Откройте шкаф — и всё поймете: что говорят о вас любимые цвета в одежде — ранимость, вспыльчивость и даже нелюбовь к режиму

Если вы открыли дверь в свой шкаф, а там всех оттенков понемножку, это самый лучший вариант. Значит, и всех проблем у вас тоже понемножку. Шутка, конечно. Этот материал не подходит для серьезной диагностики, а скорее позволяет поверить, действительно ли психология цвета работает. И если да, может быть, нам стоит задуматься над этим. Наши коллеги из Wday.ru узнали, что может означать ваш любимый цвет в одежде.
Цвета
За черным и всеми оттенками серого в одежде часто скрывается человек, желающий избежать внимания со стороны окружающего мира, хотя внутри, наоборот, живет в стремлении отличиться и показать свою уникальность всем.
— Это люди, желающие быть лучшими. Они стремятся к профессионализму и нередко оказываются в ловушке перфекционизма. Часто у них возникает внутренний конфликт: им кажется, что они недотягивают до планки, которую ставят всё выше и выше, — считает психолог Мария Карпец.
Коричневые и бежевые цвета в психологии символизируют комфорт и безопасность. Эксперт говорит, люди, выбирающие земляные оттенки в одежде, жаждут стабильности, их тяготит любая неопределенность и спонтанность — при таких обстоятельствах они живут в постоянном стрессе.
А вот любители красного непредсказуемы не только для себя, но и для окружающих. Вспышки гнева сменяются неожиданной милостью, которая также может не продлиться долго. Красный цвет хочет контролировать и обладать. Если что-то идет не по их плану, то глубоко внутри зарождается чувство мести.
Оранжевый и желтый — солнечные цвета. Люди, выбирающие их, обычно полны энергии и склонны продумывать свои действия, жить по плану и выполнять свои обязательства.
— Проблема людей, выбирающих оттенки желтого, в том, что они склонны досконально докапываться до деталей, страдая от невозможности делегировать дела. Они полагаются только на себя. Их ум загружен информацией и ее переработкой, потому часто они страдают хронической усталостью, — считает психолог.
Люди, которые любят зеленые цвета в одежде, очень чувствительны. Вообще, зеленый — один из самых позитивных и безопасных цветов. Он сулит мир, принятие и любовь. А вот тем, кто предпочитает его всем остальным, сложно бороться с обстоятельствами и жить в мире, где лучше бы уметь за себя постоять.
Синий и голубой — цвета, располагающие к умиротворению, покою и расслаблению.
— Это также цвета закона и иерархии. Поэтому внутри человека, выбирающего синие цвета одежды, может присутствовать желание навести порядок во всех сферах жизни. Такой человек будет чувствовать себя зажатым нормами и правилами,— объясняет психолог Мария Карпец.
Любителям синего (впрочем, как и всем остальным) полезно учиться отпускать напряжение как из ума, так и из тела.
Как попугай
Если вам непременно хочется быть непохожими на других и заметными в толпе, это повод заподозрить себя в истерическом типе личности. По мнению гипнокоуча и специалиста по психопрограммированию Анастасии Сарапиной, такие люди стремятся к драматизации, театральности поведения, преувеличению выражения эмоций. Если вы видите женщину с вызывающим макияжем, в яркой и необычной одежде, скорее всего, перед вами истеричка.
Особенное место в образе такого типа личности занимает сексуальность. Соблазнительные силуэты, высокий каблук, глубокое декольте и экстремально короткая юбка. Интересно, что сама сексуальность у таких женщин обычно не на очень высоком уровне. Эксперт рассказывает, что больные истерией часто страдают психосексуальными дисфункциями.
Кстати, тем, кто думает, что мини-юбки и яркие губы привлекают мужчин, предлагаем посмотреть список из 10 вещей в вашем гардеробе, которые отпугивают представителей противоположного пола.
Поставь на место!
Если вы видите человека, который приходит в ужас от капельки грязи на своих идеально чистых ботинках и постоянно смахивает невидимые пылинки с пиджака, вам стоит задуматься: возможно, перед вами настоящий психопат. Также настораживает навязчивое стремление к порядку и чтобы всё стояло точно на своих местах (и никак иначе!). Такие типы личности строят имидж сверхчеловека. В отличие от истерического типа, здесь точно не будет ярких цветов и необычных деталей. Скорее наоборот, эти люди очень сдержанны и элегантны.
Такое поведение проще заметить у мужчин, ведь они реже озабочены своей внешностью настолько серьезно. Если вы попадете под влияние такого человека, то с большой вероятностью окажетесь очарованы им, а затем станете жертвой его манипулятивных тактик и стратегий.
Еще психопатов часто можно заметить по большому количеству вранья даже в несущественных деталях. Хотя они всегда продуманы до мелочей, их выдает вербальный дисконнект. Ученые отметили, что психопатические личности не кивают в такт разговора, а их жестикуляция будет всегда идти вразрез с речью.
Вы же помните, что у психопатов очень плохо с эмпатией и чувством сопереживания? Они просто не могут представить, что чувствует другой человек. Такие люди не могут построить теплые отношения почти ни с кем и всего добиваются путем манипуляций и хитрых схем. Здесь-то и можно их опознать.
— Напускное величие и выдающееся поведение рано или поздно становится очевидным для окружающих, но до этого времени психопат вполне способен серьезно подпортить им жизнь. Ведь он отлично манипулирует чувствами других, прикидываясь жертвой или выражая «искреннее» сочувствие, — считает Анастасия Сарапина.
Признаки психически здорового человека
Вы просыпаетесь по утрам с чувством благодарности. У каждого из нас бывают неудачные дни и трудные времена. Но людей со здоровой психикой отличает возможность каждый день вспоминать хотя бы один повод быть благодарным за что-либо. Если хотите стать более счастливым человеком, постарайтесь перенять эту привычку — и вы увидите, как изменится ваш подход к жизни.
У вас есть планы — хотите что-то сделать или пробовать. Если вы планируете приятные дела, будь то долгожданный отпуск или вечерний просмотр любимого фильма, значит вам есть чего ждать с нетерпением и получать от этого ожидания удовольствие. Вы ищете положительных впечатлений, которые могут стать отличным противоядием от депрессии.
Вы не тратите время и силы на обиды. Жизнь невозможна без конфликтов, однако здоровый человек умеет отпускать обиды и двигаться дальше. Помните: хранить ненависть и обиду — значит вредить самому себе. Зачастую именно такие негативные эмоции мешают заводить новых друзей. Если вы в силах отпустить гнев и просто перестать думать о тех, кто причинил вам боль, вы со временем сможете обрести мир и добиться душевного равновесия.
Еще 5 особенностей, которые скажут о том, что с вами всё в порядке, — проверьте себя.
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