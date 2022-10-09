Сделай это «по-французски»: 5 простых и дешевых способов увеличить губы без инъекций в домашних условиях

Пухлые губы хотели бы себе большинство женщин нашей страны от 14 до 60 лет. Но на уколы красоты решаются далеко не все, особенно сейчас, когда стало известно, какие последствия бывают от казалось бы безобидной процедуры. Наши коллеги из Marie Claire узнали у экспертов, как немного повысить свою привлекательность без вреда для здоровья и кошелька.

Уход

Самое главное — питайте и увлажняйте губы на ночь. К сожалению, с годами мы лишаемся ценного коллагена, и контур губ становится не таким четким. Поэтому при выборе помад и кремов отдавайте предпочтение именно вариантам с коллагеном.