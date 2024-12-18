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Спорт «Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути». Гимнастка из Барнаула стала спортсменкой года в Германии

«Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути». Гимнастка из Барнаула стала спортсменкой года в Германии

Награждение прошло 16 декабря

388
6 комментариев

Даша пришла в спорт в три года

Источник:

Гимнастка из Барнаула Дарья Варфоломеева, переехавшая в Германию, стала там спортсменкой года. Гимнастка поделилась новостью о награде в своих соцсетях.

— Я с трудом могу в это поверить — вчера меня признали спортсменкой года! Это был невероятный год, и я очень благодарна за то, что мои достижения были замечены и признаны. Мне особенно приятно, что наш замечательный, часто недооцениваемый вид спорта — художественная гимнастика — получает больше внимания. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути, — это значит для меня очень много!

17-летняя Дарья завоевала золото на Олимпийских играх в Париже в этом году. Она выступала за Германию. Спортсменка победила в трех видах упражнений из четырех.

В сборную Германии она попала, пройдя квалификацию на национальном чемпионате. Там заняла второе место. Дальше — юниорские соревнования в том же, 2019 году. Тогда Варфоломеев (так звучит фамилия девушки на немецкий манер) заняла 15-е место за упражнения с булавами.

В 2022-м она вышла на взрослый уровень. Завоевала две бронзы на чемпионате Европы — 2022, золото, три серебра и бронзу на чемпионате мира — 2022.

Подробнее о немецкой спортсменке из Барнаула можно узнать в коротком видео.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Да ей 12 лет было когда она переехала в Германию. Там никакого Барнаула давно уже нет. Но патриоты конечно же могут бить себя в грудь и орать, что это наша.
Гость
26 минут
В Германии столько для детского спорта делается, что россиянам и не снится.
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