Две умные красотки из Новосибирска попали в топ-15 самых эффектных студенток России

Две новосибирские студентки попали в топ-15 финалисток всероссийского конкурса грации, спорта и красоты «Студентка России 2020».



Одна из девушек — Ирина Ландина — учится в НГУЭУ и в прошлом, когда оканчивала школу, побеждала в местном конкурсе «Мисс Выпускница». Вторая — Лю Люжи — учится в сибирском кампусе РАНХиГС, в 2015 году побеждала на чемпионате России по карате и становилась лауреатом конкурса «Жемчужина Сибири».



— Это не просто конкурс красоты и грации, — говорит пресс-секретарь СИУ РАНХиГС Ирина Паина. — Критериями отбора являются не только внешние данные, но и сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, интеллектуальные, творческие способности и артистизм. Ещё оценивается и успешность обучения: все участницы должны учиться на хорошо и отлично и не иметь «хвостов» по итогам сессии.