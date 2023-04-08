Всё выполнимо! 10 простых привычек долгожителей, которыми вам стоит обзавестись после 40 лет

Всем очевидно, что при прочих равных здоровое питание, поддержание оптимальной массы тела, регулярные физические упражнения, отказ от употребления слишком большого количества алкоголя и отказ от курения помогут продлить жизнь и сделать ее качество лучше. Но давайте попробуем конкретизировать эти критерии.



Регулярная физическая активность — это минимум 30 минут ежедневных упражнений. Начиная со спокойной ходьбы и заканчивая активными движениями (если нет противопоказаний).

Умеренное потребление алкоголя для женщин — одна порция (бокал вина или пива) в день, для мужчин — до двух порций в день.