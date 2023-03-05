«Королева подиума» из России пришла на Неделю моды в Париже без макияжа — смотрим смелые фото 37-летней иконы

Ее походку считают одной из лучших среди современных топ-моделей. За свою карьеру девушка успела принять участие в показах абсолютно всех топовых марок, многие из которых она хотя бы раз имела честь открывать или закрывать, в их числе Versace, Balmain, Givenchy, Roberto Cavalli, Christian Dior, Gucci, Dolce & Gabbana, Chanel. Представляет такие бренды, как Gucci, Lanvin, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Sonia Rykiel, Nine West, Dolce & Gabbana и Jimmy Choo.

Россиянка замужем за голландским бизнесменом и воспитывает двоих детей. В июле этого года ей исполнится 38 лет , но она по-прежнему считается одной из самых красивых женщин мира.

