняет любой стиль в одежде и не перетягивает на себя внимание. С этим плотным непрозрачным оттенком можно немного поиграть, нанеся сверху ультрасияющий топ или покрытие с мерцающими частичками, — считает топ-мастер ногтевого сервиса Мээрим Асанбаева.
Голубой, зеленый, оранжевый, желтый: эти цвета грядущего лета выступают гарантами нашего отличного настроения. И экспериментировать с ними не возбраняется. Можно добавлять по одному «акцентному» ноготочку на руку, а можно и вовсе чередовать оттенки.
Любителям классики тоже есть на что посмотреть. Красный цвет ногтей всегда в моде, а летом можно заменить его на родственный коралловый. Поверьте, вам понравится эффект, даже если вы не любите эксперименты.
Фисташковый, цвет шалфея или весенней зелени: в этом сезоне в почете любые нюансы зеленого. Кстати, его пастельные оттенки очень эффектно выглядят и на длинных, и на коротких ногтях.
— Модный способ его нанесения — градиент: на большой палец наносим глубокое темно-зеленое покрытие, а на каждый следующий — всё более и более светлое, постепенно дойдя до самого светлого полупрозрачного на мизинец, — говорит эксперт.
Но главное в маникюре — это, конечно, не выбор цвета, а безопасность. Помните, святое правило мастера маникюра — до блеска обработать инструменты, а уже потом оказывать услугу. Обработка состоит из трех этапов, и если пропустить один или поменять местами, всё пропало. Сначала нужно продезинфицировать все пилки и щипцы, затем подготовить их для стерилизации и простерилизовать. Просто побрызгать спиртом — не вариант.
Обращайте внимание на то, как мастер пилит ногти, кажется, что может быть проще, но даже здесь совершаются ошибки. Ногти не пилят как забор — туда-сюда, это чревато расслоением. Сначала в одну сторону по направлению роста, потом в другую. Пилки с алмазным напылением и стеклянные лучше не использовать по той же причине — ногти будут слоиться.
И главное — одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем требованиям СанПиН.
Важно знать, что существует эстетический маникюр и медицинский. Если кажется, что ноготь выглядит нездорово, нужно пойти к врачу, а не в салон за укрепляющим маникюром и витаминами. Для медицинского маникюра необходим специальный сертификат. Мастер от незнания отпилит торчащий ноготь или обрежет заусенец, а последствия могут быть ужасными.
Для того чтобы получить качественный маникюр, мастер должен работать только с профессиональными материалами. Часто мастера-самоучки не учитывают этого, хотят сэкономить, заказывают дешевые подделки. В материалах не от производителя много химикатов, которые, попадая на кожу, вызывают аллергию. Бывают случаи, когда легкой сыпью не отделаешься. Есть универсальные препараты, гипоаллергенные. Нет ничего страшного в том, если вы попросите бутылек и изучите состав.
Но одно из самых модный маникюрных веяний последних пары лет — отказаться от покрытия вовсе и ходить с натуральными ухоженными, непокрытыми ногтями. Такое в век гель-лаков может себе позволить далеко не каждая.
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