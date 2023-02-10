Старят и бледнят: 4 популярных оттенка помады, которые испортят образ

Всем нам независимо от возраста хочется оставаться относительно молодыми и привлекательными. Даже если внуки и пенсия на карточке как бы намекают на обратное. Хотя никакие условности не встанут на пути женщины, которая решила, что она молода. И мы вас в этом поддержим. Наши коллеги из Marie Claire подготовили обзор помад, которые стоит убрать из своей косметички.
Бледно-розовый с металликом
Визажист Инесса Хижун считает, что перламутровые помады и варианты с эффектом металлик в принципе мало кому идут и остались далеко в прошлом. А еще они прибавляют возраст и делают образ безвкусным.
Помады с холодно-коричневым подтоном
Эта помада испортит не всех, а только женщин с теплым оттенком кожи. Такой цвет губ визуально сделает лицо бледнее и придаст вам болезненный вид.
Фуксия
— Яркий оттенок перетягивает всё внимание на себя, а в сочетании с бледной кожей помада цвета фуксии может прибавить возраст и сделать лицо блеклым, — предостерегает визажист.
Сливовые оттенки
Обладательницам тонких губ точно не подойдет такой цвет, ведь он делает губы визуально еще тоньше. Эксперт предупреждает: с возрастом объем губ и так теряется, а сливовые оттенки усугубят эту ситуацию.
Инесса Хижун советует присмотреться к вариантам вне времени и возраста — это, например, оттенок пыльная роза, теплый нюд, приглушенный коралловый, винный красный и классический красный. Пыльная роза особенно гармонично смотрится на взрослых женщинах, а теплый нюд порадует тех, кто хочет визуально увеличить объем губ.
Бьюти-привычки, которые старят
С возрастом все процессы в организме замедляются, то, что в двадцать лет вы принимали как должное в состоянии вашей кожи, в тридцать уже проблема, а в сорок... сами понимаете, результат налицо. Недавно мы разобрали самые распространенные привычки, которые старят нас раньше времени.
Использование народных средств
Конечно, иногда бывают работающие рецепты, но их мало. Очень часто женщины вредят своей коже, хотя ожидают от народных методов совершенно других результатов.
— Например, многие девушки привыкли протирать лицо салициловым спиртом или хлоргексидином, чтобы не было акне. Этого делать нельзя, потому что таким образом вы убиваете защитные функции своей кожи (иммунитет кожи). Или же использование детского крема для увлажнения кожи, который, наоборот, закупоривает ваши поры и делает кожу жирной, — рассказывает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Слишком активная мимика
Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом, всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете.
Солнечные ванны и слишком горячая вода
Врач-дерматовенеролог Мария Шишкина говорит, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня, промежуток же считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн. Это связано с тем, что солнечные лучи в утреннее и вечернее время проходят через более толстый слой атмосферы и рассеиваются, в то время как днем воздействуют под прямым углом.
— Солнце вызывает преждевременное старение кожи и сильно ее травмирует, когда лицо не защищено солнцезащитным кремом. Это также относится к горячим ваннам. Частый контакт с горячей водой приводит к травмированию верхнего слоя кожи, а также вызывает сухость кожи и ее раздражение. Температура воды должна быть чуть выше температуры тела, и после ванны нужно обязательно увлажнять кожу, — предостерегает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Совсем хорошо, если перед началом солнечных ванн вы определите свой фототип кожи, рассчитаете допустимое время пребывания на солнце и выберете подходящий крем с помощью нашей инструкции.
Неправильное нанесение косметики
Обильный слой тонального крема, побольше пудры, несколько слоев теней — это слишком для вашей кожи ежедневно. Если вы любите нанести всё сразу и побольше, то кожа вам спасибо за это не скажет.
— Иногда девушки, помимо того, что подбирают неправильный уход за лицом, покупают не очень дорогие средства с сомнительным составом и наносят это в несколько слоев. Это способствует закупориванию пор, появлению прыщей / раздражения, а из-за того, что кожа всё время находится под пленкой и не дышит, она склонна к быстрому старению, — говорит косметолог-эстетист Наталья Варламова. Эксперт советует стараться не экономить на средствах по уходу и давать коже отдыхать от косметики.
Самый старящий цвет в одежде
Состарить может не только косметика и внешние факторы, но и неправильно подобранный цвет одежды. Мы узнали, какой оттенок противопоказан тем, кто решил немного омолодиться, а к какому оттенку стоит присмотреться повнимательнее.
Как выяснилось, есть целый ряд цветов, которых нужно избегать тем, кто боится ненароком состарить себя раньше времени с помощью одежды. Это горчичный, оливковый, желтый и неожиданно — черный цвет. Казалось бы, самый классический, элегантный, а тоже попал в список неблагожелательных оттенков.
По словам британского стилиста Мелиссы Лунд, это происходит из-за того, что с годами цвет волос, кожи и глаз у нас становятся светлее, а черный цвет оттеняет это совершенно невыгодно.
— Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста, — считает эксперт.
Творческий директор и основательница ателье Ирина Мамонтова добавляет, что черный цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный подойдет также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.
— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.
Если вам важно на встрече максимально расположить к себе собеседника, лучше избегать ярко-красного цвета в образе. Это не значит, что он плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.
— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут, т. е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с бывшими, выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.
Для того чтобы производить желаемое впечатление, важно выбрать цвета, которые будут украшать и оттенять именно вас. Мы подготовили подробную инструкцию — как определить свои цвета и оттенки в одежде.
— Как узнать свои оттенки? Поиграйте с вещами своего гардероба. Поставьте зеркало лицом к окну, возьмите 5–6 блузок из вашего гардероба и прикладывайте к себе, смотрите, как меняется оттенок вашей кожи, как подтягивается или, наоборот, обвисает овал лица, как разглаживаются или, наоборот, добавляются морщины. Таким способом вы легко найдете свою тональность, — подсказывает стилист Яна Арутюнова. Она также добавляет, что несмотря на расхожее мнение, пышных женщин черный полнит — вы можете смотреться как большое темное пятно.
Стилист Мелисса Лунд советует: чтобы выглядеть визуально моложе, обратите внимание на одежду коричневого цвета. Эксперт рекомендует в этом случае отказаться от обуви на тонкой шпильке — по ее мнению, нужно заботиться о здоровье ног, а еще это выглядит как отчаянная попытка казаться моложе. Она предложила обратить внимание на туфли на танкетке или широком блочном каблуке.
Недавно мы делали подборку моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине, надела и побежала.
Hair-стилист и визажист Светлана Голощапова объяснила нам: для того чтобы выглядеть моложе и свежее, лучше носить короткие воздушные стрижки и укладки — небрежные кудри и волны. Попробуйте умные стрижки, которые не требуют укладки. Если выбираете челку, то стильную и негустую, например шторкой. Тяжелая, густая прямая челка никого не красит.
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