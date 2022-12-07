Кролик не любит мелочь: в каких украшениях опасно встречать Новый год — 2023 — советы астролога

Конечно, разные предсказания и поверия далеко не всегда сбываются. Поэтому не будем сильно серьезно относиться к этим советам. Но все-таки одним глазком подсмотрим, какое кольцо и серьги лучше надеть за новогодним столом, а какие придержать до 2024 года. Вы же уже задумываетесь, в чем будет блистать в главную ночь года? Наши коллеги из Wday.ru помогут вам сделать правильный выбор.
— С особой осторожностью надевайте серебро на правую руку. Кстати, правило касается не только Нового года: именно правая рука считается первой, властной, управляющей, — говорит психолог и астролог Оксана Полещук.
Если вы хотите надеть украшение с камнем, то здесь тоже будьте внимательны. Во-первых, отдайте предпочтение крупным минералам, а не россыпи мелких — Юпитер, один из управителей новогодней ночи, призывает не мельчить.
Оказывается, не все камни универсально подходят всем подряд. Если обычно вы подбираете украшения по принципу «главное, чтобы нравилось и хорошо на мне сидело», то сейчас не тот случай.
Как выбрать украшения по знаку зодиака
Эксперт считает, что Овнам лучше отложить подальше украшения с зелеными минералами, а в идеале — даже с зелеными вкраплениями. Они способны добавить импульсивности вашей и без того беспокойной натуре. Лучше обратите внимание на красные или оранжевые камни. Например, для смелости в решениях пригодится рубин.
Для Тельцов нежелательны как раз красные камни. И даже красно-коричневые: например, тигровый глаз тоже лучше отложить подальше. Если хотите, чтобы фортуна была на вашей стороне, надевайте украшения с прозрачными и зелеными камнями (а лучше прозрачно-зелеными).
Активным и любознательным Близнецам могут навредить белые камни. Особенно если они еще и прозрачные или полупрозрачные, как адуляр или жемчуг. Этому знаку зодиака больше подойдут минералы ярких сочных цветов.
А вот Раку в этом году можно всё. Идеальными минералами для этого знака станут опал, жемчуг или лунный камень.
Львам стоит убрать из своей шкатулки камни воды — синие, голубые, сине-зеленые — они будут «размывать» вашу силу. И с осторожностью надевайте бриллианты: из-за них вы можете показаться слишком властными и пафосными (хотя не факт, что это плохо). Замените их на красные и желтые минералы.
Девам советуют избегать камней с плотным цветом и структурой (не прозрачные или полупрозрачные). Особенно если они синих, белых или красных тонов. Зато безукоризненными окажутся прозрачные минералы зеленых оттенков и абсолютно прозрачные, например горный хрусталь.
Красные камни добавят Весам заносчивости, а белые — податливости и неумения отстоять свое мнение. И то, и другое будет мешать представителям знака зодиака налаживать контакты. Остановите выбор на прозрачных вариантах, а также розовых или голубых.
Чтобы не размягчить характер Скорпиона и не лишить его таинственности, не надевайте белые полупрозрачные камни. Гораздо выигрышнее будет царственный бордовый. И помните, что Скорпион — один из немногих знаков, которому подходят черные камни.
Стрельцам лучше отодвинуть подальше камни красного цвета: с ними вы можете быть слишком уж властными. Но и полупрозрачные камни (адуляр или жемчуг) будут вредны — они привнесут сомнения или беспокойства. Вместо них надевайте желтые, фиолетовые или бирюзовые минералы. Например, хризоколла добавит мудрости и избавит от ненужных иллюзий.
Главным достигаторам Козерогам могут повредить красные камни и минералы голубых, синих, бирюзовых расцветок. Замените их на основательный коричневый цвет (например, тигровый глаз). Ну и, конечно, дорогие камни — бриллианты или сапфиры.
А вот у Водолеев дело даже не в цвете, а в энергетике камня. Вам противопоказаны минералы, которые снижают свободолюбие и умение противостоять нападкам и завистливым взглядам. Это сердолик, оникс, топаз или гранат. А вот сапфир или хризопраз станут очень полезными.
Мягкие и чувствительные Рыбы плохо переносят властную энергетику бриллиантов. Также не лучшим вариантом окажутся красные и зеленые минералы — оникс и гранат. Запомните: желтые или белые камни (например, жемчуг или перламутр) пойдут на пользу.
