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Новосибирск окутал густой туман — 15 атмосферных фотографий из центра города

Синоптики обещают, что туман будет и утром 4 апреля

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Туман появился в городе вечером <nobr class="_">3 апреля</nobr>

Туман появился в городе вечером 3 апреля

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Новосибирск в ночь с 3 на 4 апреля провалился в густой туман. Как сообщают на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 4 апреля, в городе в первой половине дня ожидается погода без существенных осадков, туман. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температуру обещают +2... +4 градуса. Фотограф НГС Александр Ощепков ночью 3 апреля запечатлел туманный центр города.

Синоптики сообщают, что утром <nobr class="_">4 апреля</nobr> на дорогах будет гололедица

Синоптики сообщают, что утром 4 апреля на дорогах будет гололедица

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Туман принес в город определенную атмосферу

Туман принес в город определенную атмосферу

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Вчера, 3 апреля, в городе были перепады температуры

Вчера, 3 апреля, в городе были перепады температуры

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Туман делает снимки атмосферными

Туман делает снимки атмосферными

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Новосибирцы тоже захотели запечатлеть туманную погоду в городе

Новосибирцы тоже захотели запечатлеть туманную погоду в городе

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По данным сервиса airvoice, в городе сегодня чистый воздух. <nobr class="_">3–4</nobr> балла из 10 возможных

По данным сервиса airvoice, в городе сегодня чистый воздух. 3–4 балла из 10 возможных

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Специалисты сервиса airvoice советуют сегодня «принять воздушную ванну»

Специалисты сервиса airvoice советуют сегодня «принять воздушную ванну»

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Во время тумана обычные вещи приобретают необычный вид

Во время тумана обычные вещи приобретают необычный вид

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В центре Новосибирска многие здания светятся

В центре Новосибирска многие здания светятся

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Парк выглядит в такую погоду мрачно и мистически

Парк выглядит в такую погоду мрачно и мистически

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Новосибирцы вышли на прогулку с домашними животными в туман

Новосибирцы вышли на прогулку с домашними животными в туман

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В Новосибирской области на юге воздух сегодня прогреется до +16 градусов, сообщают на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра

В Новосибирской области на юге воздух сегодня прогреется до +16 градусов, сообщают на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра

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3 апреля днем в городе был снег и дождь

3 апреля днем в городе был снег и дождь

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Туман появился поздно вечером <nobr class="_">3 апреля</nobr> и продержался всю ночь

Туман появился поздно вечером 3 апреля и продержался всю ночь

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В Новосибирске 3 апреля было непросто и пешеходам, и водителям. Утро началось с метели и снегопада, а в обед из-за потепления осадки превратились в дождь. В итоге вода оказалась везде: на тротуарах, дорогах, пешеходных переходах, детских площадках. Смотрим, как Новосибирск превращается в город рек и морей. При этом из-под снега показались глубокие ямы. Читатели поделились с нами своими фото и видео.

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