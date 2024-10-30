Рэп про бассейн и танцы с детьми: как омский учитель плавания покорил соцсети смешными видео с учениками

Иван обучает детей в игровой форме Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В Instagram* 29-летнего Ивана Матюшова — почти 300 тысяч подписчиков со всей страны, а его YouTube-shorts собирают по несколько миллионов просмотров. Как на смешные видео с учениками реагируют их родители и как блог помог Ивану Александровичу открыть свою школу в Омске и в Москве — в материале корреспондента NGS55.RU Марии Носенко.

Слова Ивана Александровича прибавляют уверенности ученикам Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«В детстве ходил на две тренировки в день»

Харизматичный Иван Александрович снимает смешные видео о том, как он помогает детям преодолевать боязнь воды и плавать брассом и кролем. Командным голосом учитель хвалит застенчивых учеников и вселяет в них веру в собственные силы. В восторге и взрослые — в комментариях они в шутку просят взять их внутреннего ребенка на занятие. Свой респект Ивану Александровичу посылают актеры и другие блогеры.

— Блог я начал вести еще во время учебы в СибГУФКе, а хорошо залетать видео начали в декабре 2023 года. Я поменял немного формат видео, рассказывая о том, как обучаю ребят в игровой форме. Думаю, у людей появился запрос на видео — более качественный и душевный контент.

Иван Александрович «болеет» плаванием с детства Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Иван Матюшов плавает с раннего детства благодаря родителям, бабушке и дедушке. Сначала — с друзьями в речке, затем — в бассейне с тренером, а после — сам со своими учениками. Перед глазами у Ивана был пример мамы, которая работала детским тренером по плаванию.

— Мне 29 лет, и плавание — это вся моя жизнь. Бабушка и дедушка, мне кажется, привили эту любовь первоначально. Я ходил с ними в бассейн регулярно. С 11 лет у меня было по две тренировки в день. Я всё учился и учился, и во взрослом возрасте у меня появилось звание кандидата в мастера спорта. Когда мне исполнилось 20 лет, я решил завершить свою спортивную деятельность и стать тренером, — рассказывает Иван Матюшов на своей страничке.

В юношестве Иван участвовал в городских и всероссийских соревнованиях Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Завел блог, чтобы найти работу

Осознанное решение связать свою жизнь с плаванием Иван принял в 17 лет, когда поступил в СибГУФК. В университете парень изучал спортивную биохимию, педагогику, методику обучения и много других предметов. Тогда блог в Instagram* парень преподносил как свое резюме для потенциальных работодателей:



— Я хотел, чтобы компании видели мою работу и то, чем я занимаюсь. Не было желания стать популярным. Начал с того, что публиковал видео раз в неделю. Затем я стал делать это чаще, потому что увидел от людей отклик.

Ролики тренера с детьми принесли популярность Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В СибГУФКе Иван Матюшов учился в магистратуре, а затем — в аспирантуре. Параллельно работал помощником тренера по плаванию и записывал с учениками рэп про плавание и ролики о том, как правильно дышать во время тренировки. Иван рассказал, что бросил учебу в аспирантуре ради собственного дела:

— Когда мне было 19 лет, я впервые подумал о бизнесе. Сначала пробовал продавать товары для плавания. В 2019 году основал школу в Омске и учил детей, и в этих начинаниях мне помогла девушка Алиса, которая со мной до сих пор.

Вместе с девушкой Алисой Иван как путешествует, так и работает в школе Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











«Трачу на блог по четыре часа в день»

Родителям учеников очень понравились видеоотчеты, которые для них снимал Иван во время тренировок. Затем парень начал вслух комментировать занятия на видео, и это еще больше зашло клиентам. Поначалу Иван Матюшов снимал смешные моменты с учениками сам, а затем, когда пришло время развивать блог, с контентом начала помогать девушка Алиса.

— Я понял, что пускать на самотек блог нельзя, но нужно было выстроить график. Я делегировал обязанности в школе, и во многом мне помогли коллеги. Сейчас я трачу на соцсети каждый день по четыре часа, и контентом занимаемся только мы с Алисой.

Чтобы снять видео с ребенком, Иван спрашивает разрешения у родителей Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Родители сами подкидывают идеи для роликов

Не все родители разрешают снимать своих детей для роликов. В таком случае они подписывают письменный отказ. По словам тренера, такие случаи — очень редкие:

— Ни разу не сталкивался с тем, что кто-то воспримет видео в штыки. В этом деле у меня в школе всё четко. Нет согласия — нет съемки.

Вместе с учениками Иван Александрович танцует и читает рэп. Но больше всего умиляет то, как ласково учитель разговаривает с самыми боязливыми детьми. «Всё получится» и «сейчас мы докажем, что ты плаваешь не хуже других» — фразы учителя, после которых воспитанники перестают грустить и начинают плавать смелее.

Среди «звезд» Ивана: скромная Агата, которая бьет свои рекорды с каждой тренировкой, и милая Ева, которая вместе с тренером пишет клип на песню про новичков в бассейне. Порой идеи для роликов подкидывают и сами родители, как это сделал, например, папа Евы.

Тренер записывает видеоотчеты для родителей Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Хейта от родителей нет, зато есть от некоторых случайных зрителей. Как правило, блогеров заваливают хейтом из-за сомнительного шага, например, когда они кидают детей в снег. Мне же хейтеры говорят, что я делаю показуху, что на самом деле так детей не учат. А вот коллеги реагируют по-разному. Есть и те, кто старается подражать и использовать мой подход и фишки. Есть те, кто считает, что с детьми надо пожестче. До меня доходят слухи, что коллеги меня обсуждают, но в лицо об этом мне никто не говорит, — признался Иван.

«Накатывает тоска по Омску»

Среди фишек тренера — рэп собственного сочинения про плавание и ошибки на тренировках. По словам Ивана, желание сочинять появилось благодаря увлечению младшего брата. Как шутливая, так и воодушевляющая музыка звучит также и на соревнованиях школы. В планах Ивана — залить треки на стриминги, чтобы их могли слушать другие тренеры.

В видео Иван рассказывает детям, как нужно правильно дышать во время плавания Источник: matyushovivan / Instagram.com* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Летом этого года Иван Матюшов переехал в Москву, где открыл филиал своей школы плавания. Помимо занятий с детьми, Иван обучает тренеров и создает курсы для них. По его словам, блог он хочет оставить на прежнем уровне и новые форматы пока не готов осваивать.

Помимо «запрещенграма» и канала на YouTube, Иван Матюшов ведет телеграм-канал. В кружочках он рассказывает, как ему удается учить детей кролю и брассу. В Омск же тренер планирует приезжать четыре раза в год, чтобы проводить соревнования и видеться со своими бывшими учениками.

— Помню последние тренировки в Омске со своими ребятами перед отъездом в Москву. Помню все без исключения. У меня в облаке еще много кадров. Скучаю и вспоминаю. Дел тут у меня, конечно, много, но вечером, когда уже прихожу отдыхать, накатывает приятная тоска, — пишет Иван на своей страничке в одном из последних постов.

* Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).