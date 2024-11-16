НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

ю-з.

 757мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71

СРОЧНО

Подвал многоэтажки затопило из-за лопнувшей трубы

Кто строит новую Россию
Выдержат ли теплосети
Врачи для 30-летних
ДТП на перекрестке
Зажечь на корпоративе — советы
Кризис недвижимости
ИИ делает домашку
Новости в Telegram
Спорт На Родниках зарезервировали участок для баскетбольного центра — для него нашли место в лесу

На Родниках зарезервировали участок для баскетбольного центра — для него нашли место в лесу

В Новосибирске выделили участок под строительство спортивного центра

1 057
18 комментариев

Новый спортивный центр могут построить недалеко от Родников

В Новосибирске на комиссии по градостроительству 14 ноября одобрили идею строительства баскетбольного центра в недалеко от жилмассива Родники. Для этого создали новый земельный участок площадью 4,2 га.

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола НСО» попросила создать новый земельный участок на Родниках. Участок предназначен для строительства спортивно-зрелищного объекта с вместительностью в 500 зрительских мест. Также на участке могут построить сооружения для занятия спортом под открытым небом, объекты для занятия водным спортом или спортивный лагерь.

Баскетбольный центр будет находиться на Красном проспекте

Под участок отдали землю в Заельцовском районе недалеко от Северного микрорайона и жилмассива Родники. Судя по карте, которую показали на комиссии, участок выделен посреди лесного массива в районе улицы Фадеева. Это продолжение Красного проспекта, который сейчас не построено.

В начале ноября крупный застройщик получил в аренду участок на ОбьГЭСе на улице Печатников за 13 миллионов. Компания планирует построить магазин, но на участке допускается строительство жилья.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Баскетбол Спорт Заельцовский район
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
llehni
54 минуты
Другой же территории нет, лесной массив надо обязательно вырубить...ВАРВАРЫ.
badzel
37 минут
Михайловский ЖК на набережной (Памятник новосибирской корупции) тоже начанался с баскетбольного центра. После внезапно стал автоцентром, а после жилым домом. Думаю это самый простой способ построить что-то в рекриационной зоне.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему путешествие в Южную Корею лучше курортов Турции
Анонимное мнение
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Доверия нет никакого»: сибирячка погасила огромные долги умершего экс-супруга — почему она не смогла закрыть счета в банках
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Samodelkin,48

Юлия,46

Viki,35

Андрей К,47

Ксения,39

Маришка,48

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление