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Спорт Поражение по трем сетам: новосибирские волейболисты уступили победу казанскому «Зениту» — 10 ярких фото с игры

Поражение по трем сетам: новосибирские волейболисты уступили победу казанскому «Зениту» — 10 ярких фото с игры

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Казани

1 280
19 комментариев

На «Локомотив Арене» состоялся четырнадцатый тур PARI Суперлиги

Источник:

В Новосибирске вечером 27 ноября на «Локомотив Арене» состоялся четырнадцатый тур PARI Суперлиги по волейболу между нашей командой и игроками из казанского «Зенита».

Сильнейшие подачи и мощные блоки не помогли «Локомотиву» одержать победу. Лишь в первом сете железнодорожникам удалось показать свое мастерство, в остальных трех удачливее оказались гости. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на матче и запечатлел самые яркие моменты игры.

Первый сет закончился со счетом 25:20 в пользу новосибирцев

Источник:

Во втором сете удача перешла к Казани. Сет закончился со счетом 12:25

Источник:

Игроки не скрывали своих эмоций

Источник:

Третий сет закончился со счетом 25:27 в пользу гостей

Источник:

Двойной блок от казанских игроков

Источник:

Противостояние у сетки было богатым на эмоции. Спортсмены сталкивались друг с другом, чтобы не пропустить мяч

Источник:

Поддержать команду пришли сотни зрителей

Источник:

Четвертый сет оказался вновь на стороне Казани — счет 18:25

Источник:

По итогам четырех сетов победа ушла «Зениту»

Источник:

Отметим, что это уже второе поражение «Локомотива» от команды из Казани с начала осени. Прошлая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».

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Комментарии
19
Директор Завода (Ржака)
2 часа
"Поражение по трем сетам" ? "Поражение в четырех сетах" пишется в данном случае.
Директор Завода (Ржака)
2 часа
"Во втором сети удача перешла Казани. Сет закончился со счетом 12:15" До 15 очков играется решающий пятый сет. Во втором сете играют до 25 очков.
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