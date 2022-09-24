Аж вся побелела: почему мы седеем раньше времени и можно ли вырывать седые волосы — отвечает врач
Многих женщин и мужчин волнует вопрос, как замаскировать седину и почему она вообще появилась так рано
Сказка про Златовласку известна всем, но сказки про Серебровласку мы что-то не припомним. Хотя несколько лет назад такой вид окрашивания был в тренде у модниц. Седину принято ассоциировать со старостью, однако не всегда седые волосы — признак заката жизни. В наше время седину можно встретить в прядях молодых людей и девушек, чей вид вполне цветущий. Почему появляется седина, как с ней бороться и надо ли — разбирались наши коллеги из Wday.ru и редакция NGS.RU.
Время естественного появления седины заложено генетически и в биологическом смысле считается признаком старения организма — снижается выработка фермента тирозиназы, который соединяет в луковицах волос пигмент меланин с белком.
У европейцев период снижения выработки начинается в среднем в 35 лет, у азиатов — в 30, у африканцев — в 40. То что темноволосые седеют раньше, только кажется — у блондинов седина просто менее заметна. Еще одна версия возникновения седины — появление большого количества воздушных пузырьков в коре волоса, из-за чего свет не отражает в полной мере цвета волоса. Ранней сединой у европейцев считается ее появление до 20 лет, но и в период между 20 и 30 серебристые пряди тоже выглядят непривычно. Если вы начали седеть рано, причин тут может быть несколько: наследственный фактор, стресс или заболевания.
Самой распространенной причиной в наше динамичное и неспокойное время является стресс. Причем это стресс, вызванный именно конкретным происшествием, а не тот, который принято называть хроническим. Потеря близкого человека, возникшая серьезная проблема на работе, какая-то большая неприятность, связанная с личным бизнесом, — всё это может мгновенно окрасить твою голову или часть ее в белый цвет.
Кстати, если ваша голова окрасилась в белый цвет фрагментами (так называемая очаговая седина), это может говорить еще и о возможном отравлении организма какими-то ядовитыми веществами, особенно — тяжелыми металлами.
Преждевременное поседение может иметь генетическую основу, аутоиммунные заболевания часто сопровождаются ранней сединой. Иногда она — первый признак анемии и гиперфункции щитовидной железы. Причиной появления ограниченного очага поседевших волос может быть витилиго — хроническое кожное заболевание, причины которого недостаточно изучены. Но считается, что определенное значение в развитии болезни имеет нарушение со стороны нервной и эндокринной систем, паразитарная инвазия.
Кроме того, раннее поседение бывает связано с нарушением кровообращения, проблемами с сосудами головного мозга. Профилактика этого заболевания может помочь предотвратить седину.
Почему нельзя вырывать седые волосы?
Врач-дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова объясняет: при выдергивании седого волоса повреждается фолликул и утрачивается его жизнеспособность. И если увлекаться их выдергиванием, в результате можно получить локальные проплешины.
Что делать с сединой?
Немногие женщины готовы смириться и носить серебристую шевелюру гордо. Ничего страшного в этом нет — волосы всегда можно покрасить, более того — современные краски для волос в основном рассчитаны на закрашивание седины. Если вы хотите избавиться от седых волосков — эксперт подсказала несколько способов.
— Если седых волос совсем немного, 2−3 по всей голове, вы можете аккуратно отрезать их маникюрными ножницами коротко, у самого корня. Если вам совсем не хочется краситься и менять свой природный цвет волос, но седые волоски не дают вам покоя, вы можете использовать безаммиачный краситель, покрывающая способность которого — 50%, колорист поможет подобрать оттенок, абсолютно не отличающийся от вашего натурального, — советует врач-дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова.
Хорошая новость для любителей коротких стрижек — небольшое количество седых волос практически не будет заметно на такой прическе, так как стрижка не распадается на пробор.
Важную роль в профилактике седины играет питание. Злоупотребление алкоголем и кофе, недостаток в рационе рыбы и овощей приводят к торможению выработки меланина. Уравновешенное питание, прием витаминов В, В1, В2, В6 укрепляет общее состояние организма и задерживает распространение седины.
6 самых распространенных ошибок в домашнем уходе за волосами
Иногда мы сами каждый день вредим здоровью наших волос, не замечая этого. Например, каждый раз, когда мы моем голову, то совершаем одну и ту же ошибку, а иногда несколько, даже не подозревая об этом. Из-за этого наутро ваши волосы выглядят, как солома. Мы собрали самые распространенных ошибки по уходу за волосами и объяснили, как их исправить.
- Мыть шампунем волосы по всей длине.
— Шампунь — щелочная штука (она сушит волосы) — при мытье мы моем только кожу головы. На длину пену не распределяем, не мочалим волосами. Длина прекрасно промывается, когда мы всё это споласкиваем, — объясняла топ-стилист Марина Лапкина в интервью для NGS.RU;
- Не использовать кондиционер.
— У шампуня — щелочная среда, и ее требуется нейтрализовать. У нас чешуйчатый слой раскрывается, а кондиционер обратно этот чешуйчатый слой закрывает, и мы получаем гладкие и защищенные волосы, — считает парикмахер;
- Не использовать несмываемый уход.
— На сухие кончики нужно наносить масло для волос. По длине нам тоже требуется увлажнение — я использую протеиновые спреи на водной основе, они не утяжеляют волосы, — говорит Лапкина;
- Неправильное расчесывание.
— Многие используют деревянные расчески — этого делать категорически нельзя, лучше использовать пластик или детанглеры (расчески-распутывалки с мягкими щетинками. — Прим. ред.), — рассказывает эксперт;
- Не использовать термозащиту.
Марина уточняет, что термозащита — всегда последний шаг перед работой с горячими инструментами;
- Использовать маски по бабушкиным рецептам.
— Маски из продуктов питания абсолютно не работают — я за то, чтобы люди перестали мазать себе на голову еду. Специализированные средства будут работать гарантированно лучше, чем бабушкины рецепты, — заключает эксперт.
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