НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-11°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-11°

ясная погода, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

штиль.

 769мм 90%
Подробнее
0 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87

СРОЧНО

Уточненный прогноз погоды на декабрь в Новосибирске

Кто строит новую Россию
ОПГ в Искитиме
Шикарные коттеджи на продаже
Возвращение трудовых мигрантов
Зажечь на корпоративе — советы
200-летнее кладбище
Новости в Telegram
Спорт Разбили бутылку и погнали по льду: в Новосибирске прошло соревнование по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

Разбили бутылку и погнали по льду: в Новосибирске прошло соревнование по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

Смотрим, как спортсмены катались по замерзшему Обскому морю

3 183
20 комментариев

Соревнование прошло 23 ноября в акватории Обского моря

В Новосибирске прошло соревнование по буерному спорту «Кубок класса DN». Мероприятие прошло в акватории Обского моря в районе села Сосновка.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с участниками встал на лед и запечатлел гонки под парусами, в этот раз один из участников даже разбил бутылку шампанского о конек новенького буера.

Сезон у буеров короткий, поэтому спортсмены ездят в Волгоград, Санкт-Петербург и на Байкал

Как рассказал главный судья соревнований Александр Сурков, в этот раз заявились восемь буеров, все из Бердска и Новосибирска. По его словам, сезон короткий, поэтому часто спортсмены ездят на соревнования в Волгоград, Санкт-Петербург и на Байкал.

Юлий разбил бутылку шампанского о конек буера, чтобы судно хорошо пошло, это первое соревнование буера R220

В этот раз участие в соревнованиях на новом буере принимал Юлий Ульяницкий, год назад он уже соревновался, но не на своем судне. Мужчина признался, что летом ездит на скоростном катамаране, а зимой решил испробовать буер.

— В этом году у меня была затея построить буер самому, 5 августа всё началось. Я не скупился на хорошие материалы. Стоимость перевалила за полмиллиона. Паруса обошлись по тысяче евро, мачта — 2 тысячи евро, коньки — тысяча евро, — поделился Юлий Ульяницкий.

Свой буер Юлий назвал «Портуберанец», обошлось судно спортсмену в более чем полмиллиона рублей, на материал он решил не экономить

Буеры мастерят либо сами участники, либо просят помощи у мастеров

Буерный спорт — дорогостоящее увлечение, участники отмечают, что стоит конструкция от 10 тысяч долларов, а заводского производства нет, поэтому каждый буер создают под себя. Например, Алексей Овчинников пошутил, что буер стоит дешевле самолета

— Все, что представлены здесь, — самодельные, их создают либо сами участники, либо помогают мастера, — объяснил Алексей.

Спортсменам приходится ходить по льду в легкоатлетических шиповках, в такой обуви достаточно холодно, но по-другому не устоять

Занятие буерным спортом дорогостоящее

Буер гонит быстрее ветра

Участие в соревнованиях принимали и те, кто в прошлом году заняли призовые места на чемпионате России по буерному спорту

По словам Александра Суркова, в Новосибирске буерный спорт развит хорошо, спортсмены участвуют в соревнованиях по России

Несколько дней назад в Центральном парке открылся каток. Уже в первый день к прокату выстроились очереди, НГС посмотрел, как развлекаются горожане.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Буер Спорт Обское море
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
20
Гость
24 ноября, 12:16
Осколки стекла собрали?
Гость
24 ноября, 12:16
Бутылки бьют... Культура так и прёт у этих гонщиков
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
Красавицы из Гонконга жаждут любви. Как журналист MSK1.RU перехитрил аферистку из Китая — разбираем мошенническую схему
Никита Путятин
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Эра Водолея уже завтра: Плутон на 19,5 года переходит в новый знак — чего ждать в этот период
Анонимное мнение
Мнение
«Мурашки бегут по коже»: сибирячка побывала в Камбодже и рассказала, почему ее стоит посетить хотя бы раз в жизни
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем
Знакомства

Евгения,42

Татьяна,44

Олег,32

Вера,57

Лиса,42

Андрей,55

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Набор в группы. Подготовка к школе. Ментальная арифметика. Скорочтение

5 000 ₽

Добавить объявление