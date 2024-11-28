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Спорт эксклюзив Скучает по маминым роллам и шутит по-русски. Как хоккеист из Японии живет в России

Скучает по маминым роллам и шутит по-русски. Как хоккеист из Японии живет в России

Спортсмен поселился в Барнауле, следом приехала его девушка

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11 комментариев

Ю не было еще и трех лет, когда его поставили на коньки

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В этом сезоне хоккейный клуб «Динамо Алтай» встретил нового нападающего — 22-летнего Ю Сато из Японии. Спортсмен привыкает к сибирским морозам и алтайской еде — после одного из матчей гостю подарили кровь марала. NGS22.RU рассказывает историю японца, который переехал в Барнаул за мечтой.

«Коньки вручили — мне понравилось»

Ю Сато родом из города Сайатама, где живет около 1,3 миллиона человек. Родители, Хидэаки и Микико, — владельцы магазина хоккейного инвентаря. Старшая сестра занималась спортивной гимнастикой и стала детским тренером.

Маленького Ю впервые привели на хоккей в три года, а до этого поставили на коньки.

— Отец занимался как любитель, но дальше карьера не пошла. А мне коньки вручили — и понравилось. До 11 лет играл в Японии, потом стало понятно, что нужно развиваться. В моей стране для хоккея возможностей не так много, поэтому решили лететь в Москву.

Родители поддерживали Ю в спортивных устремлениях

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Переезд в Россию был инициативой папы Ю: он хотел дать ребенку то, чего не было у него.

— В те годы в Японию приезжал легендарный игрок Василий Первухин, он победил на Олимпиаде и играл в Японии. А потом стал тренером, мой папа как-то с ним познакомился, и тот посоветовал перебраться в Россию, — рассказывает Ю.

Василий Первухин — хоккеист-защитник, заслуженный мастер спорта. В 1984-м выиграл Олимпиаду в Сараеве (тогда Югославия, сейчас — Босния и Герцеговина).

В 1989–1995-м в качестве играющего тренера выступал за японский хоккейный клуб «Одзи Сейси». Затем был играющим тренером нескольких российских команд. Входит в Федерацию хоккея Японии.

Мама Ю, Микико, переживала за сына и сомневалась, но в итоге уступила.

Дома, в Японии, Ю бывает три месяца в году, летом

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— Кто-то должен был остаться в Японии, продолжать бизнес, а кто-то — сопровождать меня. Так каждые три месяца родители менялись и летали туда-сюда, — рассказывает Сато.

Юный хоккеист тогда мечтал попасть в ХК «Динамо», даже тренировался с командой, но пробы не прошел.

— Расстроился, конечно. Я там уже всех знал на тот момент и подружился. Но перешел в «Крылья Советов», не жалею — там отыграл пять лет, до шестнадцати.

В Барнаул переехал этой осенью

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«Не знал ни слова по-русски»

Адаптация на новом месте шла непросто. Родители разрывались между двумя странами, а мальчик пытался выучить сложный русский и с трудом, из-за языкового барьера, находил друзей.

— Какое-то время общался с тренером и пацанами из команды жестами. Не знал, когда приехал, ни слова по-русски. Было трудно, а так мне всё нравилось. В те годы моим кумиром был Александр Овечкин. Я всегда думал: «Он играл здесь, поэтому мне тоже надо через всё это пройти». Привыкал потихоньку.

В Москве Ю ходил в японскую школу и параллельно учил язык.

— Русский — один из самых сложных языков в мире. Все было трудно понять. Особенно «он», «она», «оно». У нас такого нет, например, — делится Сато. — Я проучился в той школе два года. А потом обратили внимание на успеваемость. У меня часто были тренировки днем — уроки пропускал. Из-за этого сказали: «У нас так не получится». На следующий учебный год меня не взяли. Пришлось перейти в обычную русскую школу.

Свободного времени почти нет, но Ю умеет отвлечься от работы

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Ю окончил девять классов, а дальше всё время заняла карьера — тренировки и матчи.

Со временем общаться стало уже проще: языковой барьер помогали преодолеть ребята из команды. Иногда парень брал занятия с репетитором. Спортсмен уже говорит без акцента и почти свободно ведет беседу.

Родной японский Ю тоже не забыл. На нем общается с родителями и друзьями по видеосвязи. К тому же ежегодно выступает за сборную Страны восходящего солнца.

— Я знаю, что родители скучают. Но стараются не показывать этого, хотя по маме больше заметно. Потом общие знакомые рассказывают, как им меня не хватает.

