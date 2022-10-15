Гречка, залитая кефиром: простой и дешевый рецепт, который поможет сбросить до 5 кг в неделю — кому он подходит
У этого способа есть существенный минус. Удовольствия от такой еды вы гарантированно не получите
Говорят, на этой нехитрой диете можно сбросить 4−5 кг за неделю. И не надо извращаться с готовкой. Залил гречку кефиром — и свободен. Правда, домашние вряд ли поддержат вас в таких начинаниях. Наши коллеги из Wday.ru узнали, как похудеть на таком питании, а редакция «Городских порталов» спросила у экспертов, кому подходит эта диета и как худеть без вреда для здоровья.
Кому полезна гречка?
Поскольку гречка имеет антитоксические свойства, то ее полезно применять людям, работающим на вредном производстве или проживающим в неблагоприятных экологических условиях. Она считается идеальным продуктом для полных людей и тех, кто следит за своим весом.
— Разгрузочные дни на гречке хорошо переносятся и достаточно эффективны. Также гречневая каша полезна при заболеваниях ЖКТ и печени, при сахарном диабете и таких болезнях, как геморрой и анемия (малокровие). Актуальна гречка и для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, — рассказывала диетолог Татьяна Селезнева.
Как объясняют специалисты, в гречке есть пищевые волокна, которые стимулируют перистальтику кишечника, «чистят» организм от токсинов, выводят «плохой холестерин» и благоприятно влияют на микрофлору.
— Гречка содержит витамины группы В, РР, Е, фолиевую кислоту, каротиноиды, фосфолипиды, отвечающие за рост и правильное развитие организма, поддерживают нормальный обмен веществ и сохраняют красоту и молодость. По их содержанию гречка превосходит остальные крупы, — объясняла Татьяна Селезнева. — Рутин укрепляет кровеносные сосуды, разжижает густую кровь, способствует усвоению витамина С, кальция, железа, благотворно влияет на щитовидную железу и иммунитет.
Какая польза будет, если гречку залить кефиром?
Плюсы такого сочетания продуктов очевидны: гречка содержит в себе легкоусвояемые белки и длинные углеводы. Жиров в ней практически нет, поэтому на ней сложно поправиться. Высокое содержание клетчатки несет пользу для пищеварительной системы и дает возможность контролировать аппетит. Кефир — полезный кисломолочный продукт. Бактерии, содержащиеся в нем, улучшают работу ЖКТ и обеспечивают организм витаминами и минералами.
Несмотря на пользу этих продуктов, слишком долго поддерживать такой скудный режим питания нежелательно. Максимум — 7 дней. Советуем проконсультироваться перед началом диеты с вашим лечащим врачом.
Рецепт
Всё просто: соотношение крупы и кефира должно быть один к трем. Крупу залить кефиром и поставить в холодное место на ночь. Режим питания: 5 раз в день по небольшой порции гречки с кефиром. Если вам совсем трудно и грустно, можно добавить овощной салат на оливковом масле, яблочное пюре или отварное мясо.
— Если у вас воспалительный процесс в печени или патологии ЖКТ, на эту диету садиться нельзя, — предупреждает нутрициолог Екатерина Матыскина. Эксперт отмечает, что людям, которые уже имеют проблемы со здоровьем, не стоит прибегать к экспресс-диетам, так как это может усугубить ситуацию.
Другое мнение
Нужно отметить, что среди специалистов также существует мнение, что диеты, которые имеют название, чаще всего не работают или даже вредят. Эндокринолог и диетолог Ирина Татарникова говорит, что снижение веса должно быть постепенным, а кардинальное гипокалорийное питание само по себе ведет к срывам и может даже вызвать депрессию. Дело в том, что человек начинает ругать себя за слабость, а на самом деле просто его питание было несбалансированным.
— Тут в ход идут диеты с экстремально низким количеством калорий, голодание, к которому человек не готов. Поэтому экстремальные методы эффективны только на начальном этапе, но потом будет срыв — и вес вернется с лихвой, — говорит эксперт.
Также диетолог уточняет, что для большинства людей большие паузы между основными приемами пищи, например, пропуск завтрака, будут вести к перееданию за ужином.
— Не пытайтесь похудеть — вообще нужно забыть это словосочетание, потому что пытаться — от слова «пытка», а худеть — от слова «худо». Говоря такое, мы не настраиваем себя на позитивное снижение веса, — заключает диетолог. Ирина советует думать о том, что, ограничивая себя без фанатизма, мы в первую очередь делаем себя здоровее. Специально для редакции она назвала 10 популярных привычек, которые мешают худеть.
Как выбрать правильную диету
Это не значит, что все диеты однозначно вредны. Просто, присматриваясь к ним, обратите внимание на несколько важных пунктов, чтобы и результата достичь, и здоровье не угробить.
— С точки зрения диетологии, диета должна быть сбалансированной, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог Вероника Черанева. — Диета для похудения должна включать в себя овощи, фрукты, цельные крупы, нежирные мясные и молочные продукты, растительные масла в небольших количествах. При этом питание должно быть дробным, не менее трех раз в день. Также диета должна быть разнообразной и вкусной, формировать здоровые пищевые привычки, учить слышать потребности своего организма, доставлять радость, а не снижать качество жизни. Иначе сложно избежать срывов: по статистике, в 86% случаев краткосрочные диеты заканчиваются преждевременным срывом или «отъеданием» неполученных после завершения диеты калорий.
Также во время диеты всё-таки важно соблюдать калорийность: не меньше 1200 ккал для женщин и не меньше 1500 ккал — для мужчин. Более серьезное снижение калорийности рациона приводит к замедлению обмена веществ, что, в свою очередь, вызывает еще больший набор веса сразу после завершения диеты.
Очень важно не сокращать содержание в рационе заменимых и незаменимых аминокислот, которые регулируют в организме множество процессов: обмен веществ, состояние кожи и волос, работу мозга, сохранение мышечной ткани, да и сам процесс снижения веса.
Обратите внимание, чтобы диета содержала хотя бы минимальное количество полезных жиров: хотя избыток жиров приводит к набору веса, их недостаток пагубно отразится на здоровье. Жиры играют важную роль в процессах пищеварения, без них, например, не усваиваются некоторые витамины.
В диете должно быть достаточно клетчатки и витаминов — хотя бы 50 граммов овощей и несладких фруктов в день обязательны. Помимо прочего, клетчатка помогает создавать чувство сытости и не испытывать голода. И не забывайте соблюдать питьевой режим: по словам врачей, стакан воды (обычной или столовой минеральной), выпитый за полчаса до еды, помогает нормализовать пищеварение и обмен веществ.
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