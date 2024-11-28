Скучает по маминым роллам и шутит по-русски. Как хоккеист из Японии живет в России

Ю не было еще и трех лет, когда его поставили на коньки Источник: ХК «Динамо Алтай»











В этом сезоне хоккейный клуб «Динамо Алтай» встретил нового нападающего — 22-летнего Ю Сато из Японии. Спортсмен привыкает к сибирским морозам и алтайской еде — после одного из матчей гостю подарили кровь марала. NGS22.RU рассказывает историю японца, который переехал в Барнаул за мечтой.

«Коньки вручили — мне понравилось»

Ю Сато родом из города Сайатама, где живет около 1,3 миллиона человек. Родители, Хидэаки и Микико, — владельцы магазина хоккейного инвентаря. Старшая сестра занималась спортивной гимнастикой и стала детским тренером.

Маленького Ю впервые привели на хоккей в три года, а до этого поставили на коньки.

— Отец занимался как любитель, но дальше карьера не пошла. А мне коньки вручили — и понравилось. До 11 лет играл в Японии, потом стало понятно, что нужно развиваться. В моей стране для хоккея возможностей не так много, поэтому решили лететь в Москву.

Родители поддерживали Ю в спортивных устремлениях Источник: Ю Сато / Личный архив











Переезд в Россию был инициативой папы Ю: он хотел дать ребенку то, чего не было у него.

— В те годы в Японию приезжал легендарный игрок Василий Первухин, он победил на Олимпиаде и играл в Японии. А потом стал тренером, мой папа как-то с ним познакомился, и тот посоветовал перебраться в Россию, — рассказывает Ю.

Василий Первухин — хоккеист-защитник, заслуженный мастер спорта. В 1984-м выиграл Олимпиаду в Сараеве (тогда Югославия, сейчас — Босния и Герцеговина). В 1989–1995-м в качестве играющего тренера выступал за японский хоккейный клуб «Одзи Сейси». Затем был играющим тренером нескольких российских команд. Входит в Федерацию хоккея Японии.

Мама Ю, Микико, переживала за сына и сомневалась, но в итоге уступила.

Дома, в Японии, Ю бывает три месяца в году, летом Источник: Ю Сато / Личный архив











— Кто-то должен был остаться в Японии, продолжать бизнес, а кто-то — сопровождать меня. Так каждые три месяца родители менялись и летали туда-сюда, — рассказывает Сато.

Юный хоккеист тогда мечтал попасть в ХК «Динамо», даже тренировался с командой, но пробы не прошел.

— Расстроился, конечно. Я там уже всех знал на тот момент и подружился. Но перешел в «Крылья Советов», не жалею — там отыграл пять лет, до шестнадцати.

В Барнаул переехал этой осенью Источник: ХК «Динамо Алтай»











«Не знал ни слова по-русски»

Адаптация на новом месте шла непросто. Родители разрывались между двумя странами, а мальчик пытался выучить сложный русский и с трудом, из-за языкового барьера, находил друзей.

— Какое-то время общался с тренером и пацанами из команды жестами. Не знал, когда приехал, ни слова по-русски. Было трудно, а так мне всё нравилось. В те годы моим кумиром был Александр Овечкин. Я всегда думал: «Он играл здесь, поэтому мне тоже надо через всё это пройти». Привыкал потихоньку.

В Москве Ю ходил в японскую школу и параллельно учил язык.

— Русский — один из самых сложных языков в мире. Все было трудно понять. Особенно «он», «она», «оно». У нас такого нет, например, — делится Сато. — Я проучился в той школе два года. А потом обратили внимание на успеваемость. У меня часто были тренировки днем — уроки пропускал. Из-за этого сказали: «У нас так не получится». На следующий учебный год меня не взяли. Пришлось перейти в обычную русскую школу.

Свободного времени почти нет, но Ю умеет отвлечься от работы Источник: Ю Сато / Личный архив











Ю окончил девять классов, а дальше всё время заняла карьера — тренировки и матчи.

