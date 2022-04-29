До и после: 8 обычных девушек преобразились после похода к бровисту — всего одна деталь сделала их гораздо ярче
Эксперты рассказали о секретах идеальных бровей, их может сделать каждая — дома и бесплатно
Полчаса в кресле бровиста могут сделать из вас другого человека. Казалось бы, это всего лишь брови, что тут такого. Но женщинам давно известно, что именно эта часть лица определяет очень многое. Наши коллеги из Wday.ru собрали фото обычных девушек, чьи лица изменили правильно оформленные брови. Они могут вдохновить вас на перемены.
Топ-мастер по архитектуре бровей Екатерина Проценко рассказывает, что первый шаг в работе бровиста — это очищение. Шампуни, детокс-муссы, пенки — все они играют значительную роль в получении классного результата в конце. Очень важно в начале процедуры очистить брови и кожу от косметики.
По мнению мастера, на состояние волосков очень влияет то, каким способом их удаляют. Существует три главных способа коррекции бровей: пинцет, воск (или сахар) и нитка.
— Выщипывание бровей пинцетом подойдет тем, у кого очень плотные и густые волоски. Если же брови мягкие, а волосы за формой растут легким пушком, то можно смело корректировать их воском или нитью. Эти методы позволяют убрать большее количество волосков и не упустить даже самые тонкие и незаметные. Единственный минус — высокая вероятность появления раздражений, — рассказывает эксперт.
Мастер советует не забывать про домашний уход. Большинство девушек наносит декоративную косметику или уходовые средства в том числе и на брови. И это одна из самых вредных бьюти-привычек. Дело в том, что эти бьюти-продукты закупоривают кожу и перегружают волоски, что приводит к выпадению бровей и к замедлению их роста.
Кстати, если убирать тональный крем с области бровей, то тени и карандаш будут значительно лучше держаться и более прозрачно ложиться, что позволит добиться более естественного эффекта от прорисовки бровей.
По мнению Екатерины Проценко, декоративная косметика для бровей напрямую влияет на их состояние. Выбирая гель для фиксации бровей, изучите его состав. Чтобы фиксатор не сушил волоски и не приводил к их выпадению, в нём не должно быть спирта (либо он может быть в конце списка, что говорит о его минимальном содержании).
При выборе карандаша для бровей необходимо учитывать его твердость — лучше всегда выбирать карандаш средней мягкости. Слишком твердый грифель будет более стойким, но потребует больше усилий при прорисовке, что тоже влияет на выпадение волосков. А слишком мягкий будет отпечатываться.
Мастер-бровист Маша Малахова говорит, что если регулярно ухаживать за бровями, то со временем они приобретут правильную форму и начнут расти так, как вам хотелось бы.
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