Каких украшений лучше избегать
Браслеты с шармами были настоящим взрывом в индустрии аксессуаров. Это очень удобно — покупаешь браслет «как у всех», а заполняешь его индивидуально, как тебе нравится. Выгодно это было и для производителя. Завлек покупателя, продал основу, и вот он уже каждый праздник приходит к тебе за новым шармом или звеном. Но, как всё популярное и массовое, со временем такие браслеты «собери сам» приелись и перестали украшать образ. Надо подождать несколько десятков лет, о них все забудут, и ваши внуки или дети смогут носить необычные украшения как винтаж.
Неуместные, откровенно сезонные украшения, например бусы с ракушками или легкомысленные чокеры с разноцветными буквами. Безделушки морской тематики раньше покупали только детям на пляжах российских и заграничных курортов, загорелые девчонки хотели не только собирать ракушки, но и вешать их на шею. А потом эта мода захватила и взрослых женщин — ракушки в летних и весенних образах смотрелись свежо и лаконично. Но базой, как, например, жемчуг, они пока не стали, поэтому их тоже стоит отложить на несколько лет или хотя бы до отпуска на морях.
Сюда же можно отнести шляпы. Это уместно, если вы на курорте и вас обдувает морской бриз или на съемочной площадке. Если вы выбрались в шляпе в театр — по мнению эксперта, в помещении ее нужно будет снять, в ином случае люди, которые сидят за вами, ничего не увидят. А за новогодним столом шляпа вообще откровенно лишняя.
Кстати, часто бывает так, что идеальный образ портит именно сумка. Недавно мы делали разбор, как проверить свою сумку на профпригодность, и собрали 6 признаков того, что она на грани безвкусицы.
Встречаем Новый год молодыми и красивыми
Как выяснилось, есть целый ряд цветов, которых нужно избегать тем, кто боится ненароком состарить себя раньше времени с помощью одежды. Это горчичный, оливковый, желтый и неожиданно — черный цвет. Казалось бы, самый классический, элегантный, а тоже попал в список неблагожелательных оттенков.
По словам британского стилиста Мелиссы Лунд, это происходит из-за того, что с годами цвет волос, кожи и глаз у нас становится светлее, а черный цвет оттеняет это совершенно невыгодно.
— Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста, — считает эксперт.
Творческий директор и основательница ателье Ирина Мамонтова добавляет, что черный цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный подойдет также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.
— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.
Если вам важно на встрече максимально расположить к себе собеседника, лучше избегать ярко-красного цвета в образе. Это не значит, что он плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.
— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут — т. е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с «бывшими», выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.
Для того чтобы производить желаемое впечатление, важно выбрать цвета, которые будут украшать и оттенять именно вас. Мы подготовили подробную инструкцию — как определить свои цвета и оттенки в одежде.
— Как узнать свои оттенки? Поиграйте с вещами своего гардероба. Поставьте зеркало лицом к окну, возьмите 5–6 блузок из вашего гардероба и прикладывайте к себе, смотрите, как меняется оттенок вашей кожи, как подтягивается или, наоборот, обвисает овал лица, как разглаживаются или, наоборот, добавляются морщины. Таким способом вы легко найдете свою тональность, — подсказывает стилист Яна Арутюнова. Она также добавляет, что, несмотря на расхожее мнение, пышных женщин черный полнит — вы можете смотреться как большое темное пятно.
Стилист Мелисса Лунд советует: чтобы выглядеть визуально моложе, обратите внимание на одежду коричневого цвета. Эксперт рекомендует в этом случае отказаться от обуви на тонкой шпильке — по ее мнению, нужно заботиться о здоровье ног, а еще это выглядит как отчаянная попытка казаться моложе. Она предложила обратить внимание на туфли на танкетке или широком блочном каблуке.
Недавно мы делали подборку моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине, надела и побежала.
Hair-стилист и визажист Светлана Голощапова объяснила нам: для того чтобы выглядеть моложе и свежее, лучше носить короткие воздушные стрижки и укладки — небрежные кудри и волны. Попробуйте умные стрижки, которые не требуют укладки. Если выбираете челку, то стильную и негустую, например шторкой. Тяжелая, густая прямая челка никого не красит.
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