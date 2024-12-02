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Спорт «Многие уже купили абонементы»: новосибирская сеть фитнес-клубов после распродажи отменила групповые тренировки — клиенты возмущены

«Многие уже купили абонементы»: новосибирская сеть фитнес-клубов после распродажи отменила групповые тренировки — клиенты возмущены

По словам жительницы Новосибирска, вернуть деньги за абонемент нельзя

481
2 комментария

Читательница отметила, что клиентов не предупреждали заранее об изменениях

Источник:

Новосибирская сеть фитнес-центров Extreme Fitness после распродажи годовых абонементов заявила об отмене групповых тренировок, которые входили в общую стоимость. Об этом редакции НГС рассказала возмущенная читательница.

—  Я являюсь клиентом этого фитнес-клуба уже 7 лет. В октябре очень много людей приобрели годовые абонементы с хорошей скидкой, мой лично действует с 1 ноября 2024. И вчера на тренировке вся наша группа узнаёт, что с 1 января 2025 года групповых занятий в клубе по всему городу не будет на прежних условиях, когда очень много людей купили абонементы. Все, естественно, не довольны, — говорит сибирячка.

По ее словам, она обратилась в фитнес-клуб с просьбой вернуть часть суммы за абонемент за исключением двух месяцев, однако ей отказали.

Согласно информации в соцсетях Extreme Fitness, в абонемент входит безлимитное посещение фитнес-клубов сети, групповые тренировки и зона спа.

В Extreme Fitness редакции НГС объяснили ситуацию.

— Клиент приобретает подписку на посещение сети наших залов, а не посещение только групповых тренировок. Групповые тренировки сохраняются теперь только в формате персональных занятий за дополнительную плату. Сейчас у нас открываются зоны единоборств с рингом, где клиенты так же смогут бесплатно заниматься, — ответили в фитнес-центре.

Ранее в элитном фитнес-клубе Новосибирска подрались две посетительницы.

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Комментарии
2
Мрр
42 минуты
Нарушение существенных условий договора. Пишите претензию, потом в суд, за расторжением договора и возвратом денег. Расторгнуть договор вообще в любой момент можно и вернуть остаток денег. Закон о защите прав потребителей вам в помощь
Гость
43 минуты
Давно ходил в этот зал, пока не стали надоедать РСП, которые строили глазки. Пришлось уйти в подвальную пацанскую тренажёрку.
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