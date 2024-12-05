«Не чувствую насыщения и вкуса»: бодибилдерша откровенно рассказала, как живет и борется с РПП — видео

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Марии Родионовой 38 лет, она занимается бодибилдингом уже более 15 лет. Из-за постоянных диет и однообразного рациона у нее развилось РПП. Мария не чувствует насыщения и во время срывов может есть, пока живот не раздуется, после чего испытывает чувство вины. Кроме того, за эти годы у нее атрофировались вкусовые рецепторы — она не ощущает нюансов вкуса.

Тем не менее спортсменка продолжает каждый год готовиться к выступлением и выходить на пик своей формы. Недавно она перешла в более серьезную категорию: из фитнес-бикини в бодифитнес. Теперь ей приходится достигать еще более сухого и проработанного тела, что серьезно сказывается на женском здоровье.

Однако Мария продолжает покорять новые вершины. Она двукратная абсолютная чемпионка Сибири в категориях фитнес-бикини и бодифитнес, чемпионка федерации NPС в Японии.

— Медали по всему дому валяются. Сейчас будет чемпионат Сибири, а у меня уже три абсолютки. Сейчас я хочу уже работать не над формой, а именно: над красотой тела. Не всегда самые важные турниры в голову отпечатываются. Когда ты выходишь и там три девочки таких прям лютых, и ты их обходишь, вот это да, — говорит чемпионка.

Мария говорит, что такой недуг как РПП с каждым годом становится всё моложе и это вселяет тревогу. Как тренер, она отмечает признаки начала заболевания и у 15–16-летних школьниц, которые приходят в зал.