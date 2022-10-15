Гречка, залитая кефиром: простой и дешевый рецепт, который поможет сбросить до 5 кг в неделю — кому он подходит

Другое мнение

Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.



— Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но потом будет срыв — и вес вернется с лихвой, — говорит эксперт.



Также диетолог уточняет, что для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например, пропуск завтрака, будут вести к перееданию за ужином.

