Кролик не любит мелочь: в каких украшениях опасно встречать Новый год — 2023 — советы астролога

Если вы хотите надеть украшение с камнем, то здесь тоже будьте внимательны. Во-первых, отдайте предпочтение крупным минералам, а не россыпи мелких — Юпитер, один из управителей новогодней ночи, призывает не мельчить.

Оказывается, не все камни универсально подходят всем подряд. Если обычно вы подбираете украшения по принципу «главное, чтобы нравилось и хорошо на мне сидело», то сейчас не тот случай.