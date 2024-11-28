Поражение по трем сетам: новосибирские волейболисты уступили победу казанскому «Зениту» — 10 ярких фото с игры

На «Локомотив Арене» состоялся четырнадцатый тур PARI Суперлиги Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске вечером 27 ноября на «Локомотив Арене» состоялся четырнадцатый тур PARI Суперлиги по волейболу между нашей командой и игроками из казанского «Зенита».

Сильнейшие подачи и мощные блоки не помогли «Локомотиву» одержать победу. Лишь в первом сете железнодорожникам удалось показать свое мастерство, в остальных трех удачливее оказались гости. Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на матче и запечатлел самые яркие моменты игры.

Первый сет закончился со счетом 25:20 в пользу новосибирцев Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во втором сете удача перешла к Казани. Сет закончился со счетом 12:25 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Игроки не скрывали своих эмоций Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Третий сет закончился со счетом 25:27 в пользу гостей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Двойной блок от казанских игроков Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Противостояние у сетки было богатым на эмоции. Спортсмены сталкивались друг с другом, чтобы не пропустить мяч Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Поддержать команду пришли сотни зрителей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Четвертый сет оказался вновь на стороне Казани — счет 18:25 Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По итогам четырех сетов победа ушла «Зениту» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU









