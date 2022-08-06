Шевелюра скажет спасибо: трихолог назвала 7 лучших продуктов для быстрого роста волос
На скорость роста волос влияют состояние здоровья, генетика и, конечно же, питание
Красивые и блестящие волосы считаются признаком здоровья. Но одного только домашнего ухода всегда недостаточно. Как и любая другая часть тела, они нуждаются в различных питательных веществах, чтобы быть здоровыми и хорошо расти. Такие факторы, как возраст, генетика и гормоны, оказывают влияние на рост волос, ключевым фактором остается оптимальное потребление питательных веществ. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертом собрали лучшие продукты, которые способствуют росту волос.
Елена Модычева — врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог.
От чего зависит рост волос
На этот процесс влияет множество факторов, такие как климат, питание, возраст, наследственность и даже сезон года.
В жарком климате, а также летом, весной и в дневное время волосы растут быстрее. В это время их рост ускоряется на 15–20%. Всё потому что в теплую погоду циркуляция крови в коже головы усиливается. За счет этого улучшается снабжение волосяных луковиц питательными веществами. В холодный сезон кровь сильнее циркулирует во внутренних органах, а вблизи дермы ее движение замедляется. По этой причине клетки волоса зимой делятся не так активно.
Скорость роста волос напрямую зависит от возраста. У детей прибавка в месяц будет составлять в среднем 1,3 сантиметра, у взрослого — 1,5 сантиметра, а у пожилых людей — около 1 сантиметра.
Не последнюю роль в скорости роста волос играет наследственность. На рост волос также оказывает влияние и применение различных химических средств, в частности, краски. По наблюдениям трихологов, рост замедляется на полсантиметра в месяц после химической завивки и окрашивания.
Продукты для роста волос
Яйца
Они — источник белка и биотина, которые так нужны нашему организму. Для волосяных фолликулов важно получать достаточное количества белка. Эксперт уточняет, что биотин используется для воспроизводства кератина, поэтому уже несколько лет так популярны биотиновые добавки.
Яйца содержат цинк, селен и много других полезных веществ. Нужно помнить, что увлекаться даже чем-то очень полезным — плохая идея. Например, чрезмерное употребление яиц приводит к росту холестерина в крови.
Рыба жирных сортов
Скумбрия, лосось, сельдь и другие виды рыбы жирных сортов содержат омегу-3 и омегу-6, которые хорошо влияют на рост волос. Еще в рыбе есть антиоксиданты, которые способствуют увеличению плотности волос. Жирная рыба также является источником витаминов группы В, D3 и белка.
Авокадо
То, что авокадо полезно, известно всем. Например, в нем содержится большое количество витамина Е, который также помогает росту волос. Эксперт рассказывает, что средний по размеру авокадо способен обеспечить примерно 21 процент ежедневной потребности в витамине Е.
Орехи
Многие любят орехи за их вкус, но они еще и очень полезные. Если есть их регулярно, они обеспечат вас витамином В, цинком и жирными кислотами. Орехи могут не только ускорить рост волос, но и предотвратить их выпадение, конечно, если оно связано с дефицитом именно этих веществ в организме. Трихолог добавляет, что, кроме пользы для волос, орехи снижают риск возникновения сердечных заболеваний.
Креветки
Этот продукт стал любим российскими хозяйками в последние годы, с ним готовят салаты и горячие блюда, а еще едят как основной ингредиент ужина. Трихолог замечает, что они содержат белок, железо и витамины группы D и В. Представляете, всего 100 г креветок обеспечивает половину ежедневных потребностей в витамине D. В креветках также большое количество омега-3-жирных кислот, что благотворно сказывается на структуре волос.
Фасоль
Бобы, как и креветки, считаются отличным источником белка. В этом продукте содержится большое количество цинка, особенно его много в черных бобах, а также фолиевая кислота, биотин и железо.
Мясо
В красном мясе много железа и белка. Первое способствует доставке кислорода к клеткам организма и к волосяным луковицам. Это питает волосы и помогает их росту, а белок вообще — как кирпичик для крепких и здоровых локонов. Эксперт советует остановить свой выбор на постном мясе: баранине, нежирной говядине и крольчатине.
Но, конечно, здоровье волос складывается из многих факторов, не последнюю роль в этом играет и правильный уход. Часто женщины, когда моют голову, совершают одну и ту же ошибку, а иногда несколько, даже не подозревая об этом. Из-за этого наутро волосы выглядят, как солома. Мы написали о самых распространенных ошибках по уходу за волосами и объяснили, как их исправить.
Что еще почитать:
- Дешево и не сердито: 10 неожиданных средств из аптеки, которые заменят салонные процедуры (а вы знали про розовую воду?);
- 20 лучших летних идей маникюра на короткие ногти — покажите эти фото своему мастеру;
- без чего тренировки и диеты не работают: откровения бывшей толстушки, которая похудела на 55 килограммов.