Все равно носят: семь моделей сапог, которые выдают отсутствие вкуса — ими заполнены полки магазинов

Магазины обуви не жалеют своих покупательниц. Без зазрения совести продают им то, что давно вышло из моды (или никогда в нее не входило). А наивные женщины тратят большие деньги на обувь, которая отжила свое еще несколько сезонов назад. Наши коллеги из Marie Claire подготовили для вас гид по устаревшим сапогам. Помните, что если какая-то модель вам очень нравится и идет, это значит, что ее можно и нужно носить, несмотря на все модные правила.
Ботильоны
Чтобы пропорционально удлинить ноги и сделать их более стройными с помощью обуви, нужно отказаться от любого вида ботильонов — они зрительно укорачивают ноги.
Особенно плохо смотрятся варианты на шнуровке — они когда-то были трендом, но как все очень модное теперь стали показателем безвкусицы. Замените их на минималистичные остроносые ботильоны без декора. Добавить изюминки образу с помощью сапог вы можете каблуком — выберите фактурную модель, например, плоскую, выгнутую или другого акцентного цвета.
Ботильоны на танкетке тоже лучше обойти стороной. Танкетка была популярна десять лет назад и вновь возвращается в моду, что подтверждают дизайнерские весенне-летние коллекции Bottega Veneta и Undercover. Но мы стремимся создавать тот гардероб, который прослужит нам еще долгие годы, а сапоги на танкетке вряд ли у нас приживутся.
Устаревшую модель выдают колодка, мыс (например, круглый и вздернутый), длина голенища, шпилька, платформа или танкетка, детали для декора, перфорация. Современные базовые ботильоны выполнены в стиле минимализма, без броского дизайна (бантики, кожаные цветы и стразы — нет), стилисты рекомендуют обратить внимание на них.
Сапоги до колена
Сапоги с длиной до колена также визуально укорачивают ноги и нарушают пропорции. Однако многие из нас на это не обращают внимания, ведь тренды говорят обратное: сегодня модные инфлюенсеры носят сапоги-трубы и «рыбацкие» модели. Если для вас важны пропорции — лучше выбрать ботфорты. Они сейчас на пике популярности.
Сапоги с круглым мысом
Врагами стройных ног также объявлены балетки и другая обувь с круглым мысом — они делают ступню более грузной и визуально усиливают полноту.
Таких моделей множество на полках магазинов, но гораздо изящнее нога выглядит в обуви с острым носком. Вы сразу увидите, как ваша стопа становится элегантнее.
Сапоги на шпильке и платформе
Ох, уж эта шпилька! Она свела с ума миллионы мужчин и оставила без ног столько же женщин. Покончим с этим. Платформа — это сейчас модно, однако ее сочетание с каблуком-шпилькой уже выглядит безвкусно. Поэтому нужно выбрать что-то одно и будет вам счастье.
Мы помним, что в моде — объем для одежды и обуви. Хорошая новость для женщин с пышными формами: объемная обувь с выделяющейся подошвой помогает уравновесить силуэт и сделать образ гармоничнее.
Сапоги, которые обтягивают ногу, лучше тоже оставить в прошлом. Выбираем модель с широким голенищем, мыс — квадратный или острый, может быть слегка закругленный, но не явный круг. Если вам захочется выбрать обувь на каблуке, помните, что это не должна быть высокая шпилька — в тренде каблук kitten heel, каблук рюмочкой, широкий и устойчивый. Беспроигрышным вариантом будет выбрать на осень лоферы, оксфорды, челси, простые ботинки на шнуровке, минималистичные женственные ботильоны или нюдовые кеды (внутри может быть мех, почему нет).
Шесть признаков, что ваша сумка на грани безвкусицы
Часто гардероб, который не обновляли несколько лет, выдает именно сумка. Потому что в стремлении купить что-нибудь модненькое и интересненькое мы обычно берем так называемый быстрый тренд, который очень скоро появляется вот в таких подборках сумок на грани безвкусицы. Если вы не отъявленная модница, а выглядеть стильно и прилично хочется, лучше сразу выбирать более лаконичные модели. Так меньше шансов совсем прогадать. Мы собрали аксессуары, которые потеряли свою актуальность.
Какого цвета
В 80–90-е годы считалось, что аксессуары, особенно сумки и обувь, должны быть контрастными по отношению к основному наряду. Сейчас же такой прием — скорее исключение, нежели общее правило. Также неактуально сегодня утверждение, что черное — подо всё.
— Сумка в тон одежде или нейтральная по цвету — и образ выглядит гармонично и продуманно, — советует стилист Элла Маковей.
Также многие женщины до сих пор придерживаются правила, что сумку нужно подбирать под цвет обуви. Или наоборот — обувь под цвет сумки. Так действительно гораздо проще организовать свой гардероб и имеющиеся в нем вещи. Но если вы хотите выглядеть современно, это правило больше не работает.
