Это классика, говорили они: стилист назвала самый старящий цвет — его любят многие женщины за 40
Эксперты рассказали, как подобрать подходящие цвета, которые будут вас украшать
Все мы хотим выглядеть немного моложе и стройнее. Это естественное желание нравиться противоположному (и не только) полу, диктует нам сама природа. Наши коллеги из Woman.ru узнали, какой цвет противопоказан тем, кто решил немного омолодиться, а к какому оттенку стоит присмотреться повнимательнее.
Как выяснилось, есть целый ряд цветов, которых нужно избегать тем, кто боится ненароком состарить себя раньше времени с помощью одежды. Это горчичный, оливковый, желтый и неожиданно — черный цвет. Казалось бы, самый классический, элегантный, а тоже попал в список неблагожелательных оттенков.
По словам британского стилиста Мелиссы Лунд, это происходит из-за того, что с годами цвет волос, кожи и глаз у нас становятся светлее, а черный цвет оттеняет это совершенно невыгодно.
— Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в том числе мешки под глазами, становятся более заметными. Вы будете выглядеть усталой и старше своего возраста, — считает эксперт.
Творческий директор и основательница ателье Ирина Мамонтова добавляет, что черный цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный подойдет также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.
— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.
Если вам важно на встрече максимально расположить к себе собеседника, лучше избегать ярко-красного цвета в образе. Это не значит, что он плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.
— Красный может быть уместен для встречи до 40 минут — т. е. для короткой, но важной лично для вас беседы. Подходит для неизгладимого прощания с «бывшими», выхода на сцену, шикарной фотографии или съемок яркой сцены в кино. В жизни у окружающих от него может разболеться голова, и они будут вас избегать даже неосознанно, — рассказывает Ирина Мамонтова.
Для того чтобы производить желаемое впечатление, важно выбрать цвета, которые будут украшать и оттенять именно вас. Мы подготовили подробную инструкцию — как определить свои цвета и оттенки в одежде.
— Как узнать свои оттенки? Поиграйте с вещами своего гардероба. Поставьте зеркало лицом к окну, возьмите 5–6 блузок из вашего гардероба и прикладывайте к себе, смотрите, как меняется оттенок вашей кожи, как подтягивается или, наоборот, обвисает овал лица, как разглаживаются или, наоборот, добавляются морщины. Таким способом вы легко найдете свою тональность, — подсказывает стилист Яна Арутюнова. Она также добавляет, что несмотря на расхожее мнение, пышных женщин черный полнит — вы можете смотреться как большое темное пятно.
Стилист Мелисса Лунд советует: чтобы выглядеть визуально моложе, обратите внимание на одежду коричневого цвета. Эксперт рекомендует в этом случае отказаться от обуви на тонкой шпильке — по ее мнению, нужно заботиться о здоровье ног, а еще это выглядит как отчаянная попытка казаться моложе. Она предложила обратить внимание на туфли на танкетке или широком блочном каблуке.
Недавно мы делали подборку моделей самой модной осенней обуви на плоском ходу — больше никаких сомнений в магазине, надела и побежала.
Hair-стилист и визажист Светлана Голощапова объяснила нам: для того чтобы выглядеть моложе и свежее, лучше носить короткие воздушные стрижки и укладки — небрежные кудри и волны. Попробуйте умные стрижки, которые не требуют укладки. Если выбираете челку, то стильную и негустую, например шторкой. Тяжелая, густая прямая челка никого не красит.
Черный цвет волос смотрится менее выигрышно в сравнении с натуральным — избегайте его, если желаете выглядеть молодо и свежо. Кажется, что про эффект старения черного цвета знают все, но почему-то постоянно о нем забывают.
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