Со временем общаться стало уже проще: языковой барьер помогали преодолеть ребята из команды. Иногда парень брал занятия с репетитором. Спортсмен уже говорит без акцента и почти свободно ведет беседу.

Родной японский Ю тоже не забыл. На нем общается с родителями и друзьями по видеосвязи. К тому же ежегодно выступает за сборную Страны восходящего солнца.

— Я знаю, что родители скучают. Но стараются не показывать этого, хотя по маме больше заметно. Потом общие знакомые рассказывают, как им меня не хватает.

К родным Ю приезжает раз в год, на лето, до начала игрового сезона. По традиции семья идет в любимый ресторан национальной кухни.

С Аленой Сато познакомился в Нижнем Новгороде, а потом она переехала к нему в Барнаул Источник: Ю Сато / Личный архив











Барнаульские заведения с японскими роллами и мисо-супом Ю тоже уже оценил. Правда, порекомендовать не может: не запомнил названия. Но уверяет, достойные места точно есть.

Из России — в Европу и обратно

В 16 лет Сато переехал в Финляндию и попал в Молодежную хоккейную лигу. Тренировки в составе команды дали результаты, говорит спортсмен. Однако играть полноценно за финскую сборную он не мог. Согласно регламенту, число иностранных игроков ограничено.

Через год Ю отправился в Канаду, а потом — в Америку. Но там дальше юниорской и молодежной лиги пробиться не получилось из-за возраста. Тогда Сато было меньше 20 лет.

— В какой-то момент мне предложили попробовать себя в КХЛ, в «Торпедо», это Нижний Новгород. И я поехал, почему нет. В Америке и Канаде мне всё равно пришлось бы ждать еще несколько лет, а тут давали сразу профессиональный контракт.

Обратно в Россию, но уже в новый город, Ю переехал в 2021 году. Признается, Нижний Новгород ему пришелся по душе гораздо больше, чем Москва. Тут он продвинулся по карьере и встретил любовь. Ее зовут Алена.

— Она ходила к нам на игры. Однажды сказала, что я ей понравился, так и познакомились. Даже научилась готовить мою любимую японскую еду. У нее хорошо получается.

Ю строил карьеру в Европе, но в России, говорит он, оказалось больше перспектив для молодого хоккеиста Источник: ХК «Динамо Алтай»











В Нижнем Новгороде у Ю был успешным целый сезон — так прошел первый год.

— Поначалу у меня получилось хорошо себя показать, я неплохо играл. Считали тогда, что я еще новичок. А во второй год не получилось улучшить результат.

В нижегородском «Торпедо» нападающего из Японии называли по-русски — Юрич. Сато уверен, что это было совсем не обидно и доброжелательно. В Барнауле, узнав об этом, все развеселились, но стали называть спортсмена настоящим именем — Ю.

Из Нижнего Новгорода Сато должен был снова ехать в Европу, но не сложилось: игровой сезон уже начался, так что вариантов было не так много. И тут поступило предложение от барнаульского «Динамо».

— Я пообщался с директором и тренерами, меня всё устроило, — коротко объясняет спортсмен. — Приехать удалось не в начале сезона, в сентябре, а на месяц позже из-за сложностей с документами.

О Барнауле спортсмен знал немного — только то, что там холодно.

Нападающий из Японии уже успешно показал себя, хотя приехал в октябре, после начала сезона Источник: ХК «Динамо Алтай»











— Мне в целом нравится. И люди болеют хорошо.

С октября Ю хорошо зарекомендовал себя в команде. Например, в недавнем матче с Ростовом забросил победную шайбу.

— Мне за лучшего игрока матча подарили кровь марала, буду пробовать! — говорит Ю.

В режиме постоянных тренировок времени на обычную жизнь остается не так много. Но в эти моменты, уверяет Сато, ему удается забыть про работу. К нему в Барнаул из Нижнего Новгорода переехала Алена. В свободное время пара гуляет по центру и оценивает местные рестораны. Больше всего тянет к знакомой Ю с детства паназиатской кухне.

А вот до встречи с родителями далеко: хоккейный сезон завершится в марте, и домой Ю поедет только летом.