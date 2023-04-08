Всё выполнимо! 10 простых привычек долгожителей, которыми вам стоит обзавестись после 40 лет

Исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ, вселяет надежду на долгую и счастливую жизнь. А такая надежда в наше время дорогого стоит. Оказывается, чтобы жить как можно дольше — нужно не так много. Всего авторы работы наблюдали за
Всем очевидно, что при прочих равных здоровое питание, поддержание оптимальной массы тела, регулярные физические упражнения, отказ от употребления слишком большого количества алкоголя и отказ от курения помогут продлить жизнь и сделать ее качество лучше. Но давайте попробуем конкретизировать эти критерии.
Регулярная физическая активность — это минимум 30 минут ежедневных упражнений. Начиная со спокойной ходьбы и заканчивая активными движениями (если нет противопоказаний).
Умеренное потребление алкоголя для женщин — одна порция (бокал вина или пива) в день, для мужчин — до двух порций в день.
Авторы исследования доказали, что женщины, которые практиковали четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, по сравнению с 23,7 года жизни без болезней среди женщин, у которых не было таких привычек. Около 10 лет здоровой жизни плюсом — кажется, оно того стоит.
Мужчины, практикующие четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 31,1 года без хронических заболеваний, в то время как мужчины, не придерживавшиеся ни одной из этих привычек, в среднем жили без болезней 23,5 года. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни без болезней у тех, кто активно курит и пьет.
Еще один фактор, о котором не так часто говорят в контексте долголетия — это количество сна. Если вы постоянно плохо и мало спите, повышается риск возникновения серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и диабет. Таким образом прерывистый, беспокойный сон и беспорядочный режим дня могут существенно снизить продолжительность жизни.
Сколько же надо спать? В районе 8 часов, но этот показатель крайне индивидуален. Важно следить за самочувствием и уметь определять потребности своего организма.
И еще важны не только привычки, но и характер самого человека. Жить долго поможет оптимизм, активная жизненная позиция, трудолюбие и адаптивность.
Секреты японских долгожителей
По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживают более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чем секрет японского долголетия.
Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. Секрет в том, что жители этой страны серьезно относятся к своему образу жизни.
По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следят за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращаются к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.
Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.
Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.
Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможность позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.
К слову, в прошлом году умерла самая пожилая жительница планеты японка Канэ Танака, ей было 119 лет, и она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. По информации СМИ, она скончалась в больнице города Фукуока из-за преклонного возраста.
Канэ рассказывала журналистам, что в доме престарелых, где она жила, был строгий режим. А секретом своего долголетия японка называла ранний подъем, хорошую еду и занятия математикой.
Кстати, особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперт рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.
Секрет долголетия китайцев
Средняя продолжительность жизни в Китае в 2022 году выросла до 78,2 года, тогда как в России этот показатель равен 70,06 года (данные по обоим полам). Конечно, эти цифры зависят от комплекса факторов, но не последнюю роль в обретении долголетия играет питание. Мы спросили у экспертов, в чем же секрет.
Рыба — и точка
— Многие удивятся, но секрет долголетия скрывается в обыкновенной рыбе, а точнее, в тунце. Он очень полезен из-за высокого содержания витаминов и минералов. Также тунец богат селеном, фосфором, железом и магнием, которые комплексно помогают поддерживать организм. Витамины и кислоты, содержащиеся в этом представителе семейства скумбриевых, также способствуют сохранению здоровья и молодости, — объясняет врач медико-профилактического направления Леонид Булычев.
Также тунец полезен для сердца. Из-за высокого уровня омега-3 при его употреблении происходит снижение холестерина в сосудах. По мнению эксперта, люди, которые употребляют большое количество рыбы, в том числе и тунца, имеют меньше рисков развития ишемической болезни сердца.
Также употребление тунца может способствовать снижению давления. Всё дело в калии, который улучшает общее здоровье и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Еще этот элемент может противостоять развитию атеросклероза.
