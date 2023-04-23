Сложно не влюбиться! Нейросеть показала, как выглядит самый красивый мужчина на земле

Если в женском мире борьба за звание самой-самой до сих пор немного похожа на битву львиц за добычу, то в мужском всё гораздо более лайтово. Самый красивый — хорошо, а не самый — пойду в футбол поиграю, колбасу на бутерброд положу, бокс посмотрю, да мало ли полезных занятий. Но всё же редакция Wday.ru попросила нейросеть Kandinsky 2.1 показать идеального бойфренда по мнению искусственного интеллекта.
Мы так и знали, главное — это борода и усы. Всем любителям побриться станком начисто это тонкий намек. А еще у идеального представителя мужской половины человечества широкие и густые брови, светлые глаза и выразительный героический профиль.
Как выглядит самая красивая женщина в мире
На прошлой неделе мы попросили нейросеть Midjourney показать идеальную представительницу прекрасного пола — смотрим, как она выглядит.
Главный вопрос: она блондинка или брюнетка? Ответ где-то посередине: первая красотка в мире — шатенка. Чуть раскосые, большие, широко расставленные зеленые глаза, широкие брови, смуглая, но блестящая кожа с веснушками, пухлые губы, белые ровные зубы, тонкий вздернутый носик, острый подбородок, вьющиеся длинные каштановые волосы.
Кстати, нам она кое-кого напоминает. Очень уж нарисованная красотка похожа 29-летнюю венгерскую топ-модель и «ангела» компании Victoria's Secret Барбару Палвин.
Как выглядят самые красивые люди планеты
Ранее всё тот же инструмент компания использовала, чтобы узнать об идеалах красоты в разных странах. Тогда искусственный интеллект также проанализировал данные из СМИ и социальных сетей и показал, как представляют эталон человека в разных уголках нашей планеты.
Посмотрите на эти фото — в список направлений для анализа попали Великобритания, США, Австралия, Испания, Италия, Колумбия, Египет, Мексика и Сирия.
К сожалению, наша страна в подборку не попала. Но представить идеал красоты в России можно, например, по участнице от нашей страны на конкурсе «Мисс Вселенная» в этом году. 23-летняя Анна Линникова — модель, дизайнер, полиглот. Накануне конкурса наш корреспондент рассматривал ее фото, вы тоже можете.
Недавно искусственный интеллект использовал сгенерированные пользователями изображения, а также хештеги из ряда источников, от социальных сетей до СМИ, чтобы получить представления о том, как бы выглядели города России, если бы были... женщинами. Найдите свой!
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