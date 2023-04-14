Перья павлина и лебедь на голове. Загадочный образ Синей птицы сняли известные новосибирские фотографы

Как рассказала сама Ольга Пашкина, идея такого костюма ей пришла, вероятно, из космоса. И еще до того, как ей заказали костюм на конкурс.



— Я как-то наткнулась на легенду о Синей птице, которая меня и вдохновила на создание этого костюма. Когда-то на Земле все люди верили в счастье и удачу, а символом этой веры была волшебная Синяя птица. Каждое ее перо было связано со светлой мечтой конкретного человека. И вот в какой-то момент перья стали угасать, потому что люди переставали верить в удачу, счастье, а их помыслы переставали быть светлыми и чистыми. Людям надо больше верить в удачу, быть более светлыми и гнать от себя плохие мысли. Образ Синей птицы — как символ веры людей в светлое будущее, — рассказала Ольга Пашкина.