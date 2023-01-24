Ищет донора, чтобы родить, и не летает в экономе: как живет необычная модель с 11-м размером груди

Большую грудь хотят многие женщины (хотя сейчас всё меньше и меньше). А вот те, кто ее имеют, знают, сколько проблем она доставляет. И только они смогут представить, как живется модели с
Российская модель и блогер Анастасия Бертье живет в Дубае. Благодаря ее популярному аккаунту в социальных сетях о Насте узнал весь мир — шутка ли, иметь
Например, она не может летать в эконом-классе самолета. Всё дело в том, что ей мешает большая грудь. Пышные формы не раз становились причиной неловких ситуаций. К примеру, Настя сбивала еду с раскладных столиков и задевала пассажиров. Бертье призналась, что нестандартная фигура часто вызывает серьезные проблемы и в жизни. В частности, россиянка с трудом подбирает для себя бюстгальтер и одежду, ее мучают боли в спине, а о сне на животе не может быть и речи.
Многие подписчики считают, что Анастасия воспользовалась услугами пластических хирургов, но сама модель это отрицает. Говорит, большая грудь досталась ей от мамы.
Анастасия очень следит за фигурой и регулярно занимается спортом. Женщина боится потерять результат своих многолетних трудов. Даже рожать Настя решила нестандартным способом, чтобы не поправиться.
— Если я сама буду вынашивать ребенка, то, скорее всего, вернуть прежнее тело будет невозможно. Вы могли видеть множество примеров, когда модели расставались с карьерой после родов, и я этого не хочу, — считает она.
Модель планирует воспользоваться помощью суррогатной матери, чтобы стать родителем. Так как мужчину своей мечты она еще не встретила — место донора вакантно, на заметку для ее мужской аудитории.
— Если он умный, красивый и добрый, то он может внести свой вклад, чтобы быть частью моей семьи. Я бы не стала просить у него финансовой помощи. Любой мужчина был бы счастлив стать отцом моего ребенка, — заключает Настя.
Модель сообщила, что не ждет романтических отношений от потенциального отца своего ребенка, так как намерена сосредоточиться на карьере.
— Актриса Эмбер Хёрд недавно прибегла к услугам суррогатной матери. Я не понимаю, зачем мне нужно встречаться с мужчиной только для того, чтобы родить ребенка? Я собираюсь стать прекрасной мамой, и мне не нужен кто-то, чтобы осуществить мои мечты, — заключает она.
Как выглядит женщина с самым идеальным телом в мире
Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» Вероника Райек тоже не прибегала к пластическим операциям, но говорит, что именно идеальная внешность немало портит ей жизнь.
Также пользователи Сети считают, что такого идеального тела невозможно добиться без операций. Бывшая финалистка конкурса «Мисс Словакия — 2016» даже прошла обследование груди в Дубае, которое включало быстрое сканирование.
— Меня заставили пройти эту проверку, чтобы люди мне поверили. Хейтеры сомневаются в натуральности моей груди, поэтому я пошла к врачу, чтобы пройти обследование груди и доказать, что они настоящие, без каких-либо улучшений, вставок или шрамов, — рассказывает Райек.
Конечно, основные хейтеры Вероники — это женщины. Именно они жалуются на ее публикации в социальных сетях, ссылаясь на то, что на самом деле такой красивой девушки не может существовать в природе.
— Я называю себя инопланетянкой, потому что люди не верят, что я настоящая. Они думают, что я робот с искусственным интеллектом. Все говорят, что красивым людям легко, но в моем случае это не так, — сокрушается Вероника.
Вероника утверждает, что регулярно получает сотни сообщений от женщин, стыдящих ее тело, ее обвиняют, что она использует фильтры, чтобы улучшить свою внешность. Модель признается, она, как и многие блогеры, любит и применяет инструмент «для разглаживания кожи» и не видит в этом ничего плохого.
— Только женщины могут так сильно ранить других женщин. В реальной жизни я естественна, но люди боятся меня и не хотят со мной разговаривать, — жалуется она.
По словам модели, она много тренировалась в подростковом возрасте, поэтому у нее развились мышцы, которые придают груди красивую форму. Вероника заботится о своем теле — не пьет и не ходит на вечеринки, вместо этого занимается спортом пять раз в неделю.
Впрочем, самой Веронике не привыкать к насмешкам и оскорблениям. Еще в школе она подвергалась буллингу, одноклассники называли ее «партой» и «жирафом» за плоскую грудь и высокий рост. Так что Вероника не отказывается от соцсетей и продолжает радовать поклонников (а они у красавицы, безусловно, тоже есть) многочисленными кадрами.
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