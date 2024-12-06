Полетели под парусом: виндсерферы со всей России встали на новосибирский лед — 10 ярких фото

В Новосибирске начались соревнования по сноукайтингу. Десятки спортсменов из разных городов вышли на лед Обского моря. Вместе с ними побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как участники из разных уголков России прокатились с воздушными змеями.

— В этом году условия практически идеальные, мы снова решили устроить 15-й Кубок Сибири, потому что в прошлом году наше Обское море долго не замерзало, спортсмены боялись, что соревнования не будут проходить, и не покупали билеты, — объяснила организатор Мила Полякова.