Сделай это «по-французски»: 5 простых и дешевых способов увеличить губы без инъекций в домашних условиях
Рассказываем, как повторить абсолютный бьюти-хит последних лет самостоятельно
Пухлые губы хотели бы себе большинство женщин нашей страны от 14 до 60 лет. Но на уколы красоты решаются далеко не все, особенно сейчас, когда стало известно, какие последствия бывают от казалось бы безобидной процедуры. Наши коллеги из Marie Claire узнали у экспертов, как немного повысить свою привлекательность без вреда для здоровья и кошелька.
Уход
Самое главное — питайте и увлажняйте губы на ночь. К сожалению, с годами мы лишаемся ценного коллагена, и контур губ становится не таким четким. Поэтому при выборе помад и кремов отдавайте предпочтение именно вариантам с коллагеном.
Пламперы со стимулирующими компонентами
В состав таких средств входят компоненты, которые стимулируют кровообращение и слегка раздражают кожный покров губ: перечная мята, корица, имбирь, перец. Такие продукты бывают разных типов — жидкие, в стике, в виде помады, прозрачные, с мерцанием и цветные.
Пластиковый (вакуумный) плампер
Еще один способ безынъекционно увеличить губы — вакуумный, пластиковый плампер, который мгновенно придает объем губам. Визажисты практически не используют его, но вдруг этот способ подойдет вам.
Важный момент: этот способ увеличения губ может оставить видимые синяки, покраснения на коже, поэтому используйте его с особой осторожностью.
Пластиковый плампер по внешнему виду напоминает форму для выпечки. Пользоваться им достаточно легко: плотно прижмите плампер к губам, втяните воздух и задержите в таком положении на 15–20 секунд. После использования плампера нанесите прозрачный блеск или помаду. Эффект от использования этого бьюти-гаджета сохраняется на 2–3 часа.
Макияж
— Создать французский макияж губ достаточно просто. Самое яркое пятно расположится в центре губ, у слизистой. К краям оттенок должен сходить на нет или быть менее интенсивным. Рекомендуем выбирать матовые покрытия, но те, которые поддаются тушевке. Жидкие матовые помады можно использовать только в том случае, если они комфортные и схватываются постепенно, — говорит визажист салона красоты Hidden Beauty Ольга Протасова.
Наносите средство на губы подушечками пальцев, вбивающими движениями, не забывая, что основной цвет приходится на центр губ. Помните, что у вас не должно получаться четкого контура — лишь легкая вуаль, даже если вы выбрали яркий или темный оттенки.
Любителям пухлых губ стоит присмотреться к самому популярному цвету у невест — нежно-розовому.
— Такой цвет можно наносить без карандаша, можно выбрать карандаш того же тона и нанести по контуру, а можно создать цвет полностью карандашом. В любом случае контура карандаша должно быть не видно — он не должен заходить за край губ больше чем на миллиметр. Цвет невесты зрительно увеличивает губы, делает их более пухлыми и подходит 90 процентам женщин. Как правило, мужчинам нравится их нежность и романтичность. И этот цвет действительно часто выбирают невесты, — рассказывала визажист Алена Варламова.
Для большей стойкости макияжа губ советуем затонировать их основным тоном (остатками на кисти), припудрить прозрачной пудрой и уже далее наносить цвет.
Фитнес
Есть специальные техники фейс-фитнеса, которые сделают губы пухлее, вот одна из них:
- Исходное положение: разместите большой палец между губами, выпяченными вперед.
- Сжимайте палец внутренней поверхностью губ. Для усиления эффекта мягко зафиксируйте губы сверху и снизу пальцами другой руки.
- Сделайте 30–50 повторов.
Несомненный плюс системы фитнеса для лица состоит в том, что сделать лицо моложе можно без посторонней помощи. Причем некоторые упражнения настолько незаметные, что их легко выполнять даже в общественном транспорте. Предлагаем вам попробовать начать прямо сейчас.
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