Богатый набор витаминов в рыбе (группы А, В12, В6, С и D) помогает защитить организм от свободных радикалов. Также в нем есть железо, магний, калий и натрий. А в полосатом тунце содержатся еще цинк и марганец, которые считаются антиоксидантами. Это делает его невероятно эффективным профилактическим средством от некоторых форм рака.
Не хуже с этими задачами справляется и лосось. Долгожители по всему миру любят лосось — его едят даже те, кто обычно питается растительной пищей. Лосось содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые, как было установлено, помогают поддерживать здоровье сердца и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также помогают снизить уровень хронического воспаления.
Еще продукты, которые любят долгожители по всему миру
Так называемые «голубые зоны» — это пять регионов, где наблюдается самая высокая концентрация долгожителей. Крепкое здоровье имеют жители Сардинии в Италии, Окинавы в Японии, Икарии в Греции, Никои в Коста-Рике и Лома-Линды в Калифорнии. Мы узнали, любовь к каким продуктам объединяет население этих мест.
Чеснок
Жители префектуры Окинава в Японии регулярно едят чеснок. В статье журнала National Geographic утверждается, что этот продукт считается «одним из самых мощных природных лекарств». Его связывают со снижением риска развития некоторых заболеваний, которые обычно возникают с возрастом. В частности, в отчете Antioxidants говорится, что чеснок содержит антиоксиданты и обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить развитие некоторых видов рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Оливковое масло
Также икарийцы ежедневно используют оливковое масло. В отчете, опубликованном в открытом журнале Nutrients, говорится, что оливковое масло первого холодного отжима отличает длинный список доказанных преимуществ для здоровья, поэтому обитатели Средиземноморья, где оно широко используется, считаются одними из самых здоровых в мире. Например, было обнаружено, что оливковое масло помогает контролировать вес, нормализовать кровяное давление, снижает риск возникновения некоторых видов рака и способствует общему оздоровлению благодаря своим противовоспалительным свойствам.
Авокадо
Калифорнийский город Лома-Линда — одна из пяти «голубых зон». Местное сообщество состоит в основном из адвентистов седьмого дня. Они известны тем, что в основном придерживаются вегетарианской диеты, и не последнюю роль в ней играет авокадо. Согласно статье в журнале National Geographic о «голубых зонах» мира, авокадо помогает снизить уровень холестерина и содержит на 30% больше калия, чем бананы. Также известно, что авокадо помогает контролировать вес и снижает риск ожирения и развития диабета 2-го типа.
Цельнозерновой хлеб на закваске
Итальянский остров Сардиния — еще один регион, входящий в «голубую зону». Члены местного сообщества едят такие продукты, как нут, козье молоко и хлеб на закваске. Последний делается из цельной пшеницы и благодаря закваске содержит живые молочнокислые бактерии. Согласно статье в журнале National Geographic, сардинский процесс закваски помогает превратить сахар и глюкозу в молочную кислоту. Это снижает гликемический индекс, а это значит, что уровень сахара в крови не будет повышаться, а вы дольше будете чувствовать сытость.
Помидоры
Ничуть не меньше жители Сардинии любят томаты. Итальянцы используют этот овощ во многих своих блюдах. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, который известен своими противовоспалительными свойствами и способностью нормализовать кровяное давление, снижать риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. Имейте в виду, что помидоры черри содержат больше бета-каротина, который, как показали исследования, может помочь снизить риск развития опухолей, связанных с раком простаты.
Вино
Многие регионы «голубой зоны» включают в свою диету бокал красного вина. Согласно официальному сайту «голубых зон», многие жители обозначенных регионов выпивают около двух бокалов вина в день. Жители Сардинии пьют особое красное вино, называемое вином Каннонау. Некоторые исследования подтверждают, что красное вино может быть полезным для здоровья сердца из-за содержания в нем антиоксидантов и полифенолов. Конечно, с любым алкоголем важна умеренность, а иногда и одобрение врача.
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