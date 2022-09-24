Аж вся побелела: почему мы седеем раньше времени и можно ли вырывать седые волосы — отвечает врач

Самой распространенной причиной в наше динамичное и неспокойное время является стресс. Причем это стресс, вызванный именно конкретным происшествием, а не тот, который принято называть хроническим. Потеря близкого человека, возникшая серьезная проблема на работе, какая-то большая неприятность, связанная с личным бизнесом, — всё это может мгновенно окрасить твою голову или часть ее в белый цвет.

Кстати, если ваша голова окрасилась в белый цвет фрагментами (так называемая очаговая седина), это может говорить еще и о возможном отравлении организма какими-то ядовитыми веществами, особенно — тяжелыми металлами.