«Это попсово и заезжено»: Влад Лисовец назвал 3 вещи в весеннем гардеробе, от которых стоит избавиться

Владислав Лисовец — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты.

По мнению Лисовца, этой весной мы прощаемся с оверсайзом и унисексом. На смену им приходят женственные образы — платья, каблуки и мини-юбки.

Также стилист советует избегать заезженных трендов и комбинаций, которые когда-то были на пике моды, а теперь их можно увидеть на каждой третьей женщине в России.

— Всё, что в один момент становится ультрамодно, со временем появляется в повседневной одежде обычных людей. Такие вещи есть у каждого, и я предлагаю от них избавиться. Первое: тренч песочного цвета. Сегодня он есть у каждой третьей, а может, даже второй. Все одинаковы, как в советские времена, — говорит Владислав Лисовец.