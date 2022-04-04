Новосибирск окутал густой туман — 15 атмосферных фотографий из центра города

В Новосибирске 3 апреля было непросто и пешеходам, и водителям. Утро началось с метели и снегопада, а в обед из-за потепления осадки превратились в дождь. В итоге вода оказалась везде: на тротуарах, дорогах, пешеходных переходах, детских площадках. Смотрим, как Новосибирск превращается в город рек и морей. При этом из-под снега показались глубокие ямы. Читатели поделились с нами своими фото и видео.