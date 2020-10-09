Две умные красотки из Новосибирска попали в топ-15 самых эффектных студенток России

Две новосибирские студентки попали в топ-15 финалисток всероссийского конкурса грации, спорта и красоты «Студентка России 2020».
Одна из девушек — Ирина Ландина — учится в НГУЭУ и в прошлом, когда оканчивала школу, побеждала в местном конкурсе «Мисс Выпускница». Вторая — Лю Люжи — учится в сибирском кампусе РАНХиГС, в 2015 году побеждала на чемпионате России по карате и становилась лауреатом конкурса «Жемчужина Сибири».
— Это не просто конкурс красоты и грации, — говорит пресс-секретарь СИУ РАНХиГС Ирина Паина. — Критериями отбора являются не только внешние данные, но и сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, интеллектуальные, творческие способности и артистизм. Ещё оценивается и успешность обучения: все участницы должны учиться на хорошо и отлично и не иметь «хвостов» по итогам сессии.
В финал конкурса вышли 15 девушек, но проголосовать сейчас можно только за 13 — одна участница заболела, а вторая выбыла по личным обстоятельствам.
Народное голосование в группе конкурса в соцсети «ВКонтакте» поможет выбрать победительницу, которая поедет на международный конкурс «Посланница красоты». Этот конкурс традиционно проходит в Китае в конце каждого года. Когда шоу пройдёт в этом году — пока неизвестно. Зрительское голосование в интернете закончится 10 октября в 8:00 по московскому времени, после чего жюри определит победительницу. Обе студентки из Новосибирска участвуют в голосовании.
В августе НГС рассказал о жительнице Новосибирска Ксении Вобликовой, которая на всероссийском конкурсе красоты завоевала титул «Миссис Россия Европа». Сибирячки очень часто побеждают в различных конкурсах — например, почитайте историю 36-летней мамы двоих детей, один из которых — аутист. Эта женщина попала в десятку самых сексуальных россиянок.