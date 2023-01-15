Точно не в себе! 9 неочевидных внешних признаков, что рядом с вами психопат или истеричка

Все, у кого есть водительские права, знают, как в нашей стране проходят психиатра на комиссии. Проблем со сном нет? Голосов в голове нет? Маниакального желания причинять вред другому нет? Вот и славно. Получите, распишитесь, садитесь за руль, гражданин водитель. Но на самом деле вокруг нас очень много людей с психическими расстройствами той или иной степени тяжести (насколько это масштабно — знают только психиатры). Наши коллеги из Wday.ru составили памятку, как распознать таких людей в обычной жизни.
Как попугай
Если вам непременно хочется быть не похожими на других и заметными в толпе — это повод заподозрить себя в истерическом типе личности. По мнению гипнокоуча и специалиста по психопрограммированию Анастасии Сарапиной, такие люди стремятся к драматизации, театральности поведения, преувеличению выражения эмоций. Если вы видите женщину с вызывающим макияжем, в яркой и необычной одежде, скорее всего, перед вами истеричка.
Особенное место в образе такого типа личности занимает сексуальность. Соблазнительные силуэты, высокий каблук, глубокое декольте и экстремально короткая юбка. Интересно, что сама сексуальность у таких женщин обычно не на очень высоком уровне. Эксперт рассказывает, что больные истерией часто страдают психосексуальными дисфункциями.
Кстати, тем, кто думает, что мини-юбки и яркие губы привлекают мужчин, предлагаем посмотреть список из 10 вещей в вашем гардеробе, которые отпугивают представителей противоположного пола.
Поставь на место!
Если вы видите человека, который приходит в ужас от капельки грязи на своих идеально чистых ботинках и постоянно смахивает невидимые пылинки с пиджака — вам стоит задуматься: возможно, перед вами настоящий психопат. Также настораживает навязчивое стремление к порядку и чтобы всё стояло точно на своих местах (и никак иначе!). Такие типы личности строят имидж сверхчеловека. В отличие от истерического типа, здесь точно не будет ярких цветов и необычных деталей. Скорее наоборот, эти люди очень сдержаны и элегантны.
Такое поведение проще заметить у мужчин, ведь они реже озабочены своей внешностью настолько серьезно. Если вы попадете под влияние такого человека, то с большой вероятностью окажетесь очарованы им, а затем станете жертвой его манипулятивных тактик и стратегий.
Еще психопатов часто можно заметить по большому количеству вранья даже в несущественных деталях. Хотя они всегда продуманы до мелочей, их выдает вербальный дисконнект. Ученые отметили, что психопатические личности не кивают в такт разговора, а их жестикуляция будет всегда идти вразрез с речью.
Вы же помните, что у психопатов очень плохо с эмпатией и чувством сопереживания. Они просто не могут представить, что чувствует другой человек. Такие люди не могут построить теплые отношения почти ни с кем и всего добиваются путем манипуляций и хитрых схем. Здесь-то и можно их опознать.
— Напускное величие и выдающееся поведение рано или поздно становится очевидным для окружающих, но до этого времени психопат вполне способен серьезно подпортить им жизнь. Ведь он отлично манипулирует чувствами других, прикидываясь жертвой или выражая «искреннее» сочувствие, — считает Анастасия Сарапина.
Еще неочевидные признаки психических расстройств
Запереживали? И не зря. Современный ритм жизни и новостная повестка всё чаще приводят людей в кабинеты психотерапевтов. Но не всех. Многие живут годами с психическими расстройствами и не подозревают об этом, пока не произойдет что-то совсем из ряда вон выходящее. Мы поговорили с семейным психологом Ольгой Романив о том, по каким признакам можно обнаружить у себя проблемы.
Астенический синдром
Определить у себя сбой психики можно по такому симптому, как астения. Она может проявляться слабостью, повышенной утомляемостью, раздражительностью и резкими перепадами настроения. Отличительный признак астении — человек вдруг перестает справляться со своей обычной нагрузкой, это может касаться разных сфер жизни.
