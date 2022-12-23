«Они похожи на кирпичи»: девушке сделали самый худший новогодний маникюр — но зато она стала знаменита в Сети

Какие украшения принесут удачу в 2023 году?

Конечно, разные предсказания и поверья далеко не всегда сбываются. Поэтому не будем сильно серьезно относиться к этим советам. Но все-таки одним глазком подсмотрим, какие кольцо и серьги лучше надеть за новогодним столом, а какие придержать до 2024 года. Вы же уже задумываетесь, в чем будет блистать в главную ночь года?



— С особой осторожностью надевайте серебро на правую руку. Кстати, правило касается не только Нового года: именно правая рука считается первой, властной, управляющей, — говорит психолог и астролог Оксана Полещук.



Если вы хотите надеть украшение с камнем, то здесь тоже будьте внимательны. Во-первых, отдайте предпочтение крупным минералам, а не россыпи мелких — Юпитер, один из управителей новогодней ночи, призывает не мельчить.



Оказывается, не все камни универсально подходят всем подряд. Если обычно вы подбираете украшения по принципу «главное, чтобы нравилось и хорошо на мне сидело», то сейчас не тот случай.

