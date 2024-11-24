Разбили бутылку и погнали по льду: в Новосибирске прошло соревнование по зимнему парусному спорту — фоторепортаж

В Новосибирске прошло соревнование по буерному спорту «Кубок класса DN». Мероприятие прошло в акватории Обского моря в районе села Сосновка.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с участниками встал на лед и запечатлел гонки под парусами, в этот раз один из участников даже разбил бутылку шампанского о конек новенького буера.
Как рассказал главный судья соревнований Александр Сурков, в этот раз заявились восемь буеров, все из Бердска и Новосибирска. По его словам, сезон короткий, поэтому часто спортсмены ездят на соревнования в Волгоград, Санкт-Петербург и на Байкал.
В этот раз участие в соревнованиях на новом буере принимал Юлий Ульяницкий, год назад он уже соревновался, но не на своем судне. Мужчина признался, что летом ездит на скоростном катамаране, а зимой решил испробовать буер.
— В этом году у меня была затея построить буер самому, 5 августа всё началось. Я не скупился на хорошие материалы. Стоимость перевалила за полмиллиона. Паруса обошлись по тысяче евро, мачта — 2 тысячи евро, коньки — тысяча евро, — поделился Юлий Ульяницкий.
Буерный спорт — дорогостоящее увлечение, участники отмечают, что стоит конструкция от 10 тысяч долларов, а заводского производства нет, поэтому каждый буер создают под себя. Например, Алексей Овчинников пошутил, что буер стоит дешевле самолета
— Все, что представлены здесь, — самодельные, их создают либо сами участники, либо помогают мастера, — объяснил Алексей.
Несколько дней назад в Центральном парке открылся каток. Уже в первый день к прокату выстроились очереди, НГС посмотрел, как развлекаются горожане.