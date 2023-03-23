Откройте шкаф — и всё поймете: что говорят о вас любимые цвета в одежде — ранимость, вспыльчивость и даже нелюбовь к режиму

Цвета

За черным и всеми оттенками серого в одежде часто скрывается человек, желающий избежать внимания со стороны окружающего мира, хотя внутри, наоборот, живет в стремлении отличиться и показать свою уникальность всем.

— Это люди, желающие быть лучшими. Они стремятся к профессионализму и нередко оказываются в ловушке перфекционизма. Часто у них возникает внутренний конфликт: им кажется, что они недотягивают до планки, которую ставят всё выше и выше, — считает психолог Мария Карпец.

Коричневые и бежевые цвета в психологии символизируют комфорт и безопасность. Эксперт говорит, люди, выбирающие земляные оттенки в одежде, жаждут стабильности, их тяготит любая неопределенность и спонтанность — при таких обстоятельствах они живут в постоянном стрессе.