До и после: 8 обычных девушек преобразились после похода к бровисту — всего одна деталь сделала их гораздо ярче

Полчаса в кресле бровиста могут сделать из вас другого человека. Казалось бы, это всего лишь брови, что тут такого. Но женщинам давно известно, что именно эта часть лица определяет очень многое. Наши коллеги из Wday.ru собрали фото обычных девушек, чьи лица изменили правильно оформленные брови. Они могут вдохновить вас на перемены.



Топ-мастер по архитектуре бровей Екатерина Проценко рассказывает, что первый шаг в работе бровиста — это очищение. Шампуни, детокс-муссы, пенки — все они играют значительную роль в получении классного результата в конце. Очень важно в начале процедуры очистить брови и кожу от косметики.