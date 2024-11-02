Где в Новосибирске зальют катки и сколько возьмут за прокат — карта и подробный список

На 15 площадках организуют прокат коньков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Уже скоро в Новосибирске установится морозная погода. Горожане меняют осеннюю одежду на теплые пуховики и перчатки, а во дворах появляются площадки для сезонных развлечений — ледовые катки. НГС узнал, где в Новосибирске можно будет покататься на коньках и сколько будет стоить аренда инвентаря.

Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодежной политики, зимой 2024/2025 муниципальные учреждения зальют 52 ледовых объекта. На 15 из них будет работать прокат коньков. Для удобства мы нанесли места на карту.

Для удобства мы нанесли площадки на карту Источник: yandex.ru/map-constructor

Массовое катание на коньках организуют на трех уличных ледовых катках: в Нарымском сквере, на стадионе «Чкаловец» и в Центральном парке. В мэрии также сообщили, сколько нужно заплатить тем, кто решит зайти на лед.

Так, стоимость входа со своим инвентарем на катки на стадионе «Чкаловец» и в Нарымском сквере составляет 86 рублей в час.

Для льготной категории горожан цена ниже — 54 рубля. Речь идет о детях до 14 лет, а также женщинах и мужчинах старше 55 и 60 лет соответственно.

При этом доступ посетителей со своими коньками на катке в Центральном парке свободный.

— Стоимость физкультурно-оздоровительного катания на ледовых катках МАУ «Стадион» с выдачей спортивного инвентаря (коньков) составляет - 163 рубля в час, — уточнили в мэрии. — Для льготной категории горожан стоимость проката коньков – 86 рублей в час.

На площадках «Стадиона» организуют как прокат коньков, так и теплые раздевалки. Там предусмотрели спортивно-развлекательные программы в новогодние и рождественские праздники, мастер-классы по обучению катанию на коньках.

Кроме площадок МАУ «Стадион», массовое катание на коньках организуют на еще на нескольких катках. Они находятся в разных районах Новосибирска:

1. МАУ ЦСП «Электрон» — ледовый каток на улице Учительская, 61/1. Стоимость проката коньков детям до 13 лет и пенсионерам составит 100 рублей в час, для лиц от 14 лет и старше цена выше — 160 рублей. Вход со своим инвентарем в будние дни с 14:00 до 20:00 будет бесплатным, в выходные и праздники детям до 13 лет и пенсионерам придется заплатить 50 рублей за час, остальным — 100 рублей.

2.МАУ «ЦСП „Заря“ — ледовый каток и хоккейная коробка на Спортивной, 2. Взять коньки в аренду горожане смогут за 170 рублей в час, при этом зайти на площадку со своим инвентарем можно за 120 рублей без ограничения по времени. Детям до семи лет вход бесплатный.

Массовое катание будет проходить на ледовом катке в будние дни с 20:00 до 22:00, на хоккейной коробке — с 19:00 до 22:00 часов. По субботам мероприятия будут проходить на площадках с 12:00 до 22:00, в воскресенье — с 15:00 до 22:00.

3. МАУ «НЦВСМ» — крытый каток с искусственным льдом на Зорге, 82/3. По данным мэрии, стоимость проката коньков для людей старше 18 лет составит 270 рублей в час, для подростков и пенсионеров цена ниже — 180 рублей. За вход со своим инвентарем придется заплатить 170 рублей в час, для лиц до 18 лет — 100 рублей.

Массовое катание на коньках населения будет проходить по субботам в 19:30-20:30 и 20:45-21:45.

4. МБУДО СШ «Энергия» — крытый каток с искусственным льдом на Часовой, 2. Массовое катание на коньках организуется по субботам и воскресениям с 19:15 до 20:15. Взять в аренду коньки можно будет за 200 рублей в час, вход со своим инвентарем — 150 рублей в час.

5. МАУДО «СШ „ЦЗВС“ — списке оказались три площадки учреждения. Так, стоимость проката коньков в ледовом дворце спорта на Новосибирской, 17 достигает 200 рублей в час, вход со своим инвентарем на 100 рублей дешевле. Аналогичная цена аренды в ледовом спортивном комплексе на Первомайской, 154.



Горожане также могут зайти на лед хоккейной коробки на ул. Тимирязева, 5. Вход для посетителей, по данным городской администрации, свободный.

— Заливка льда на открытых ледовых объектах начнется с момента установления стабильных отрицательных значений температуры воздуха. Оптимальной в минимальных значениях температурой для такого процесса является -5 градусов, — сообщили в мэрии.