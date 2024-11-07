Объездил полмира и общался с принцессой Дианой: удивительная история российского пенсионера

Источник: Анна Форова, Никита Егоров

У каждого есть уникальная история из жизни. Но бывают люди, которые просто поражают количеством приключений и удивительных поворотов судьбы. Один из таких героев — пенсионер из Нижнего Новгорода Владимир Зубрилин, для своих — дядя Вова. Всю молодость он проработал в цирке акробатом и объездил с гастролями полмира. Сегодня мужчина мотивирует людей, в том числе своей невероятной жизненной историей. Кроме того, дядя Вова в 74 года продолжает заниматься спортом и помогает с тренировками другим. Наши коллеги из NN.RU пообщались с Владимиром.

Владимир Николаевич с детства знал, кем хочет стать. Пути было всего два: становиться летчиком или артистом цирка, но ему всегда хотелось летать. Правда, с обеими профессиями сначала не заладилось. И если мечту бороздить небо Владимир оставил, то артистом цирка он твердо решил стать.

Вернувшись из армии, мужчина попытался поступить в цирковое училище. Конкурс оказался слишком большим — примерно 150 человек на место. Тогда Владимир пошел другим путем, устроившись работать униформистом.

После этого его довольно быстро перевели в циркачи: от природы у него были сильные ноги, крепкое телосложение, и с 9 лет он занимался спортивной гимнастикой. Владимир выполнял акробатические трюки на лошадях.

За время гастролей нижегородец познакомился со многими известными личностями. Это и Валерий Леонтьев, и Алла Пугачева. Но были в жизни мужчины по-настоящему культовые знакомства. Например, Владимиру Николаевичу удалось поговорить с Маргарет Тэтчер, легендарным футболистом Пеле и даже с самой принцессой Дианой.

— Подходит моя очередь, я протягиваю руку и говорю на английском: «How did you like our horse riders?» (Как вам понравились наши наездники? — Прим. ред.). Мы с ней перебросились парой фраз и начали разговаривать, уже не помню о чем, — с улыбкой говорит Владимир Зубрилин.