Врач-инфекционист, руководитель структурного подразделения инфекционной больницы
— Чтобы понять, усталость — это проявление астении после COVID-19 или проявление другого заболевания, необходимо обратить внимание на наличие других симптомов. Например, слабость и бледность кожи могут быть признаком анемии; слабость и загрудинные боли — стенокардии и так далее. Если человек ощущает слабость уже более одного месяца и другие симптомы отсутствуют, это обязательный повод обратиться к врачу и пройти обследование, — уверен Капустин.
Навязчивые состояния
Одним из признаков наличия психического расстройства также являются навязчивые мысли, которые вы гоняете по кругу в своей голове. Если вы боитесь одного и того же, ищете у себя симптомы смертельных заболеваний — это тоже может со временем превратиться в проблему. Если такое случилось с вашим близким и вы понимаете, что человек уже не совсем адекватно воспринимает реальность и других мыслей у него становится всё меньше, стоит обратить на его поведение внимание и порекомендовать обратиться к специалисту.
Навязчивые состояния — это, например, постоянное мытье рук, бесконечная проверка электроники и техники на предмет выключения, попытки наступать или не наступать на плиты/бордюры/линии на дороге, концентрация на каких-то объектах и считывание закономерностей (например, вы смотрите на часы и попадаете на одно и то же время, к примеру, на 18:15 — эта закономерность кажется вам странной, парадоксальной, вы думаете о том, что у вас есть экстрасенсорные способности либо цифры хотят вам что-то сказать). Такие ситуации, безусловно, являются поводом задуматься.
Ипохондрия
Если вы любитель «загуглить» симптомы и по форуму поставить себе диагноз, а потом всю ночь думать, что вы смертельно больны, а наутро нестись к врачу и рассказывать все ужасы, которые с вами произошли, у вас, скорее всего, ипохондрия. Такие люди отличаются тем, что не верят врачам, считают, что у всех недостаточно компетенций, чтобы правильно поставить диагноз и наконец вылечить больного.
Десоциализация
Еще одним признаком душевных проблем можно считать потерю интереса к общению. Сужение круга интересов и круга потребностей до минимума: человек будто надевает шоры, чтобы не видеть окружающий мир и людей. Он начинает сторониться социума, избегать встреч со знакомыми. Если вы были таким с самого детства, вряд ли это симптом каких-то проблем, но если раньше вы любили собираться с друзьями и были душой компании, значит пора серьезно задуматься о своем психическом здоровье.
Накопительство
Этот пункт уже, скорее, относится к крайностям. Здесь не идет речь о коллекционировании или желании купить себе побольше платьев на сезон, чтобы были. Важно увидеть, когда человек начинает тащить в дом то, что ему не нужно, складывать это, несмотря на отсутствие места, и никогда этим не пользоваться — именно такие тревожные звонки уже должны стать поводом для обращения к специалисту.
Признаки психически здорового человека
Вы просыпаетесь по утрам с чувством благодарности. У каждого из нас бывают неудачные дни и трудные времена. Но людей со здоровой психикой отличает возможность каждый день вспоминать хотя бы один повод быть благодарным за что-либо. Если хотите стать более счастливым человеком, постарайтесь перенять эту привычку — и вы увидите, как изменится ваш подход к жизни.
У вас есть планы — хотите что-то сделать или пробовать. Если вы планируете приятные дела — будь то долгожданный отпуск или вечерний просмотр любимого фильма, значит вам есть чего ждать с нетерпением и получать от этого ожидания удовольствие. Вы ищете положительных впечатлений, которые могут стать отличным противоядием от депрессии.
Вы не тратите время и силы на обиды. Жизнь невозможна без конфликтов, однако здоровый человек умеет отпускать обиды и двигаться дальше. Помните: хранить ненависть и обиду — значит вредить самому себе. Зачастую именно такие негативные эмоции мешают заводить новых друзей. Если вы в силах отпустить гнев и просто перестать думать о тех, кто причинил вам боль, вы со временем сможете обрести мир и добиться душевного равновесия.
Еще 5 особенностей, которые скажут о том, что с вами всё в порядке, — проверьте себя.
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