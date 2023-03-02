Всё было так просто! Визажист назвала 4 ошибки в макияже губ — вот почему помада плывет и забивается в морщины

Топ-визажист Ксения Поликарпова объясняет: скорее всего, в этом случае помада ляжет неровно и губы пересохнут еще сильнее. Чтобы избежать такой проблемы, используйте бальзам для губ каждый день перед сном. Если забываете, нанесите бальзам на 10 минут, пока вы делаете макияж. После губы можно промокнуть салфеткой и тогда уже наносить помаду как завершающий штрих.

Менять объем губ с помощью карандаша и помады

Мы понимаем, как велик соблазн подрисовать себе несколько лишних мм и сделать губы пухлее без инъекций. И даже поддерживаем. Но весь секрет — в умеренности.