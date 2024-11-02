Где в Новосибирске зальют катки и сколько возьмут за прокат — карта и подробный список

Уже скоро в Новосибирске установится морозная погода. Горожане меняют осеннюю одежду на теплые пуховики и перчатки, а во дворах появляются площадки для сезонных развлечений — ледовые катки. НГС узнал, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках и сколько будет стоить аренда инвентаря.
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики, зимой 2024/2025 муниципальные учреждения зальют 52 ледовых объекта. На 15 из них будет работать прокат коньков. Для удобства мы нанесли места на карту.
Массовое катание на коньках организуют на трех уличных ледовых катках: в Нарымском сквере, на стадионе «Чкаловец» и в Центральном парке. В мэрии также сообщили, сколько нужно заплатить тем, кто решит зайти на лед.
Так, стоимость входа со своим инвентарем на катки на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере составляет 86 рублей в час.
Для льготной категории горожан цена ниже — 54 рубля. Речь идет о детях до 14 лет, а также женщинах и мужчинах старше 55 и 60 лет соответственно.
При этом доступ посетителей со своими коньками на катке в Центральном парке свободный.
— Стоимость физкультурно-оздоровительного катания на ледовых катках МАУ «Стадион» с выдачей спортивного инвентаря (коньков) составляет - 163 рубля в час, — уточнили в мэрии. — Для льготной категории горожан стоимость проката коньков – 86 рублей в час.
На площадках «Стадиона» организуют как прокат коньков, так и теплые раздевалки. Там предусмотрели спортивно-развлекательные программы в новогодние и рождественские праздники, мастер-классы по обучению катанию на коньках.
Кроме площадок МАУ «Стадион», массовое катание на коньках организуют на еще на нескольких катках. Они находятся в разных районах Новосибирска:
1. МАУ ЦСП «Электрон» — ледовый каток на улице Учительская, 61/1. Стоимость проката коньков детям до 13 лет и пенсионерам составит 100 рублей в час, для лиц от 14 лет и старше цена выше — 160 рублей. Вход со своим инвентарем в будние дни с 14:00 до 20:00 будет бесплатным, в выходные и праздники детям до 13 лет и пенсионерам придется заплатить 50 рублей за час, остальным — 100 рублей.
2.МАУ «ЦСП „Заря“ — ледовый каток и хоккейная коробка на Спортивной, 2. Взять коньки в аренду горожане смогут за 170 рублей в час, при этом зайти на площадку со своим инвентарем можно за 120 рублей без ограничения по времени. Детям до семи лет вход бесплатный.
Массовое катание будет проходить на ледовом катке в будние дни с 20:00 до 22:00, на хоккейной коробке — с 19:00 до 22:00 часов. По субботам мероприятия будут проходить на площадках с 12:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00.
3. МАУ «НЦВСМ» — крытый каток с искусственным льдом на Зорге, 82/3. По данным мэрии, стоимость проката коньков для людей старше 18 лет составит 270 рублей в час, для подростков и пенсионеров цена ниже — 180 рублей. За вход со своим инвентарем придется заплатить 170 рублей в час, для лиц до 18 лет — 100 рублей.
Массовое катание на коньках населения будет проходить по субботам в 19:30-20:30 и 20:45-21:45.
4. МБУДО СШ «Энергия» — крытый каток с искусственным льдом на Часовой, 2. Массовое катание на коньках организуется по субботам и воскресениям с 19:15 до 20:15. Взять в аренду коньки можно будет за 200 рублей в час, вход со своим инвентарем — 150 рублей в час.
5. МАУДО «СШ „ЦЗВС“ — списке оказались три площадки учреждения. Так, стоимость проката коньков в ледовом дворце спорта на Новосибирской, 17 достигает 200 рублей в час, вход со своим инвентарем на 100 рублей дешевле. Аналогичная цена аренды в ледовом спортивном комплексе на Первомайской, 154.
Горожане также могут зайти на лед хоккейной коробки на ул. Тимирязева, 5. Вход для посетителей, по данным городской администрации, свободный.
— Заливка льда на открытых ледовых объектах начнется с момента установления стабильных отрицательных значений температуры воздуха. Оптимальной в минимальных значениях температурой для такого процесса является -5 градусов, — сообщили в мэрии.
Недавно стало известно, что мэрия отказалась от закупки новых иллюминаций для Новосибирска. К Новому году улицы города украсят прошлогодним оформлением.