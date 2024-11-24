Разбили бутылку и погнали по льду: в Новосибирске прошло соревнование по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

Соревнование прошло 23 ноября в акватории Обского моря Источник: стрингер / NGS.RU











В Новосибирске прошло соревнование по буерному спорту «Кубок класса DN». Мероприятие прошло в акватории Обского моря в районе села Сосновка.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с участниками встал на лед и запечатлел гонки под парусами, в этот раз один из участников даже разбил бутылку шампанского о конек новенького буера.

Сезон у буеров короткий, поэтому спортсмены ездят в Волгоград, Санкт-Петербург и на Байкал Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Как рассказал главный судья соревнований Александр Сурков, в этот раз заявились восемь буеров, все из Бердска и Новосибирска. По его словам, сезон короткий, поэтому часто спортсмены ездят на соревнования в Волгоград, Санкт-Петербург и на Байкал.

Юлий разбил бутылку шампанского о конек буера, чтобы судно хорошо пошло, это первое соревнование буера R220 Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В этот раз участие в соревнованиях на новом буере принимал Юлий Ульяницкий, год назад он уже соревновался, но не на своем судне. Мужчина признался, что летом ездит на скоростном катамаране, а зимой решил испробовать буер.

— В этом году у меня была затея построить буер самому, 5 августа всё началось. Я не скупился на хорошие материалы. Стоимость перевалила за полмиллиона. Паруса обошлись по тысяче евро, мачта — 2 тысячи евро, коньки — тысяча евро, — поделился Юлий Ульяницкий.

Свой буер Юлий назвал «Портуберанец», обошлось судно спортсмену в более чем полмиллиона рублей, на материал он решил не экономить Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Буеры мастерят либо сами участники, либо просят помощи у мастеров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Буерный спорт — дорогостоящее увлечение, участники отмечают, что стоит конструкция от 10 тысяч долларов, а заводского производства нет, поэтому каждый буер создают под себя. Например, Алексей Овчинников пошутил, что буер стоит дешевле самолета

— Все, что представлены здесь, — самодельные, их создают либо сами участники, либо помогают мастера, — объяснил Алексей.

Спортсменам приходится ходить по льду в легкоатлетических шиповках, в такой обуви достаточно холодно, но по-другому не устоять Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Занятие буерным спортом дорогостоящее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Буер гонит быстрее ветра Источник: стрингер / NGS.RU











Участие в соревнованиях принимали и те, кто в прошлом году заняли призовые места на чемпионате России по буерному спорту Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Александра Суркова, в Новосибирске буерный спорт развит хорошо, спортсмены участвуют в соревнованиях по России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU









