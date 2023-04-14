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Перья павлина и лебедь на голове. Загадочный образ Синей птицы сняли известные новосибирские фотографы

Идея необычного костюма сложилась в голове у мастера во время погружения в сон

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Новосибирская мастерица кокошников Ольга Пашкина придумала образ Синей птицы как некое напоминание о необходимости придерживаться светлых помыслов

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Новосибирские фотографы Игорь Парфенов и Александр Козлов сделали фотосессию необычного костюма волшебной Синей птицы, который придумала известная новосибирская мастерица кокошников Ольга Пашкина. Этот костюм участвовал в конкурсе «Миссис Новосибирск International» — в нём на сцену выходила участница Екатерина Иванова.

При создании необычного наряда помимо ткани были использованы и перья птиц, в том числе павлина

При создании необычного наряда помимо ткани были использованы и перья птиц, в том числе павлина

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Как рассказала сама Ольга Пашкина, идея такого костюма ей пришла, вероятно, из космоса. И еще до того, как ей заказали костюм на конкурс.

— Я как-то наткнулась на легенду о Синей птице, которая меня и вдохновила на создание этого костюма. Когда-то на Земле все люди верили в счастье и удачу, а символом этой веры была волшебная Синяя птица. Каждое ее перо было связано со светлой мечтой конкретного человека. И вот в какой-то момент перья стали угасать, потому что люди переставали верить в удачу, счастье, а их помыслы переставали быть светлыми и чистыми. Людям надо больше верить в удачу, быть более светлыми и гнать от себя плохие мысли. Образ Синей птицы — как символ веры людей в светлое будущее, — рассказала Ольга Пашкина.

Набросок головного убора, который сделала мастерица, и воплощение этого убора в виде синего лебедя. Мистическим образом модель, которую фотографы пригласили для фотосессии, оказалась похожей на изображенную в наброске

Набросок головного убора, который сделала мастерица, и воплощение этого убора в виде синего лебедя. Мистическим образом модель, которую фотографы пригласили для фотосессии, оказалась похожей на изображенную в наброске

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Внешний вид костюма окончательно сложился в голове у мастерицы, когда она засыпала.

— Вот говорят, что Менделеев свою таблицу увидел во сне. Я думала, что это всё сказки, пока сама однажды не испытала такое же. Вот в этом состоянии, когда переходишь из обычной реальной жизни в сон, у меня и возникла картинка в голове. Я тут же встала и зарисовала ее. Я сначала даже не осознавала, что это, а потом поняла: головной убор в виде синего лебедя, — вспомнила детали той ночи мастерица.

На воплощение этого образа потрачено 50 тысяч рублей

На воплощение этого образа потрачено 50 тысяч рублей

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Образ Синей птицы изготавливался около двух месяцев. Себестоимость его, без оценки работы Ольги Пашкиной, обошлась в 50 тысяч рублей. Сейчас этот костюм находится в коллекции мастерицы и будет использован в мае в большой фотосессии на Алтае.

В образе Синей птицы на фотосессии выступила модель Яна Петрищева

В образе Синей птицы на фотосессии выступила модель Яна Петрищева

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Ольга Пашкина — известный новосибирский дизайнер головных уборов и кокошников. О ее удивительном увлечении НГС рассказал 8 марта. А широкая популярность к ней пришла после этой статьи.

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