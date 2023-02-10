Старят и бледнят: 4 популярных оттенка помады, которые испортят образ

Инесса Хижун советует присмотреться к вариантам вне времени и возраста — это, например, оттенок пыльная роза, теплый нюд, приглушенный коралловый, винный красный и классический красный. Пыльная роза особенно гармонично смотрится на взрослых женщинах, а теплый нюд порадует тех, кто хочет визуально увеличить объем губ.

Бьюти-привычки, которые старят

С возрастом все процессы в организме замедляются, то, что в двадцать лет вы принимали как должное в состоянии вашей кожи, в тридцать уже проблема, а в сорок... сами понимаете, результат налицо. Недавно мы разобрали самые распространенные привычки, которые старят нас раньше времени.

