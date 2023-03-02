Всё было так просто! Визажист назвала 4 ошибки в макияже губ — вот почему помада плывет и забивается в морщины

Казалось бы, что может быть проще для женщины, чем накрасить губы. Это вам не какие-нибудь стрелки, которые рисуешь, рисуешь, а потом вместо женщины-кошки получается женщина-панда или того хуже. Но и здесь есть свои хитрости. Наши коллеги из Wday.ru и редакция Городских порталов записали основные ошибки, которые испортят макияж губ.
Наносить матовую помаду на сухие шелушащиеся губы
Топ-визажист Ксения Поликарпова объясняет: скорее всего, в этом случае помада ляжет неровно и губы пересохнут еще сильнее. Чтобы избежать такой проблемы, используйте бальзам для губ каждый день перед сном. Если забываете, нанесите бальзам на 10 минут, пока вы делаете макияж. После губы можно промокнуть салфеткой и тогда уже наносить помаду как завершающий штрих.
Менять объем губ с помощью карандаша и помады
Мы понимаем, как велик соблазн подрисовать себе несколько лишних мм и сделать губы пухлее без инъекций. И даже поддерживаем. Но весь секрет — в умеренности.
— Выходите за контур в ту или другую сторону буквально на миллиметр, тогда это будет выглядеть красиво, — советует эксперт. А вот если переборщите, есть шанс выглядеть нелепо.
Использовать глянцевую, яркую помаду без карандаша
Дело в том, что губы женщины-вамп поплывут без контура в самый неподходящий момент. А помада предательски забьется в мелкие кисетные морщинки. Визажист советует использовать карандаш или матовую помаду как подложку. Тогда таких проблем не будет.
Оттенки помады, которые испортят образ
Не только особенности нанесения, но и сам оттенок помады или блеска может безжалостно состарить вас и испортить цвет лица. Недавно мы делали обзор помад, которые стоит убрать из своей косметички:
Бледно-розовый с металликом
Визажист Инесса Хижун считает, что перламутровые помады и варианты с эффектом металлик в принципе мало кому идут и остались далеко в прошлом. А еще они прибавляют возраст и делают образ безвкусным.
С холодно-коричневым подтоном
Эта помада испортит не всех, а только женщин с теплым оттенком кожи. Такой цвет губ визуально сделает лицо бледнее и придаст вам болезненный вид.
Фуксия
— Яркий оттенок перетягивает всё внимание на себя, а в сочетании с бледной кожей помада цвета фуксии может прибавить возраст и сделать лицо блеклым, — предостерегает визажист.
Сливовые оттенки
Обладательницам тонких губ точно не подойдет такой цвет, ведь он делает губы визуально еще тоньше. Эксперт предупреждает: с возрастом объем губ и так теряется, а сливовые оттенки усугубят эту ситуацию.
Инесса Хижун советует присмотреться к вариантам вне времени и возраста. Это, например, оттенок пыльной розы, теплый нюд, приглушенный коралловый, винный красный и классический красный. Пыльная роза особенно гармонично смотрится на взрослых женщинах, а теплый нюд порадует тех, кто хочет визуально увеличить объем губ.
Бьюти-привычки, которые старят
С возрастом все процессы в организме замедляются, то, что в двадцать лет вы принимали как должное в состоянии вашей кожи, в тридцать — уже проблема, а в сорок... сами понимаете, результат налицо. Недавно мы разобрали самые распространенные привычки, которые старят нас раньше времени.
Использование народных средств
Конечно, иногда бывают работающие рецепты, но их мало. Очень часто женщины вредят своей коже, хотя ожидают от народных методов совершенно других результатов.
— Например, многие девушки привыкли протирать лицо салициловым спиртом или хлоргексидином, чтобы не было акне. Этого делать нельзя, потому что таким образом вы убиваете защитные функции своей кожи (иммунитет кожи). Или же использование детского крема для увлажнения кожи, который, наоборот, закупоривает ваши поры и делает кожу жирной, — рассказывает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Слишком активная мимика
Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом, всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете.
Солнечные ванны и слишком горячая вода
Врач-дерматовенеролог Мария Шишкина говорит, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня, промежуток же считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн. Это связано с тем, что солнечные лучи в утреннее и вечернее время проходят через более толстый слой атмосферы и рассеиваются, в то время как днем воздействуют под прямым углом.
— Солнце вызывает преждевременное старение кожи и сильно ее травмирует, когда лицо не защищено солнцезащитным кремом. Это также относится к горячим ваннам. Частый контакт с горячей водой приводит к травмированию верхнего слоя кожи, а также вызывает сухость кожи и ее раздражение. Температура воды должна быть чуть выше температуры тела, и после ванны нужно обязательно увлажнять кожу, — предостерегает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Совсем хорошо, если перед началом солнечных ванн вы определите свой фототип кожи, рассчитаете допустимое время пребывания на солнце и выберете подходящий крем с помощью нашей инструкции.
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