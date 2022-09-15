Деним в пролете: 6 моделей самых модных брюк этого сезона — признайтесь, вам тоже надоели синие джинсы

Ультраширокие брюки пока не стали любимцами в гардеробе большинства девушек. Их распробовали только модницы. И мы понимаем почему — тренд не самый комфортный в носке, в таких штанинах, как рекомендуют дизайнеры, легко запутаться. Адаптируем под повседневный гардероб — выбираем меньший объем и вуаля. Для модников высшей категории — ультраширокие штаны с заниженной талией, для тех, кто по-прежнему отрицает этот тренд, средняя и высокая посадка — лучший вариант.



Недавно мы делали подборку моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине, надела и побежала.



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