К родным Ю приезжает раз в год, на лето, до начала игрового сезона. По традиции семья идет в любимый ресторан национальной кухни.

С Аленой Сато познакомился в Нижнем Новгороде, а потом она переехала к нему в Барнаул

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Барнаульские заведения с японскими роллами и мисо-супом Ю тоже уже оценил. Правда, порекомендовать не может: не запомнил названия. Но уверяет, достойные места точно есть.

Из России — в Европу и обратно

В 16 лет Сато переехал в Финляндию и попал в Молодежную хоккейную лигу. Тренировки в составе команды дали результаты, говорит спортсмен. Однако играть полноценно за финскую сборную он не мог. Согласно регламенту, число иностранных игроков ограничено.

Через год Ю отправился в Канаду, а потом — в Америку. Но там дальше юниорской и молодежной лиги пробиться не получилось из-за возраста. Тогда Сато было меньше 20 лет.

— В какой-то момент мне предложили попробовать себя в КХЛ, в «Торпедо», это Нижний Новгород. И я поехал, почему нет. В Америке и Канаде мне всё равно пришлось бы ждать еще несколько лет, а тут давали сразу профессиональный контракт.

Обратно в Россию, но уже в новый город, Ю переехал в 2021 году. Признается, Нижний Новгород ему пришелся по душе гораздо больше, чем Москва. Тут он продвинулся по карьере и встретил любовь. Ее зовут Алена.

— Она ходила к нам на игры. Однажды сказала, что я ей понравился, так и познакомились. Даже научилась готовить мою любимую японскую еду. У нее хорошо получается.

Ю строил карьеру в Европе, но в России, говорит он, оказалось больше перспектив для молодого хоккеиста

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В Нижнем Новгороде у Ю был успешным целый сезон — так прошел первый год.

— Поначалу у меня получилось хорошо себя показать, я неплохо играл. Считали тогда, что я еще новичок. А во второй год не получилось улучшить результат.

В нижегородском «Торпедо» нападающего из Японии называли по-русски — Юрич. Сато уверен, что это было совсем не обидно и доброжелательно. В Барнауле, узнав об этом, все развеселились, но стали называть спортсмена настоящим именем — Ю.

Из Нижнего Новгорода Сато должен был снова ехать в Европу, но не сложилось: игровой сезон уже начался, так что вариантов было не так много. И тут поступило предложение от барнаульского «Динамо».

— Я пообщался с директором и тренерами, меня всё устроило, — коротко объясняет спортсмен. — Приехать удалось не в начале сезона, в сентябре, а на месяц позже из-за сложностей с документами.

О Барнауле спортсмен знал немного — только то, что там холодно.

Нападающий из Японии уже успешно показал себя, хотя приехал в октябре, после начала сезона

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— Мне в целом нравится. И люди болеют хорошо.

С октября Ю хорошо зарекомендовал себя в команде. Например, в недавнем матче с Ростовом забросил победную шайбу.

— Мне за лучшего игрока матча подарили кровь марала, буду пробовать! — говорит Ю.

В режиме постоянных тренировок времени на обычную жизнь остается не так много. Но в эти моменты, уверяет Сато, ему удается забыть про работу. К нему в Барнаул из Нижнего Новгорода переехала Алена. В свободное время пара гуляет по центру и оценивает местные рестораны. Больше всего тянет к знакомой Ю с детства паназиатской кухне.

А вот до встречи с родителями далеко: хоккейный сезон завершится в марте, и домой Ю поедет только летом.

— Отец меня всегда поддерживает. Я, конечно, не читаю мысли, но, думаю, он мной гордится. Когда приезжает на игры, я всегда себя по-особенному чувствую, хочу ему дать ответ. Однажды во время выездной серии он приезжал из Японии ко мне в Москву. Прямых рейсов тогда не было, пришлось через Дубай лететь — тяжелая, долгая дорога. Из всей серии у нас было шесть побед. Четыре из них папа увидел.

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Комментарии
11
Гость ᠌
42 минуты
Позитивный парень. Меняются страны, города, обстоятельства, но он не пасует, сохраняет своё Я. Надеюсь, не растеряет эту способность при взрослении. Для японца это непростой путь, но он им идёт. И, наверное, уже не сможет быть не в хоккейных странах, не ломая себя. Так что, тут только пожелать удачи и не нарваться на нехороших людей по молодости.
Гость
1 час
Все страны Азии включая беднейшие. Живут вместе . То есть японцы интересуются и знают всю Азию и наоборот. Я жил во Вьетнаме.
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