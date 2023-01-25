Подкрались и остались: 13 популярных привычек, которые незаметно «подарят» вам лишние килограммы

Пропускаем завтрак

То, что завтрак лучше не пропускать, — аксиома. По словам диетологов, если это правило игнорировать, можно вообще всё испортить. Например, люди, пропускающие завтрак, съедают на 40% больше сладостей в течение дня. А у тех, кто с детства плохо ест по утрам, может увеличиться риск метаболического синдрома. Также пропуск завтрака связывают с повышенной опасностью инсульта.



В одном из исследований ученые выяснили, как завтрак и отказ от него влияют на здоровье людей с лишним весом. В ходе исследования ученые разделили тучных участников возрастом 21–60 лет на две группы: одна из них завтракала, а другая пропускала утренний прием пищи (до полудня им разрешалось пить только воду).

