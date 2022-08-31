Опять как новые: 4 необычных способа быстро и эффективно отбелить кроссовки за десять минут
Нам помогут зубная щетка, сода, уксус и немного солнечного света
Наверное, почти каждый современный человек сталкивался с тем, что любимые кеды выглядят не так ослепительно, как раньше. Кто-то говорит, что потертости и грязь даже придают им дополнительный шарм, но это не точно. Если вы не сторонник этой теории, наши коллеги из MarieClaire собрали лучшие способы вернуть обуви первоначальную — или почти первоначальную — белизну.
Превентивные меры
Эксперты советуют обработать кроссовки водоотталкивающим средством еще до первого выхода на улицу. Сделать эту лучше за 24 часа до дебютной прогулки. Повторите процедуру через каждые 20 дней, чтобы защитить вашу пару от воздействия среды. Стирать пятна с обуви нужно постоянно, лучше как только обнаружите их. Иначе пятна могут впитаться в ткани — и очистить их станет гораздо сложнее.
Зубная щетка и мыло
Не выбрасывайте старую зубную щетку — она вам пригодится, чтобы убрать трудные пятна из самых потайных уголков ваших любимых кроссовок. Вместе с водой и мылом она творит чудеса. Если кроссовки всё еще недостаточно белые, вам помогут пищевая сода, отбеливатель, детская присыпка или даже зубная паста: добавляйте не стесняясь эти вещества к мыльной воде и орудуйте щеткой до полного удаления пятен.
Сода
Обычная пищевая сода поможет вам оттереть грязь с любимых кроссовок. Также можете добавить в смесь стиральный порошок. Всё просто: смешайте соду с водой, некоторые советуют добавить туда же ложку белого уксуса, нанесите смесь на обувь и оставьте на 10–15 минут. Теперь сушим обувь на улице под ярким солнцем несколько часов. А когда смесь присохнет, просто стряхните ее или снова почистите всё той же зубной щеткой.
Зубная паста
Этот способ любят публиковать в подобных подборках. И действительно, отбеливающая паста способна отбелить не только зубы. Для наших целей лучше выбрать белую зубную пасту без геля и использовать всё ту же старую зубную щетку. Подобно методу чистки белой обуви пищевой содой, наносите зубную пасту на грязную обувь, работая круговыми движениями над загрязненными местами. После этого оставляем кроссовки в покое на 10–15 минут. Вытираем обувь влажной салфеткой или полотенцем и чистим еще раз, если нужно, до достижения лучшего результата.
Отбеливатель
Предупреждаем, это не самый мягкий вариант. Он подходит тем, кому не помогли предыдущие способы. Смешивайте одну часть отбеливателя на каждые пять частей воды. Налейте их в контейнер и окуните зубную щетку в разбавленный раствор отбеливателя, и осторожно потрите обувь. Когда закончите, смойте теплой водой, а затем дайте обуви высохнуть на воздухе в течение как минимум нескольких часов.
Важно отметить, что бытовой отбеливатель (гидроксид натрия) технически не считается едким или токсичным, хотя воздействие отбеливателя может вызвать раздражение глаз, рта, легких и кожи. Поэтому будьте осторожны.
Ошибки, которые убьют вашу обувь за сезон
По словам владельца обувной мастерской Антона Степанова, самая популярная ошибка — люди постоянно стирают в машинке обувь, которую туда класть вообще не стоит:
— В стиральной машине можно стирать только сетчатые кроссовки, в которых нет кожи, замши и элементов, с которых может потечь краска. По сути, это только сетчатые кроссовки каких-то неярких оттенков: черные, белые.
Стирать такие кроссовки лучше при температуре не выше 20 градусов — в противном случае обувь потихоньку начнет расклеиваться. Кроме того, белые кроссовки после первой стирки лучше положить в машинку снова, но уже без моющего средства. Почему? Дело в том, что моющее средство (порошок, кондиционер) плохо выполаскивается после одной стирки, и обувь может пожелтеть.
— Моющие средства после высыхания дают такой оттенок. Всё потому, что люди стирают с большим количеством порошка или кондиционера, обувь впитывает в себя очень много мыльной воды, а отжим прошел плохо. Обувь так легко, как одежду, в стиральной машине отжать не получится. Поэтому моющее средство остается в обуви, при высыхании она желтеет. Единственный вариант того, как бороться с этим, — без моющего средства постирать кроссовки еще раз, чтобы всю желтизну убрать, — советует мастер.
Еще одна из основных проблем — люди часто думают, что могут покрасить обувь в домашних условиях, но в 90% случаев после этого любимые сапоги можно либо выбросить, либо носить из жалости — как получилось.
— Цвет в баллоне и цвет обуви никогда нельзя сопоставить, неизвестно, как в итоге получится. Кроме того, в обуви много деталей: люди либо вовсе не пытаются заклеить подошву или какие-то элементы, либо пытаются, но делают это некачественно, всё течет — и выходит нулевой, а то и отрицательный результат, — рассказывает Антон Степанов.
Сюда же относятся и ситуации, когда люди путают краску с водоотталкивающей пропиткой.
— Брызгать обувь пропиткой — это хорошая мысль, так нужно делать. Но бывает, что кто-то перепутает баллончики и брызгает краской. Либо покупает в магазине краску, думая, что это пропитка, и, опять-таки, брызгает. Очень много случаев было, когда черной краской покрывали бежевые туфли или сапоги. Нужно, чтобы дома был только один баллон — с бесцветной пропиткой, — объяснил владелец мастерской.
Еще 7 популярных действий, после которых вам придется менять обувной гардероб, — в нашем материале.
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