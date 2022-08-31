Опять как новые: 4 необычных способа быстро и эффективно отбелить кроссовки за десять минут

Сода

Обычная пищевая сода поможет вам оттереть грязь с любимых кроссовок. Также можете добавить в смесь стиральный порошок. Всё просто: смешайте соду с водой, некоторые советуют добавить туда же ложку белого уксуса, нанесите смесь на обувь и оставьте на 10–15 минут. Теперь сушим обувь на улице под ярким солнцем несколько часов. А когда смесь присохнет, просто стряхните ее или снова почистите всё той же зубной щеткой.

Зубная паста

Этот способ любят публиковать в подобных подборках. И действительно, отбеливающая паста способна отбелить не только зубы. Для наших целей лучше выбрать белую зубную пасту без геля и использовать всё ту же старую зубную щетку. Подобно методу чистки белой обуви пищевой содой, наносите зубную пасту на грязную обувь, работая круговыми движениями над загрязненными местами. После этого оставляем кроссовки в покое на 10–15 минут. Вытираем обувь влажной салфеткой или полотенцем и чистим еще раз, если нужно, до достижения лучшего результата.