Деним в пролете: 6 моделей самых модных брюк этого сезона — признайтесь, вам тоже надоели синие джинсы
Смотрим, с чем составить удобные, уютные и нескучные осенние образы
Джинсы есть в гардеробе почти каждой женщины. Есть распространенный миф, что в них очень удобно (конечно, далеко не во всех) и они ко всему подходят (тоже можем поспорить). Как минимум, часто джинсы выглядят слишком повседневно. Предлагаем вам обратить внимание на разные модели брюк, которые с легкостью подвинут ваш любимый деним на пьедестале. Наши коллеги из Marie Claire и журналисты NGS.RU разбирались в модных тенденциях этого сезона.
Брюки палаццо с защипами
Последние сезоны популярностью пользуются брюки палаццо. Модель с высокой посадкой и очень широкими штанинами пришлась по душе многим селебрити и fashion-инфлюенсерам. Такие брюки смотрятся эффектно и стильно, а также подходят девушкам в любом возрасте. Палаццо можно стилизовать на деловой манер, сочетать с женственными вещами или спортивными предметами гардероба.
— Защипы создают вертикальные линии, которые визуально стройнят и удлиняют ноги. Не стоит думать, что брюки палаццо — это всегда оверсайз. Выбирайте наиболее комфортную для вас степень объема. Учитывайте особенности фигуры и уместность в конкретной ситуации, — объясняет стилист-имиджмейкер Екатерина Соколовская.
Брюки карго
Давайте для начала разберемся, что это за модель, прежде чем пустить ее в свой гардероб. Брюки карго еще называют боевыми штанами из-за сходства со стилем милитари. Карго — это широкие свободные брюки с дополнительными карманами по бокам. Мы носили их в 2000-е, носим и сейчас. Чтобы образ смотрелся женственным и легким, сочетаем брюки карго с подчеркивающим силуэт верхом: это может быть асимметричный топ (накиньте поверх пиджак прямого кроя), блуза с пышными рукавами и казаками. Хорошо карго будут смотреться и с оверсайз верхом — бомберы, худи, свитшоты. Обувь: кеды или кроссовки. Бейсболка на голову — и ваш современный стильный образ готов.
Брюки, зауженные книзу
Многим женщинам неудобно носить длинные брюки палаццо осенью, их тяжеловато сохранить чистыми, особенно если вы передвигаетесь на общественном транспорте. В этом случае вам лучше присмотреться к укороченным моделям (они будут удобны с высокими осенними ботинками).
— Легкий объем делает более выраженной вашу талию и корректирует «ушки» на бедрах. Укороченные модели демонстрируют тонкие щиколотки (в случае хорошей погоды), открывая вас окружающим как изящную, хрупкую натуру, — говорит стилист.
Кожаные брюки
Правильные кожаные брюки — прямые, с высокой посадкой, имеют пояс (не резинку), молнию, карманы. Впереди они абсолютно гладкие, без защипов. Такая модель будет стройнить вас, их можно носить на работу, сочетая с блузкой, рубашкой и футболкой — их лучше заправить в брюки.
— Кожа — достаточно жесткий материал, который создает сборки в районе живота и бедер. Поэтому, если у вас женственный тип фигуры и имеется свой природный объем, такие брюки только визуально увеличат вас, смотреться будет не очень красиво, — рассказывала для NGS.RU имидж-стилист Юлия Ушакова.
Незаслуженно обделены вниманием кожаные шорты. Осенью их можно носить с плотными колготками. Для того чтобы адаптировать вещь под офисный гардероб, в качестве верха надевайте спокойные лаконичные вещи — водолазку, рубашку или блузу, следующим слоем можно добавить жакет.
Важно, чтобы кожаные шорты имели высокую посадку, они не должны облегать и не должны быть сильно короткими. Следите за длиной — середина бедра (не заканчиваются на самой широкой части) или чуть выше колена.
— Шорты — это отличный вариант для типа фигуры «овал». У ее обладательниц обычно стройные ноги, а талии нет, поэтому шорты отвлекут внимание от проблемной зоны, добавят актуальности образу, — подсказывает Юлия.
Брюки с разрезами
Купили классные туфли, а их не видно под брюками? Выбирайте брюки с разрезами! Эта пикантная деталь демонстрирует не только стильную обувь, но и изящные щиколотки. Разрезы могут быть сбоку, спереди или сзади. Брюки с разрезами создают интригу и подчеркивают стройность ног.
Брюки свободного силуэта, слегка расклешенные от бедра
Ультраширокие брюки пока не стали любимцами в гардеробе большинства девушек. Их распробовали только модницы. И мы понимаем почему — тренд не самый комфортный в носке, в таких штанинах, как рекомендуют дизайнеры, легко запутаться. Адаптируем под повседневный гардероб — выбираем меньший объем и вуаля. Для модников высшей категории — ультраширокие штаны с заниженной талией, для тех, кто по-прежнему отрицает этот тренд, средняя и высокая посадка — лучший вариант.
Недавно мы делали подборку моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине, надела и побежала.
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