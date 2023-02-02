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Никто и не заметит: 10 работающих способов скрыть отсутствие талии и выпирающий животик

Стилисты рассказали, каких фасонов стоит избегать, а какие, наоборот, помогут

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Вы замечали, что, бывает, на первый взгляд удачный фасон может испортить даже хорошую фигуру

Вы замечали, что, бывает, на первый взгляд удачный фасон может испортить даже хорошую фигуру

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Женщин хлебом не корми, дай в себе что-нибудь изменить или улучшить. Такая уж натура. Необязательно сразу переходить к кардинальным мерам, например, ложиться под нож к хирургам, можно попробовать «сделать талию» визуальными приемами. Но как и во всём, главное эту талию у себя не украсть окончательно неправильными акцентами. Куда направить внимание, а откуда убрать — разбирались наши коллеги из Wday.ru.

Стилист Светлана Рогова объясняет: прежде чем приступать к коррекции, нужно определиться, какие нюансы фигуры есть именно у вас. Например, если объем талии, бедер и груди практически одинаков, тогда, скорее всего, ваша фигура относится к типу «прямоугольник»

— «Квадрат» отличается от «прямоугольника» тем, что фигура шире, коренастее и рост, как правило, небольшой. Коррекция фигуры «квадрат» строится по тем же правилам, что и «прямоугольник», только добавляем в список несколько приемов на визуальное увеличение роста и уменьшение объема, используя вертикали в одежде, — объясняет эксперт.

Первое, что мы делаем в случае отсутствия талии, — это подчеркиваем другие достоинства. У вас красивая грудь, приятное лицо и стройные ноги — вперед, не прячьте это от мира. Акцентируйте внимание на той части, которую считаете выигрышной, с помощью украшений, цвета, эффектной фактуры или необычного кроя.

Обратите внимание на объемы: если у вас большая грудь, то стоит уделить больше внимания подбору корректирующего белья, которое будет держать ее на своем месте. Тогда и талия будет выглядеть более изящной.

А вот на талии внимание как раз акцентировать не нужно. Лучше отказаться от ремней, обтягивающих вещей в этой области, но и в балахон наряжаться не нужно. В них вы будете выглядеть еще более объемно и бесформенно.

Если хотите скорректировать отсутствие талии, лучше отказаться от отрезных по талии фасонов платьев, коротких топов, жакетов, двубортных пиджаков, юбок на резинке, присборенных в области талии юбок, крупных рисунков, принтов, вышивок, горизонтальных линий в области талии.

Вещи, которые подчеркнут живот

Опасный выбор для всех — платья с заниженной талией. Даже девушкам с модельной фигурой они могут ее подпортить.

— Они вытягивают верх тела, при этом укорачивая ноги. А также крадут естественную линию талии, придавая фигуре хозяйки форму прямоугольника, к которой девушки по своему желанию стремятся редко. И, конечно, такие платья часто акцентируют внимание еще и на животе, — считает стилист-имиджмейкер и дизайнер Милана Кубова.

Также в случае с желанием скрыть живот эксперт не рекомендует выбирать комбинезоны. Практически все они подчеркивают живот и бока. Даже плотные джинсовые или в стиле сафари — а варианты из тонких и легких тканей делают то же самое еще сильнее.

Любимые многими офисными модницами юбки-карандаш тоже обладают функцией показать всё, что скрыто.

— У юбки-карандаш есть определенная репутация: эта вещь считается одновременно строгой и соблазнительной — идеальный выбор для femme fatale, которые ходят в офис. Такие модели плотно облегают фигуру, и это одновременно и плюс, и минус. Ведь все объемы в области живота и бедер (даже нежелательные) они обязательно подчеркнут, — заключает стилист-имиджмейкер и дизайнер Милана Кубова.

Откажитесь от объемных свитеров: они не скрывают вашу фигуру, а делают ее просто безразмерной. Не носите свитера с широкими полосами на талии или бедрах: они привлекают внимание к этим зонам и значительно их полнят.

Надевая рубашку или блузку, не застегивайтесь сверху донизу: ткань будет морщинить в самых неподходящих местах, выдавая то, что мы пытаемся спрятать. Достаточно расстегнуть пару лишних пуговиц, и вся верхняя половина тела будет казаться намного стройнее.

Вещи, которые помогут скорректировать объем в области талии

Если вы носите юбки или платья, отдайте предпочтение А-образному силуэту длиной до колена. Длинные прямые юбки длиной до щиколотки также стройнят.

Брюки клеш (безусловно, умеренный) и чуть заниженная талия делают красивой любую фигуру. Брюки должны плотно прилегать к бедрам и слегка расширяться книзу. Выбирая пиджак, обратите внимание на приталенный силуэт и наличие небольших подплечников.

Стилисты советуют выбирать одежду, которая облегает формы, но при этом сидит свободно, не обтягивая. Очень выгодно смотрятся платья и блузы с запахом — они легко корректируют объем, подчеркивают талию и бюст.

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