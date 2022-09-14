Это классика, говорили они: стилист назвала самый старящий цвет — его любят многие женщины за 40

Творческий директор и основательница ателье Ирина Мамонтова добавляет, что черный цвет в одежде будет уместен для особых мероприятий (например, свадьба или похороны). Черный подойдет также, если это предусмотрено конкретным дресс-кодом. На дневной встрече обилие черного может насторожить и оттолкнуть собеседника.

— Следует также помнить, что одежда черного цвета очень маркая — на ней видно каждую пылинку. И да, черный не стройнит, он конкретизирует все изъяны фигуры, — говорит эксперт.

Если вам важно на встрече максимально расположить к себе собеседника, лучше избегать ярко-красного цвета в образе. Это не значит, что он плох. Просто он очень агрессивный и сильный. Нужно учитывать, что достойно носить ярко-красный сможет не каждая женщина.