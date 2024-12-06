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Полетели под парусом: виндсерферы со всей России встали на новосибирский лед — 10 ярких фото

В Новосибирске прошли соревнования по сноукайтингу

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6 комментариев

Соревнования по сноукайтингу стартовали 6 декабря, посмотреть на участников можно в акватории яхт-клуба «Маяк»

Источник:

В Новосибирске начались соревнования по сноукайтингу. Десятки спортсменов из разных городов вышли на лед Обского моря. Вместе с ними побывал и фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, как участники из разных уголков России прокатились с воздушными змеями.

— В этом году условия практически идеальные, мы снова решили устроить 15-й Кубок Сибири, потому что в прошлом году наше Обское море долго не замерзало, спортсмены боялись, что соревнования не будут проходить, и не покупали билеты, — объяснила организатор Мила Полякова.

По словам организатора, на вчерашний день записалось порядка 97 участников

Источник:

В Новосибирск съехались спортсмены из разных городов: Мурманска, Нижнего Новгорода, Москвы, Красноярска, Петразоводска и других

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Самому юному участнику в этом году — всего 11 лет, а самому старшему — больше 60 лет

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Соревнования проходят в нескольких дисциплинах: гонки по дистанции курс-рейс среди сноубордистов и лыжников, заезды во фристайле и марафонская дистанция

Источник:

В первый день соревнований стояла прекрасная погода, а снега и вовсе не было

Источник:

Гонки проводят только в безопасных местах, перед заездами проверяют толщину льда

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Участвуют в соревнованиях и мужчины, и женщины, каждый соревнуется в своей группе

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Кажется, что спортсмены вот-вот взлетят

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Кубок Сибири длится несколько дней, в этом году с 5 по 8 декабря, итоги подведут в последний день

Источник:

Недавно сезон открыли новосибирские моржи. Посмотрите, как они ныряют в ледяную прорубь.

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Комментарии
6
Болеслав
19 минут
Выглядит, как что-то нереально скучное..
Гость
22 минуты
Как всегда узнаем о событии, когда уже все прошло, а заранее нельзя сообщать, вдруг кто-то захочет поехать посмотреть?
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