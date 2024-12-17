Драки, перчатки на льду и «судью на мыло»: зрители устроили протест из-за победы омского «Авангарда» над «Сибирью» — видео

Нешуточные страсти разгорелись сегодня, 17 декабря, на хоккейном матче между «Сибирью» и омским «Авангардом». За пару минут до окончания игры гости забили две шайбы в ворота нашей команды, чем разозли не только игроков «Сибири», но и сотни зрителей, которые пришли на матч.
Как рассказала читательница НГС Анастасия, с самого начала игра была напряженной. Во время матча между командами происходило несколько стычек на кулаках. Под конец встречи омичи забили «скандальную» шайбу, из-за которой ситуация в ЛДС «Сибирь» только лишь обострилась.
— За пару минут до конца третьего, последнего, периода игроки «Авангарда» бросились к нашим воротам и вроде как забили шайбу, хотя все остальные утверждали, что гола не было. Судьи рассматривали ситуацию по камерам, и всё — зачитали гол омичам. При этом, повторюсь, за полторы минуты до конца третьего периода, и когда был счет 3:3, — рассказала девушка.
После этого, в оставшееся время, «Авангард» забивает еще одну шайбу в ворота «Сибири». Этот гол еще больше разозлил болельщиков.
— Новосибирские поклонники до сих пор возмущены, кидают перчатки на арену, на лед и кричат, что победители — «Сибирь», а судью на мыло, — пояснила девушка.
В итоге игра закончилась со счетом 5:3 в пользу омского «Авангарда».
Ранее в Новосибирске на новой ледовой арене прошел матч между хоккеистами «Сибири» и лидером Восточной конференции «Трактором». Несмотря на то, что сибиряки проиграли челябинцам со счетом 4:5 (2:2, 0:1, 2:2), болельщики остались довольны — игра прошла с накалом, за победу новосибирские спортсмены боролись достойно.