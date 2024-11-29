Вслед за «Крыльями» проверят «Спартак» и ЦСКА? Российский футбольный союз — об обвинениях в коррупции среди судей

Заявления Федорищева и коррупция в судейском корпусе стали одной из ключевых тем заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











На днях губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что установил факт коррупции в российском футболе. По его словам, какие-то лица, якобы связанные с судейским корпусом РФС, получали крупные взятки наличными. От футбольного клуба из Самары «Крылья Советов» неизвестные требовали 36 миллионов рублей для взятки судьям.

Кто и на что именно просили, губернатор называть не стал. Но отметил, что в этом замешано более 10 клубов РПЛ (Российской премьер-лиги), а общая сумма дохода «черных решал» доходит до 500 миллионов рублей.

Озвученная Федорищевым проблема стала одной из центральных тем на очередной сессии исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) — главной футбольной федерации страны.

Спортивный корреспондент MSK1.RU Дмитрий Бондарев побывал на пресс-конференции, приуроченной к этому заседанию. О том, как прошла встреча высших футбольных чиновников, читайте в нашем материале.

Дюков снова идет в президенты, матчи «Крыльев» проверят

В начале заседания нынешний президент РФС Александр Дюков объявил, что выборы президента футбольной федерации России пройдут 2 февраля.

— Я принял решение участвовать в выборах президента РФС. Но чтобы у меня была такая возможность, как вы знаете, по регламенту кандидатуру должны выдвинуть как минимум 5 членов РФС. Для себя я принял решение переизбираться, нужно теперь дождаться выдвижения со стороны федераций и других субъектов футбола, которые входят в РФС, — заявил Дюков.

Президент РФС Александр Дюков Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Дюков прокомментировал заявления Федорищева по поводу коррупции в «Крыльях Советов» в частности и в российском футболе вообще. По его словам, информацию об этом РФС получил еще в октябре. Придать этому публичную огласку решил сам губернатор Федорищев.

— Что касается нашего отношения, то оно у нас самое серьезное. Мы начали проверку этой информации со своей стороны: готовы предоставить всю информацию для расследования. Также проведем проверку всех матчей, которые провела команда [«Крылья Советов»] за последние два года, — рассказал футбольный функционер журналистам.

Его дополнил председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев. Он рассказал, что сейчас экспертная комиссия оценивает работу судейского корпуса в матчах «Крыльев Советов». Кто именно входит в ее состав, он называть не стал, чтобы «на них не оказывали давления». Но уточнил, что в нее входят и иностранные арбитры.

Также в РФС добавили, что пока никаких обращений от правоохранителей к ним не поступало и информация о возможных взятках судьям проверяется только по «Крыльям Советов». Стоит отметить, что губернатор Федорищев так и не назвал те 10 клубов, которые, по его мнению, «замешаны в коррупции», даже в разговоре с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым.

— Есть информация, ей надо доверять, — добавил Александр Дюков. — Что стоит за этим: или это инициатива сотрудников клуба, чтобы совершить незаконное хищение бюджетных средств, а судьи лишь прикрытие, или действительно судьи получали вознаграждения. Эта информация может быть комбинацией первого и второго варианта. Это установит следствие, дождемся его результатов.

После чиновники сослались на аналогичное расследование в отношение футбольного клуба «Чайка» из Ростовской области, который в 2019 году перевели в низший по рангу дивизион после скандала с договорными матчами.

В РФС также сообщили, что работа в этом направлении ведется постоянно. В этом году отстранили ряд арбитров и инспекторов матчей. Один из ярких примеров — скандал, связанный с опытным судьей Владиславом Безбородовым. Формальным поводом для его отстранения стали хвалебные комментарии в свой адрес в Telegram-канале «Але, реф». Их арбитр оставлял на протяжении нескольких лет, но отреагировали на это в РФС только в этом сезоне.

«Судьи должны выходить и делать свою работу»

В первый же день после высказывания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о судьях российский футбол потрясли очередные судейские скандалы.

В первом случае судья матча «Спартак» — «Ростов» Сергей Карасев не поставил пенальти в ворота ростовского клуба в двух очень спорных моментах. В результате «Спартак» проиграл 2:1 и направил обращение в экспертно-судейскую комиссию при РФС. Туда же обратилось и московское «Динамо». Бело-голубые подозревают, что судьи не заметили удар защитника «Локомотива» Ньямси по лицу их главной звезды Константина Тюкавина. Матч завершился в пользу «Динамо» по итогам пенальти.

Источник: Дмитрий Бондарев / MSK1.RU











Корреспондент MSK1.RU спросил у Александра Дюкова, не вырастет ли давление на судей на фоне последних событий и какова будет реакция РФС на это.

— Судьи должны выходить и делать свою работу. Что касается незаконного давления, то это должно пересекаться. Подобное давление есть во всех лигах, поэтому к этому они должны быть готовы, — ответил корреспонденту MSK1.RU президент РФС.

Но в глобальном плане судьи просто должны делать качественно свою работу. Александр Дюков президент РФС

Клубы отказались вступать в «Чистый спорт»

Российская Премьер-лига выпустила заявление по поводу высказываний Федорищева. В нём клубы РПЛ опровергли свою причастность к даче взяток, но отметили, что проблема с судейством для них — больная тема.



— В своей деятельности клубы РПЛ руководствуются законодательством Российской Федерации, регламентирующими документами и нормами деловой этики, — говорится в общем заявление клубов Премьер-лиги.

С сожалением вынуждены в очередной раз констатировать, что судейский вопрос — один из главных катализаторов негативного восприятия продукта РПЛ и всего профессионального футбола. клубы РПЛ общее заявлене

Глава Самарской области Федорищев не стал долго тянуть с ответом:

— Сегодня смотрел новости и увидел, что РПЛ прокомментировала наше движение «Чистый спорт» и клубы отказались в него вступать. Докладываю, что в движение вступить просто так нельзя. Будет очень хороший квалифицированный отбор тех клубов, команд, которые будут работать в рамках движения. В первую очередь, конечно же, по экономической чистоте и прозрачности, — подытожил Федорищев.

Также клубы РПЛ заявили, что пока в словах губернатора Федорищева нет никаких конкретных фактов, которые бы указывали на улики и доказательства причастности любых других клубов, кроме «Крыльев», в коррупционной схеме. Лига попросила предоставить факты, которые есть у чиновника, чтобы выявить преступников.

В свою очередь Федорищев заявил, что передал информацию в правоохранительные органы и, пока идет следствие, не может раскрывать подробности.