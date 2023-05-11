Только на дачу: пять популярных моделей босоножек, которые испортят образ (но их всё равно носят)

Теплый сезон приносит не только радость, но и некоторое количество проблем и вопросов, например, как защититься от клещей, кто ушил все летние платья и в какой последовательности родственники будут помогать на даче, чтобы никто не остался в обиде. А еще, конечно, можно подумать о приятных летних покупках. Или достать из шкафа старую пару босоножек? Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, какая летняя обувь безнадежно вышла из моды.
От обуви на танкетке этим летом (да и не только летом) стоит отказаться. Классическая танкетка, увеличивающаяся к каблуку, смотрится не модно и не современно. Такая обувь визуально утяжеляет ногу и придает лишний объем.
Не украсит летнюю обувь и обилие декора. Банты, рюши, стразы, кружева — всё это только удешевляет образ. Если очень хочется праздника — можно выделиться за счет цвета. В новом сезоне в моде будут желтый, синий, фиолетовый, розовый и красный. Смело выбирайте яркую обувь, в том числе неоновые и кислотные оттенки.
А вот босоножки с тракторной подошвой уже изжили свое. Как и всё когда-то модное — сейчас они стали антитрендом.
Особенно жалуют модницы обувь на небольшом каблуке, в стиле
Босоножки-гладиаторы в римской эстетике окончательно потеряли свою актуальность (долго же они держались). При этом разные завязки и ремешки на босоножках в большом количестве сейчас в моде.
Вместе с оверсайзом и унисексом от нас уходит «уродливая» обувь. Общий тренд под названием ugly shoes пошел в народ и прижился, обувь, считающаяся уродливой, стала частью моды (например, огромные кроссовки). Но сегодня стилисты советуют отказаться от этого варианта и перейти на что-то более нежное и миниатюрное.
А вот на пике моды весной и летом будут балетки. Удобные тапочки на плоской подошве триумфально вернулись в прошлом году и тут же прижились среди модниц. Отличительная черта современных балеток — отсутствие круглого мыса, перфорации и бантов, как это было в начале
Вязаные босоножки или босоножки-сетки — это настоящий привет из
Пять простых правил, как выглядеть дорого при скромном бюджете
В книге известного стилиста Александра Рогова «Гид по стилю» есть занимательная глава «Как выглядеть дорого?». Это актуальный вопрос, им задаются многие женщины и мужчины. Самое распространенное решение — потратиться на дорогие брендовые вещи. Недавно мы прочитали книгу и выяснили, что не так с этой идеей.
Александр Рогов — российский дизайнер и стилист, ведущий телевизионных проектов «Успеть за
Чтобы выглядеть дорого, противопоказано тратить ползарплаты, а тем более брать кредит на статусные вещи. Это только пошатнет ваше финансовое состояние, а видимое благополучие всё равно будет обманом.
— Зачем вам сумка, демонстрирующая ваш статус, если вы в этом статусе не пребываете? Вы обманываете окружающих и создаете себе лишние проблемы, ведь она так дорого стоит, что носиться с ней придется как с писаной торбой, — пишет стилист.
А еще образ жизни должен соответствовать заявленному статусу. Если вы спешите на трамвай с сумкой за несколько тысяч долларов, вряд ли получится выглядеть на все 100.
А вот о чем часто забывают люди, так это глажка и стирка тех вещей, которые уже есть в их гардеробе. А еще — своевременное избавление от того, что любимо, но потеряло товарный вид.
— Помните о том, что вещи должны быть в идеальном состоянии — от всех остальных вы, я надеюсь, уже избавились при разборе гардероба. Катышки, зацепки, пятна — всё это смотрится неаккуратно и сиротливо. А вот в свежей, идеально отпаренной блузке можно выглядеть на миллион, даже если вы ее купили на распродаже, — советует Александр Рогов.
Эксперт советует: если вы нашли стильное пальто в бюджетном сегменте — обратите внимание на пуговицы, именно они могут выдавать истинную цену вещи. Нещадно отпорите дешевую пластиковую фурнитуру и замените ее на более дорогую (из камня, например). Ведь хорошие пуговицы сразу поднимают уровень вещи.
Эксперт напоминает: не так важно, сколько стоит вещь, как насколько она хорошо на вас сидит.
— Как только вам длинноват рукав или шлица на жакете не в том месте, или на спине залегают некрасивые складки — вы выглядите неряшливо. Поэтому разыщите недалеко от дома ателье, в котором смогут качественно и недорого вещь на вас посадить, — заключает Рогов.
Стилист также пишет, что покупать подделки известных брендов — это путь не к более дорогому образу, а скорее наоборот.
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