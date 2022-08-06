Шевелюра скажет спасибо: трихолог назвала 7 лучших продуктов для быстрого роста волос

От чего зависит рост волос

На этот процесс влияет множество факторов, такие как климат, питание, возраст, наследственность и даже сезон года.

В жарком климате, а также летом, весной и в дневное время волосы растут быстрее. В это время их рост ускоряется на 15–20%. Всё потому что в теплую погоду циркуляция крови в коже головы усиливается. За счет этого улучшается снабжение волосяных луковиц питательными веществами. В холодный сезон кровь сильнее циркулирует во внутренних органах, а вблизи дермы ее движение замедляется. По этой причине клетки волоса зимой делятся не так активно.