— У наших мам всё было строго: под черную сумку нужно было обязательно подбирать черную обувь, под коричневую — коричневую. И так с любым цветом. У нового поколения это правило стало считаться дурным тоном, потому что сумка и обувь, а тем более еще и шапка, и перчатки, и ремень, и все аксессуары в одном цвете — это скучно и банально, — объясняет персональный стилист Натали Дорохова. Эксперт также советует пробовать подбирать обувь и сумку не друг под друга, а под одежду.
Чтобы вы смогли проверить себя, мы собрали признаки, по которым можно определить, что сумке в вашем шкафу пора на покой.
Миниатюрный рюкзак
Рюкзак — аксессуар, который настолько удобен, что почти существует вне трендов и времени. Но тут многое решает размер, поэтому к миниатюрным рюкзачкам есть вопросы. Женщины с ними смотрятся как повзрослевшие пятиклассницы, которые забыли оставить дома любимую сумочку.
С каждым годом модные рюкзаки всё увеличиваются и увеличиваются в размерах, чтобы наконец прийти к оверсайзу. Вы же помните, что рюкзаки в современном мире по-прежнему носят не только со спортивной формой, но и с классическими вещами, подчеркивая на контрасте хрупкость и изящность своей обладательницы.
Клатч или диско-шар
В середине 2000-х годов каждая вторая тусовщица ходила в клуб с клатчем. Сейчас клатчи в их прошлом исполнении действительно утратили актуальность, несмотря на то, что некоторые дизайнеры пытаются возродить моду на изделия в новых коллекциях. Но, пока этого не произошло, можете смело от них отказываться.
Если вы заметили, что ваша сумка — самый яркий элемент на вечеринке, также наступило время засунуть ее подальше в шкаф. Дизайнер Вера Прокина объясняет: стиль излишне гламурных девушек ушел в небытие (он, конечно, вернется, и мы будем готовы к этому), так что, если хочется вычурности, отдавайте предпочтение моделям с элементами стиля барокко или ампира в декоре — завитки, вышивка, имитация гобелена.
Сумка-пояс
В 2020 году мир моды сделал попытку реанимировать уходящий тренд — предложил носить поясные сумки на одно плечо.
По нашему скромному мнению (вы можете с ним поспорить в комментариях), поясные сумки даже в свой звездный час выглядели странновато. Неудобный тренд, подходящий далеко не всем. Но у него были свои поклонники — несколько лет назад за поясными малютками Gucci в бутиках стояли очереди.
Но это их не спасло, и в 2022 году почти любая поясная сумка выглядит неактуально. Давайте признаемся: они были неудобными, в них ничего не влезало, поэтому нам их совсем не жаль. На смену этой форме приходят сумки-багеты и модели в стиле 90-х.
Сумка с фотопринтом классической картины
Несколько сезонов назад все активно делились мнением по поводу коллекции сумок Louis Vuitton с принтами в виде картин из Лувра — и, кажется, только рекламные контракты удерживали редакторов глянца от того, чтобы сказать, что они на самом деле о них думают.
Дизайнер Вера Прокина считает, что к тому времени, как критики смогли сказать правду о неожиданной коллекции, сумки раскупили и стали копировать менее известные бренды. Даже если вы любитель искусства, его лучше оставить в картинной галерее. А с собой на каждый день выбрать что-то менее экстравагантное.
Шипы, клепки и «стеклянная кожа»
По мнению дизайнера, рок и готика, конечно, живы, однако времена Мортиши Аддамс ушли вместе с девяностыми и нулевыми, и нам остается это только признать.
Также нужно быть осторожнее с блестящими моделями, как будто из стеклянной кожи (мы не говорим о качественных лаковых сумках, но и они далеко не всегда являются универсальными). Такие вещи редко выглядят хорошо и подходят к образу, в основном это аксессуары для вечернего гардероба, которые противопоказано брать утром на работу.
Вот еще несколько правил от стилиста, которые помогут вам не запутаться с подбором сумки
- С обувью яркого цвета действует принцип «светофор»: к ней можно подобрать сумку в другом ярком цвете, желательно того цвета, который уже присутствует в вашей одежде.
- К обуви базовых цветов подходят сумки в точно таком же цвете, но из другого материала. Например, черные туфли из замши и клатч из гладкой кожи, хлопковая белая сумка и белые кожаные босоножки. Не рекомендуется подбирать точь-в-точь друг к другу обувь и аксессуары из лаковой кожи, потому что блестящие материалы смотрятся вместе вульгарно.
- К черной и белой обуви подойдет сумка любого яркого цвета, к коричневой — любого пастельного оттенка.
- Если на вас надето яркое платье, к нему подойдут нейтральные аксессуары и обувь, и наоборот. К платью с рисунком подбирают сумку и обувь того цвета, который содержит в себе рисунок. Нет ничего зазорного и в том, чтобы просто подобрать что-то одно (обувь или сумку) точно под цвет одежды.
Что еще почитать
- Хочу как у Памелы: 10 самых модных купальников этого лета на любой тип фигуры (красный — самый топ).
- Сделает теткой: опасные приемы в макияже, укладке и одежде, которые лихо добавят вам десяток лет (в картинках).