Точно не в себе! 9 неочевидных внешних признаков, что рядом с вами психопат или истеричка

Как попугай

Если вам непременно хочется быть не похожими на других и заметными в толпе — это повод заподозрить себя в истерическом типе личности. По мнению гипнокоуча и специалиста по психопрограммированию Анастасии Сарапиной, такие люди стремятся к драматизации, театральности поведения, преувеличению выражения эмоций. Если вы видите женщину с вызывающим макияжем, в яркой и необычной одежде, скорее всего, перед вами истеричка.

Особенное место в образе такого типа личности занимает сексуальность. Соблазнительные силуэты, высокий каблук, глубокое декольте и экстремально короткая юбка. Интересно, что сама сексуальность у таких женщин обычно не на очень высоком уровне. Эксперт рассказывает, что больные истерией часто страдают психосексуальными дисфункциями.