Спорт Поражение по трем сетам: новосибирские волейболисты уступили победу казанскому «Зениту» — 10 ярких фото с игры
Поражение по трем сетам: новосибирские волейболисты уступили победу казанскому «Зениту» — 10 ярких фото с игры
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей из Казани
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В Новосибирске вечером 27 ноября на «Локомотив Арене» состоялся четырнадцатый тур PARI Суперлиги по волейболу между нашей командой и игроками из казанского «Зенита».
Сильнейшие подачи и мощные блоки не помогли «Локомотиву» одержать победу. Лишь в первом сете железнодорожникам удалось показать свое мастерство, в остальных трех удачливее оказались гости. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на матче и запечатлел самые яркие моменты игры.
Отметим, что это уже второе поражение «Локомотива» от команды из Казани с начала осени. Прошлая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «Зенита».
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