Никто и не заметит: 10 работающих способов скрыть отсутствие талии и выпирающий животик

Стилист Светлана Рогова объясняет: прежде чем приступать к коррекции, нужно определиться, какие нюансы фигуры есть именно у вас. Например, если объем талии, бедер и груди практически одинаков, тогда, скорее всего, ваша фигура относится к типу «прямоугольник»

— «Квадрат» отличается от «прямоугольника» тем, что фигура шире, коренастее и рост, как правило, небольшой. Коррекция фигуры «квадрат» строится по тем же правилам, что и «прямоугольник», только добавляем в список несколько приемов на визуальное увеличение роста и уменьшение объема, используя вертикали в одежде, — объясняет эксперт.