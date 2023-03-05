«Королева подиума» из России пришла на Неделю моды в Париже без макияжа — смотрим смелые фото 37-летней иконы

Среди известных российских супермоделей, которые до сих пор считаются самыми знаменитыми и востребованными в мире, — Наталья Водянова, Ирина Шейк и, конечно, Наташа Поли. Ее еще в профессиональных кругах называют «королевой подиума». Для супермодели уроженка Перми уже в солидном возрасте, но это не мешает ей выходить в свет без макияжа. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели свежие фото Натальи.
Модель Наташа Поли (настоящая фамилия Полевщикова. — Прим. ред.) известна во всём мире, а родилась в Перми. В 2003 году она дебютировала на Парижской неделе моды. А уже в следующем сезоне пермячка приняла участие в 50 модных показах в Парижа, Милана, Нью-Йорка. Сейчас Наталья Полевщикова является одной из самых востребованных моделей в мире. В рейтинге мировых топ-моделей влиятельного американского веб-сайта модельной индустрии
Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру девушка успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать, в их числе Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel. Представляет такие бренды, как Gucci, Lanvin, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Nine West, Dolce & Gabbana и Jimmy Choo.
Россиянка замужем за голландским бизнесменом и воспитывает двоих детей. В июле этого года ей исполнится
Недавно Наташа появилась на Неделе моды в Париже. И поклонники даже не узнали модель. На ней не было ни капли макияжа, и выглядела она совсем не так, как на показах или на звездных вечеринках. Но всё равно прекрасно.
В ноябре 2019 года Наташа Поли прилетала в Пермь. Она прогулялась по центральным улицам и сняла видео для подписчиков.
Как выглядят и чем сейчас занимаются красавицы, которые стали «Мисс Россия»
Мало кто задумывался об этом, а ведь судьбы королев красоты совсем не так просты, как кажется. Кто-то продолжил модельный бизнес, кто-то решил построить карьеру в другой отрасли, а кто-то так и не нашел себя, пытаясь вернуть былую славу любыми способами. Выяснили, как сейчас живут (и выглядят) победительницы последних конкурсов «Мисс Россия».
Алина Санько («Мисс Россия — 2019»)
Начнем с 2019 года, потому что в последние два года конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса. Тогда звание «Мисс Россия» досталось уроженке Азова Алине Санько. Она получила право участвовать сразу в двух международных конкурсах — «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Но в первом она дошла только до полуфинала, а во втором и вовсе не вошла в
Сейчас Алина Санько занимается искусством — она пишет картины и рассказывает о своем творчестве в соцсетях. Кроме того, у девушки есть диплом архитектора Московского университета по землеустройству.
Юлия Полячихина («Мисс Россия — 2018»)
В 2018 году конкурс выиграла 18-летняя девушка из Чувашии — Юлия Полячихина. Она с юных лет работала моделью, но мечтала стать журналисткой. После победы в конкурсе о Юлии практически ничего не писали, но в конце 2021 года стало известно, что она родила дочь Розу от олигарха Рустама Тарико (он старше Юлии на 38 лет). Позднее модель призналась, что это не первый ребенок: у нее есть и старший сын, которого зовут Лео.
Полина Попова («Мисс Россия — 2017»)
В 2017 году титул «Мисс Россия» достался Полине Поповой из Екатеринбурга — она стала первой победительницей-блондинкой за последние 10 лет (в 2007 году конкурс выиграла блондинка Ксения Сухинова). На конкурсе «Мисс мира» Полина не вошла в пятерку финалисток, после чего быстро пропала с радаров СМИ. В 2021 году девушка вышла замуж и родила сына Алекса.
Яна Добровольская («Мисс Россия — 2016»)
Тюменка Яна Добровольская стала «Мисс Россия» в 2016 году. Девушка с 6 лет занимается танцами, окончила тюменский колледж искусств с красным дипломом. После конкурса Яна поступила в Московский институт психоанализа, сейчас она — практикующий психолог.
В 2021 году девушка рассказала, как отказалась от участия в шоу «Холостяк» и «Последний герой». Жить на острове и бороться за главный приз не показалось Яне удачной идеей. Тюменка призналась, что не смогла бы отказаться от цивилизации и жить в таких условиях на природе. В шоу «Холостяк» же Яне предлагали побороться за сердце певца Егора Крида — она объяснила, почему отказалась от такой возможности.
— Во-первых, я была в отношениях. Я знаю, что есть девушки, будучи в отношениях, идут на «Холостяка», типа они расстались [с парнем]. Но это не моя история. Мне в жизни не приходилось сильно врать, я вообще не вижу в этом смысла, — призналась Яна в прямом эфире с подписчиками. — А во-вторых, я честно не знала, чем хочу заниматься. <...> Но точно понимала, куда мне не нужно. Я это всегда чувствую. Никакие деньги и слава не заставят меня пойти на реалити-шоу.
Еще больше историй победительниц конкурса «Мисс Россия» — в нашем материале.
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