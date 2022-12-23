«Они похожи на кирпичи»: девушке сделали самый худший новогодний маникюр — но зато она стала знаменита в Сети

Предновогодняя агония — это когда с полок магазинов сметаются нужные и ненужные вещи, холодильник трещит по швам от продуктов, а вы в этот момент выбираете розовое боа с лицом, как будто вас уже ничего не может остановить. Иногда желание приблизить праздник приводит к забавным последствиям. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели на новогодний маникюр, после которого хочется только пить и плакать.
Пользовательница TikTok София Биркс планировала снять видео, как она выбирает рождественский дизайн ногтей, и потом сделать красивую картинку до и после. Но что-то пошло не так, возможно, мастер устал или плотная предпраздничная запись вынудила руководство салона призвать к станку новичков в маникюрном деле.
Блогерша решила для каждого ногтя сделать отдельный дизайн — выбрала, как водится, снежинки, леденцовые палочки и френч, а цвет предпочла традиционный для этого праздника.
По мнению многих, маникюр получился даже слишком ярким и праздничным. «Длина великолепна, ширина — не подходит», «они похожи на кирпичи», «хороший нейл-арт, но не форма», — такие комментарии оставляли подписчики. А для некоторых такой маникюр оказался вообще неприемлемым: «Нет, нет, нет, я бы вернулась и попросила вернуть мои деньги».
Идеи для новогоднего маникюра
Все, кто делает маникюр в салоне красоты, знают: новогоднюю запись лучше запланировать еще в конце ноября, иначе потом не протолкнешься в очередь из желающих сделать ноготочки. Но когда попадаешь в заветное кресло, возникает ступор, что делать — блестки, красный или, может, снежинки нарисовать? Мы собрали самые модные и свежие идеи для новогоднего маникюра. Вот некоторые из них:
— Самым популярным трендом минималистичного маникюра остается аура, которая свела с ума весь TikTok и всё еще набирает обороты. Это нейл-арт в виде кругов с плавным переходом цвета, который напоминает ауру человека. Аура — это электромагнитное поле, которое окружает тело человека и характеризует его энергию, свою ауру можно увидеть, посмотрев в зеркало и прищурив глаза. Например, белая аура олицетворяет чистоту, правду и новизну, а светло-розовая аура характеризует любящих и чувственных людей, креативных и часто выражающих себя через искусство, — объясняет нейл-мастер Ольга Саетгараева.
В последнее время модницы любят абстрактный маникюр: незамысловатые линии, черточки, точки, волны, брызги. И главное — сделать такой маникюр можно легко и быстро, а порой даже и самостоятельно. Для праздника можно использовать золотые и серебряные полоски, точки и даже кусочки фольги.
Помните, в 2022–2023 годах ногти должны выглядеть максимально лаконично и ухоженно — это главное правило: выбирайте моноцвета или минималистичный дизайн. Забудьте лепнину, стразы, сумасшедшую длину, рисунки и наклейки. Кошачьи когти и «пуанты» — главные антитренды в маникюре, хуже них смотрится разве что отросший гель-лак, который нужно было переделать еще две недели назад.
Какие украшения принесут удачу в 2023 году?
Конечно, разные предсказания и поверья далеко не всегда сбываются. Поэтому не будем сильно серьезно относиться к этим советам. Но все-таки одним глазком подсмотрим, какие кольцо и серьги лучше надеть за новогодним столом, а какие придержать до 2024 года. Вы же уже задумываетесь, в чем будет блистать в главную ночь года?
— С особой осторожностью надевайте серебро на правую руку. Кстати, правило касается не только Нового года: именно правая рука считается первой, властной, управляющей, — говорит психолог и астролог Оксана Полещук.
Если вы хотите надеть украшение с камнем, то здесь тоже будьте внимательны. Во-первых, отдайте предпочтение крупным минералам, а не россыпи мелких — Юпитер, один из управителей новогодней ночи, призывает не мельчить.
Оказывается, не все камни универсально подходят всем подряд. Если обычно вы подбираете украшения по принципу «главное, чтобы нравилось и хорошо на мне сидело», то сейчас не тот случай.
Какие украшения выбрать каждому знаку зодиака — читайте в нашем подробном обзоре.
Какие цвета и ткани порадуют Кролика: мнение астролога
Считается, что это животное отвечает за эмоции, духовность и таинственность. В чем же встретить этот год, чтобы привлечь удачу? Какие цвета, ткани и драгоценные камни порадуют Кролика? Где лучше устроить праздник: дома в тихом кругу или в шумном ресторане с друзьями? Редакция 72.RU спросила об этом астролога и нумеролога.
Астролог Ирина Крылова считает, что год Кролика должен принести спокойствие, чуткость, доброту и терпеливость. Новогоднюю ночь стоит провести именно с таким настроением! А вот легкомыслие, упрямство и скрытность могут сыграть с вами злую шутку. А в какие цвета лучше наряжаться?
— Красный, розовый, фиолетовый и синий — цвета года Кролика и носят звание счастливых цветов! Поэтому смело покупайте наряды или аксессуары в этой цветовой гамме, украшайте елку или вносите элементы этих цветов в общую картину красок. А темно-коричневый, темно-желтый и белый отвернут фортуну от вас, — советует астролог.
— Елку хорошо наряжать с использованием вышеперечисленных цветов, но лучше отдать предпочтение красным и серебряным шарам. Хорошим атрибутом для елки являются шишки, а лучше — которые вы соберете сами, можно с детьми, так вы сможете зарядить свою семью на предпраздничное настроение, — добавляет нумеролог Ксения Ермакова.
Если вы любите полудрагоценные камни, то в 2023 году стоит обратить внимание на аметист, горный хрусталь, лазурит и тигровый глаз. Они помогут активизировать энергию Кролика.
— Те, кто хочет гармонии в отношениях или же найти партнера по жизни, могут выбрать себе украшение с аметистом. Этот камень хорошо раскрывает сферу любви, — отмечает нумеролог.
Кролик — зверь осторожный. Поэтому встречать Новый год стоит в уютной семейной обстановке. Приветствуются тематические домашние вечеринки! А вот пышное торжество лучше отложить.
Недавно мы приготовили инструкцию, как определить цвета и оттенки, которые вас портят. Например, типу внешности «весна» не подходят темные контрастные цвета с холодным подтоном — черный, яркий синий (электрик), глубокий фиолетовый, алый, пурпурный — лицо будет выглядеть болезненным.
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