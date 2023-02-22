Плохо получаетесь на фото? Просто перестаньте делать эти 7 вещей

Не поднимайте плечи — из-за этого шея на фото кажется короче. Даже если в обычной жизни у вас нет второго подбородка, к сожалению, часто его можно заметить на фото. Здесь снова дело в том, что вы слишком зажаты. Если расслабить плечи и руки, а голову постараться вытянуть чуть вперед, недостаток волшебным образом пропадет. Также важно поднять взгляд: смотрите в камеру! Это тоже позволит вам визуально удлинить шею и скрыть подбородок.

Старайтесь всегда переносить вес на заднюю ногу в позе стоя, особенно если у вас небольшой рост.