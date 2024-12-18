НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-17°

пасмурно, без осадков

ощущается как -21

1 м/c,

вос.

 760мм 84%
Подробнее
6 Пробки
USD 103,00
EUR 108,34
Забирают штрафы в Москву
Что дарить родителям
Снесли сквер
Копим на будущее с ПДС
Цены на икру
Нейродеды Морозы
Электричка в Клюквенный
Спорт «32 года. Ничто не предвещало беды». Что о смерти бывшего мужа Седоковой говорят его друзья и коллеги

«32 года. Ничто не предвещало беды». Что о смерти бывшего мужа Седоковой говорят его друзья и коллеги

Янис Тимма был талантливым баскетболистом

1 613
6 комментариев

Осенью Седокова объявила о расставании с Тиммой

Источник:

Ночью в Москве нашли тело Яниса Тиммы — бывшего мужа Анны Седоковой. Он покончил с собой в 32 года.

Тимма был известным латвийским баскетболистом. Он играл и за российские клубы, а в 2015 году даже получил звание лучшего молодого игрока. Последним клубом Тиммы стал испанский «Обрадойро».

Предстоящие игры Евролиги и Еврокубка начнутся с минуты молчания, чтобы почтить память баскетболиста.

«РБК Спорт» собрал некрологи, которые друзья и коллеги Тиммы написали о нем. Приводим некоторые из них.

Что сказали клубы

Соболезнования в связи со смертью Тиммы выразили все его бывшие российские клубы — петербургский «Зенит», казанский УНИКС и подмосковные «Химки». Особенно трогательно отреагировали в греческом «Олимпиакосе».

— Мы всегда будем помнить его за доброе сердце и улыбку. Желаем его семье и близким силы и покоя. Яни, вечного покоя тебе. Тебя будет не хватать, — сказали в клубе.

Источник:

Что сказали люди

Многие главы клубов высказались от своего имени.

— Просто не укладывается в голове. Молодой талантливый парень, яркий баскетболист. Участник матча звезд, — сказал ТАСС Сергей Кущенко, президент Единой лиги ВТБ.

— Это, конечно, трагедия — 32 года. Молодой парень, талантливый баскетболист. Он мало играл у нас, к сожалению. Думали, взяли такого талантливого игрока, а он по личным причинам быстро от нас ушел. А мог бы играть и играть, — признался ТАСС Евгений Богачев, глава УНИКСа.

Янис Тимма в составе сборной Латвии по баскетболу

Источник:

Василий Карасев, бывшей тренер Тиммы в «Зените», рассказал, что виделся с ним две недели назад.

— Мы много общались, пересеклись на площадке, он выглядел совершенно нормально. Он приехал, скажем так, немного реабилитировать свою карьеру, поиграть. Ничего не предвещало беды, но вот так получилось, — отметил Карасев.

Источник:

Свои соболезнования принес и Владимир Гомельский, известный баскетбольный комментатор.

— Янис был суперталантливым баскетболистом. Он мог играть на любом уровне, включая НБА. К сожалению, ряд неверных решений привел к тому, что он практически закончил с баскетболом. Тут уже ничего не сделаешь, это были его решения.

Физические данные и техническая оснащенность у Яниса были очень хорошие. Не скажу, что в своем амплуа он был лучшим в Европе, но одним из лучших, — сказал Гомельский «РБ Спорт».

Янис и Анна Седокова развелись совсем недавно, 9 декабря. Янис очень тяжело переживал расставание. Баскетболист покончил с собой этой ночью в отеле в трех километрах от дома, где жила его бывшая жена. Рядом с телом баскетболиста нашли его айфон, на заставке которого было написано «Позвоните Анне», номер телефона Седоковой и фраза: «Спасибо тебе за всё».

Прочитайте, что известно об отношениях Яниса и Анны. Певица сейчас в больнице — у нее состояние аффекта.

Более подробную биографию Яниса мы собирали отдельно.

ПО ТЕМЕ
Янис Тимма Анна Седокова Спорт Баскетбол
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
ПЛУТ
45 минут
Неужели это реально кому-то интересно?
Smykson
21 минута
"..Продаётся хорошо только негативное и плохое...". И примитивное.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Больше запретов — больше произвола»: в Шерегеше придумали спецслужбу для слежки за инструкторами и туристами — что с ней не так
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Лосев Бердск,54

Иван,38

Валерий,40

MiGEl,34

Альнаир,52

Юрий,64

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление