Только на дачу: пять популярных моделей босоножек, которые испортят образ (но их всё равно носят)

От обуви на танкетке этим летом (да и не только летом) стоит отказаться. Классическая танкетка, увеличивающаяся к каблуку, смотрится не модно и не современно. Такая обувь визуально утяжеляет ногу и придает лишний объем.

Не украсит летнюю обувь и обилие декора. Банты, рюши, стразы, кружева — всё это только удешевляет образ. Если очень хочется праздника — можно выделиться за счет цвета. В новом сезоне в моде будут желтый, синий, фиолетовый, розовый и красный. Смело выбирайте яркую обувь, в том числе неоновые и кислотные оттенки.