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Спорт эксклюзив «В пять утра встаю на велотренажер». Как бизнесвумен стала бодибилдером в 30 лет и покорила мировые сцены

«В пять утра встаю на велотренажер». Как бизнесвумен стала бодибилдером в 30 лет и покорила мировые сцены

Она рассказала, как похудеть и сделать спорт частью жизни

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4 комментария

Спортсменка считает, что ключ к успеху — мотивация

Ирина Красникова из Барнаула в спорте всю жизнь. Но только в 30 лет решила покорить мир бодибилдинга в категории Wellness. Она утверждает, что за несколько лет никогда не срывалась на вредную пищу. А время на тренировки находит в ежедневном графике, будучи бизнесвумен, женой и мамой. Ирина поделилась с нашими коллегами из NGS22.RU, как ей это удается и что есть, чтобы похудеть навсегда.

Испытание для сладкоежки

Ирина в спорте и режиме с детских лет: сначала танцы, потом тренажерный зал.

— Я всегда вела активный образ жизни, следила за питанием. Много тортиков и шоколадок не ела. Хотя я жуткая сладкоежка и фрукты очень люблю. Всё зависит от цели и ответственности. Если тренироваться для себя, можно раз в неделю что-то позволить, и это на форму не повлияет. А для спортсмена каждый съеденный кусочек может привести к откату формы. Процесс не то что не сдвинется с места, так еще и ухудшится, — считает Ирина.

В спорте Красникова уже почти 25 лет

По ее словам, фитнес «для себя» — это зона комфорта, из которой можно выйти в большой спорт только с помощью мотивации. Красникова сделала этот выбор после 30 лет, когда у нее уже были семья и успешный бизнес.

Ирина в спорте всю жизнь, но только после 30 лет пришла в бодибилдинг

С супругом Антоном, таким же спортсменом, Ирина открыла в краевой столице фитнес-клуб. Общие интересы помогают выстраивать и рабочую, и семейную жизнь.

— Он — моя опора и поддержка. Помогает не срываться, сохранять режим нагрузок и питания. Когда у меня тренировка, он, например, забирает дочь — и наоборот. По-другому никак — это ежедневная рутина.

В 2021 году Ирина решила начать карьеру в женском бодибилдинге. Выбрала категорию Wellness.

Ирину очень поддерживает супруг. Они вместе основали фитнес-клуб в краевой столице

— Она мне сразу эстетически понравилась. Я считаю, девочка должна оставаться девочкой. В Wellness-категории женщины не перекачанные, а как раз подтянутые: утонченный верх, узкая талия, объемные ягодицы и ноги. Как раз те части тела, которые так любят качать прекрасные дамы.

У бодибилдеров сезон соревнований наступает дважды в год: весной и осенью. Впервые на сцену Ирина вышла уже в конце 2021 года, спустя лишь несколько месяцев подготовки.

— Конечно, на тот момент у меня тело было уже развитым, мышцы хорошо откликались на нагрузку. Это как тесто перед выпечкой, знаете. Ему нужно только придать форму и засунуть в печку. Так было и у меня, но пришлось всё равно не просто. Я ела пять раз в день, что было сложно при насыщенном графике работы. Сахар исключила полностью, а он у нас везде, к сожалению. Смотрю все составы, пришлось даже фрукты ограничить, — рассказывает Красникова.

На пути к спортивным титулам она отказалась от излишеств в рационе — даже от фруктов

С дорожки — в зал и обратно

Тренировки тоже пришлось изменить. Опытным фитнес-гуру тоже нелегко на пути к заветным титулам, подмечает Ирина.

— В каком-то смысле мне повезло. У меня быстро растет мышечная масса. Мой тренер Александр Барбашин заметил это уже по итогам первого сезона. И если раньше я делала силовые на всё тело, то теперь только на нижнюю часть, ноги. Со временем легче не становится: в период подготовки занятия занимают по три часа. Утром — обязательно кардио. Беговая дорожка или эллипс. Но не бег, а именно быстрая ходьба. Я встаю в пять утра и делаю это, пока домашние спят, — у нас велотренажер. Так сушка получается очень качественной и укрепляется сердечно-сосудистая система.

Ирина уверена: если есть цель — время обязательно найдется.

Девушка всегда находит время на тренировки, оставаясь женой, мамой и бизнесвумен

— Мотивация помогает выстроить тайм-менеджмент максимально грамотно. Можно найти время на тренировку, на готовку, на семью. А поначалу кажется: как так? Я составляю расписание на неделю — и всё получается.

Супруги Красниковы воспитывают дочь, ей сейчас семь лет, и она тоже увлекается спортом — берет пример с родителей

Дочке Красниковых семь лет, она ходит на хореографию в том же фитнес-клубе, где работают родители, и поддерживает их по-своему.

— Она понимает, что мама с папой не могут пропустить тренировки, что это — важное. От сахара тоже отказывается, выбирает, допустим, шоколадку без него. Так и говорит: «Нет, мама, я не буду». Ребенка можно воспитать только личным примером. Я забираю ее со школы, мы едем в клуб. Она идет на свои занятия, а я — на свои.

