Драки, перчатки на льду и «судью на мыло»: зрители устроили протест из-за победы омского «Авангарда» над «Сибирью» — видео

Зрители остались недовольны Источник: читательница НГС Анастасия











Нешуточные страсти разгорелись сегодня, 17 декабря, на хоккейном матче между «Сибирью» и омским «Авангардом». За пару минут до окончания игры гости забили две шайбы в ворота нашей команды, чем разозли не только игроков «Сибири», но и сотни зрителей, которые пришли на матч.

Как рассказала читательница НГС Анастасия, с самого начала игра была напряженной. Во время матча между командами происходило несколько стычек на кулаках. Под конец встречи омичи забили «скандальную» шайбу, из-за которой ситуация в ЛДС «Сибирь» только лишь обострилась.

— За пару минут до конца третьего, последнего, периода игроки «Авангарда» бросились к нашим воротам и вроде как забили шайбу, хотя все остальные утверждали, что гола не было. Судьи рассматривали ситуацию по камерам, и всё — зачитали гол омичам. При этом, повторюсь, за полторы минуты до конца третьего периода, и когда был счет 3:3, — рассказала девушка.

Источник: читательница НГС Анастасия

После этого, в оставшееся время, «Авангард» забивает еще одну шайбу в ворота «Сибири». Этот гол еще больше разозлил болельщиков.

— Новосибирские поклонники до сих пор возмущены, кидают перчатки на арену, на лед и кричат, что победители — «Сибирь», а судью на мыло, — пояснила девушка.

В итоге игра закончилась со счетом 5:3 в пользу омского «Авангарда».