Ищет донора, чтобы родить, и не летает в экономе: как живет необычная модель с 11-м размером груди

— Если он умный, красивый и добрый, то он может внести свой вклад, чтобы быть частью моей семьи. Я бы не стала просить у него финансовой помощи. Любой мужчина был бы счастлив стать отцом моего ребенка, — заключает Настя.



Модель сообщила, что не ждет романтических отношений от потенциального отца своего ребенка, так как намерена сосредоточиться на карьере.

— Актриса Эмбер Хёрд недавно прибегла к услугам суррогатной матери. Я не понимаю, зачем мне нужно встречаться с мужчиной только для того, чтобы родить ребенка? Я собираюсь стать прекрасной мамой, и мне не нужен кто-то, чтобы осуществить мои мечты, — заключает она.