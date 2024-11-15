На Родниках зарезервировали место для баскетбольного центра — для него нашли место в лесу

Новый спортивный центр могут построить недалеко от Родников Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске на комиссии по градостроительству 14 ноября одобрили идею строительства баскетбольного центра в недалеко от жилмассива Родники. Для этого создали новый земельный участок площадью 4,2 га.

Региональная общественная организация «Федерация баскетбола НСО» попросила создать новый земельный участок на Родниках. Участок предназначен для строительства спортивно-зрелищного объекта с вместительностью в 500 зрительских мест. Также на участке могут построить сооружения для занятия спортом под открытым небом, объекты для занятия водным спортом или спортивный лагерь.

Баскетбольный центр будет находиться на Красном проспекте Источник: Городские порталы











Под участок отдали землю в Заельцовском районе недалеко от Северного микрорайона и жилмассива Родники. Судя по карте, которую показали на комиссии, участок выделен посреди лесного массива в районе улицы Фадеева. Это продолжение Красного проспекта, который сейчас не построено.