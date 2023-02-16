Все равно носят: семь моделей сапог, которые выдают отсутствие вкуса — ими заполнены полки магазинов

Какого цвета

В 80–90-е годы считалось, что аксессуары, особенно сумки и обувь, должны быть контрастными по отношению к основному наряду. Сейчас же такой прием — скорее исключение, нежели общее правило. Также неактуально сегодня утверждение, что черное — подо всё.



— Сумка в тон одежде или нейтральная по цвету — и образ выглядит гармонично и продуманно, — советует стилист Элла Маковей.



Также многие женщины до сих пор придерживаются правила, что сумку нужно подбирать под цвет обуви. Или наоборот — обувь под цвет сумки. Так действительно гораздо проще организовать свой гардероб и имеющиеся в нем вещи. Но если вы хотите выглядеть современно, это правило больше не работает.



— У наших мам всё было строго: под черную сумку нужно было обязательно подбирать черную обувь, под коричневую — коричневую. И так с любым цветом. У нового поколения это правило стало считаться дурным тоном, потому что сумка и обувь, а тем более еще и шапка, и перчатки, и ремень, и все аксессуары в одном цвете — это скучно и банально, — объясняет персональный стилист Натали Дорохова. Эксперт также советует пробовать подбирать обувь и сумку не друг под друга, а под одежду.

