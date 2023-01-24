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Ищет донора, чтобы родить, и не летает в экономе: как живет необычная модель с 11-м размером груди

Анастасия утверждает, что ее грудь — не результат работы пластических хирургов, а подарок от мамы

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28-летняя модель гордится своим бюстом

28-летняя модель гордится своим бюстом

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Большую грудь хотят многие женщины (хотя сейчас всё меньше и меньше). А вот те, кто ее имеют, знают, сколько проблем она доставляет. И только они смогут представить, как живется модели с 11-м размером груди. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели фото необычной брюнетки.

Российская модель и блогер Анастасия Бертье живет в Дубае. Благодаря ее популярному аккаунту в социальных сетях о Насте узнал весь мир — шутка ли, иметь 11-й размер груди. Зарубежные СМИ с упоением пишут о необычной русской модели, но пышные формы не только сделали женщину популярной в Сети, но и добавили в жизнь некоторое количество неудобств.

Например, она не может летать в эконом-классе самолета. Всё дело в том, что ей мешает большая грудь. Пышные формы не раз становились причиной неловких ситуаций. К примеру, Настя сбивала еду с раскладных столиков и задевала пассажиров. Бертье призналась, что нестандартная фигура часто вызывает серьезные проблемы и в жизни. В частности, россиянка с трудом подбирает для себя бюстгальтер и одежду, ее мучают боли в спине, а о сне на животе не может быть и речи.

Многие подписчики считают, что Анастасия воспользовалась услугами пластических хирургов, но сама модель это отрицает. Говорит, большая грудь досталась ей от мамы.

Несмотря на естественные ограничения, модель ведет активный образ жизни

Несмотря на естественные ограничения, модель ведет активный образ жизни

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Анастасия очень следит за фигурой и регулярно занимается спортом. Женщина боится потерять результат своих многолетних трудов. Даже рожать Настя решила нестандартным способом, чтобы не поправиться.

— Если я сама буду вынашивать ребенка, то, скорее всего, вернуть прежнее тело будет невозможно. Вы могли видеть множество примеров, когда модели расставались с карьерой после родов, и я этого не хочу, — считает она.

Модель планирует воспользоваться помощью суррогатной матери, чтобы стать родителем. Так как мужчину своей мечты она еще не встретила — место донора вакантно, на заметку для ее мужской аудитории.

Так что это ваш шанс, мужчины. Из 1,5 миллиона подписчиков Анастасии наверняка найдется тот самый

Так что это ваш шанс, мужчины. Из 1,5 миллиона подписчиков Анастасии наверняка найдется тот самый

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— Если он умный, красивый и добрый, то он может внести свой вклад, чтобы быть частью моей семьи. Я бы не стала просить у него финансовой помощи. Любой мужчина был бы счастлив стать отцом моего ребенка, — заключает Настя.

Модель сообщила, что не ждет романтических отношений от потенциального отца своего ребенка, так как намерена сосредоточиться на карьере.

— Актриса Эмбер Хёрд недавно прибегла к услугам суррогатной матери. Я не понимаю, зачем мне нужно встречаться с мужчиной только для того, чтобы родить ребенка? Я собираюсь стать прекрасной мамой, и мне не нужен кто-то, чтобы осуществить мои мечты, — заключает она.

Как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире

Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек тоже не прибегала к пластическим операциям, но говорит, что именно идеальная внешность немало портит ей жизнь. 26-летняя Райек считает: жизнь красивых людей тяжелее, чем у человека со среднестатистической внешностью.

Из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она — всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле

Из-за чрезмерной сексуальности модели люди думают, что она — всего лишь нарисованная картинка и не существует на самом деле

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Также пользователи Сети считают, что такого идеального тела невозможно добиться без операций. Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» даже прошла обследование груди в Дубае, которое включало быстрое сканирование.

— Меня заставили пройти эту проверку, чтобы люди мне поверили. Хейтеры сомневаются в натуральности моей груди, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, вставок или шрамов, — рассказывает Райек.

Конечно, основные хейтеры Вероники — это женщины. Именно они жалуются на ее публикации в социальных сетях, ссылаясь на то, что на самом деле такой красивой девушки не может существовать в природе.

— Я называю себя инопланетянкой, потому что люди не верят, что я настоящая. Они думают, что я робот с искусственным интеллектом. Все говорят, что красивым людям легко, но в моем случае это не так, — сокрушается Вероника.

Вероника утверждает, что регулярно получает сотни сообщений от женщин, стыдящих ее тело, ее обвиняют, что она использует фильтры, чтобы улучшить свою внешность. Модель признается, она, как и многие блогеры, любит и применяет инструмент «для разглаживания кожи» и не видит в этом ничего плохого.

— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.

По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле — не пьет и не ходит на вечеринки, вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.

Впрочем, самой Веронике не привыкать к насмешкам и оскорблениям. Еще в школе она подвергалась буллингу, одноклассники называли ее «партой» и «жирафом» за плоскую грудь и высокий рост. Так что Вероника не отказывается от соцсетей и продолжает радовать поклонников (а они у красавицы, безусловно, тоже есть) многочисленными кадрами.

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