На первые соревнования Ирина поехала уже спустя несколько месяцев с начала подготовки

«Нравится испытывать себя»

Когда дочке было три года, осенью 2021-го Ирина Красникова впервые вышла на сцену и сразу получила золото на Кубке Кузбасса по бодибилдингу. Дальше были чемпионаты Урала и Сибири — там она взяла по бронзе. На чемпионате России в том же году Ирина заняла седьмое место — открыла дорогу на чемпионат мира в Испании — там стала пятой.

— Тот, самый первый сезон, дал мне огромный старт. Я увидела всех, с кого брала пример, за кем наблюдала в интернете, мечтала о такой же форме. Это невероятное ощущение! Вернувшись, я очень хотела продолжать и улучшать тело. Мне нравится себя испытывать. Ограничения — все в голове. Всё зависит от восприятия, — уверена она.

Категорию Wellness Ирина считает наиболее женственной и подходящей для себя

Обычному человеку кажется, что все культуристы со сцены выглядят одинаково, каждый из них — образец упорства и дисциплины. Но у жюри есть строгие критерии оценки, в каждой категории — свои. Всё решают пропорции и уровень мышечной массы. А тот или иной вид бодибилдинга девушки выбирают исходя из типа фигуры.

Несколько раз в неделю культуристка начинает день с кардионагрузок

— В фитнес-бикини я была бы не слишком успешной. Они узенькие, но с развитыми плечами и ягодицами. Я всю жизнь прыгала и бегала, так что, наверное, не составила бы конкуренцию. И это нормально. То же самое я объясняю своим будущим спортсменам — важно смотреть на генетику, конституцию тела.

А вот возраст имеет значение далеко не всегда.

— Никогда не поздно. Есть женщины и мужчины, которые выступают и после 50. Выглядят прекрасно — пример для многих. Что касается конкретно женщин, тут вопрос в том, что в 20–25 лет они идут в спорт ради эмоций, ради сцены. Хотят показать себя миру. А в 35 и позже — чисто для себя. Это уже совершенно другие цели. Да, в молодости проще выстроить новую форму. Но, как правило, любому неподготовленному человеку нужен хотя бы год перед первыми соревнованиями. Сохранить женское здоровье в процессе — тоже реально. Нужно следовать всем инструкциям, четким правилам. Слушать тренеров и врачей. Но интерес и желание — ключ к успеху в любом возрасте.

Обходиться без срывов Ирине помогают здоровые привычки и поддержка любимого мужа

Как похудеть: главные советы

К Ирине Красниковой часто приходят с целью похудеть. Тут нет никаких секретов, убеждена спортсменка, главная причина набора веса — переедание.

— У нас нет ограничений — есть привычка. Можно пойти в магазин, набрать там печенек, конфеток и вафелек, йогуртов с наполнителями. В то время как полно вкусных и полезных альтернатив. Вместо колбасы можно сделать паштет из курицы со специями. Ребенку я пиццу делаю дома не на тесте, а на лаваше — выходит не хуже. Колоссальное изобилие продуктов и привычка заедать — это путь к ожирению. И всё так постепенно: сначала человек считает лишние кило двойками, потом пятерками, а после — уже десятками.

Часто люди объясняют проблемы с весом гормональным сбоем. На это тренер и спортсменка отвечает однозначно — нужно сдавать анализы.

Бодибилдингом можно заняться в любом возрасте, уверяет Ирина

— У меня был очень показательный случай на эту тему. Девочка пришла похудеть: расписали ей рацион и тренировки. Она впахивала, всё вроде бы соблюдала. Но я по телу вижу — результат не тот. Отправила к доктору — анализы идеальные. А потом ее мама говорит: «Так у нее повсюду фантики от конфет валяются». Отчеты по питанию — это, конечно, хорошо. Но клиент может сфотографировать одно, а съесть другое. Тут вопрос выбора для каждого из нас.

Еще один аргумент: правильное питание — это дорого.

Муж Ирины Антон — тоже успешный бодибилдер

—  Давайте по-честному: набор пиццы и роллов на вечер стоит примерно две тысячи рублей. На эту сумму можно собрать целую здоровую корзину на несколько дней. Не так уж много надо: крупы, курица, овощи, яйца, творог. Очень простые продукты — это уж точно дешевле доставок. Хотя даже в кафе можно выбрать что-то качественное: салаты цезарь и греческий есть везде.

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Комментарии
4
С левого берега
27 минут
Многие люди видя перед собой отличную фигуру не понимают что это не только тренировки а еще и правильное питание и фармакология. А без последнего в профессиональном спорте делать нечего. Поэтому если хотите выглядеть также то только на правильном питании не получится. При условии что вы будете пахать на тренировках.
Siberiak
28 минут
Ничего не имею против, готов даже похвалить за усердие. Но по-моему, это перебор. Как в картах)
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